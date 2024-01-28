Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» Леонардо да Винчи

Инцидент произошел утром 28 января. Две активистки в футболках с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») подошли к произведению, облили его супом и начали выкрикивать лозунги. «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?», — спросили девушки, обращаясь к посетителям Лувра. При этом картина XVI века не пострадала, так как защищена пуленепробиваемым стеклом.

Акцию прервали сотрудники Лувра — они закрыли тканевыми экранами пространство перед «Джокондой» и попросили посетителей покинуть зал.

Напомним, что пару лет назад активисты движения Just Stop Oil провели серию порчи известных картин. Тогда пострадали работы Ван Гога, Клода Моне и других. А осенью два участника объединения Climаximo облили работу Пикассо под названием «Женщина в кресле (метаморфоза)» 1929 года.