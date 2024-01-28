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Искусство

Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» Леонардо да Винчи

Две женщины вылили на картину два стакана, после чего подошли к картине, громко потребовали обеспечить французам право на здоровую и экологически чистую пищу и заявили, что «наша сельскохозяйственная система больна».

Инцидент произошел утром 28 января. Две активистки в футболках с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») подошли к произведению, облили его супом и начали выкрикивать лозунги. «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?», — спросили девушки, обращаясь к посетителям Лувра. При этом картина XVI века не пострадала, так как защищена пуленепробиваемым стеклом. 

Акцию прервали сотрудники Лувра — они закрыли тканевыми экранами пространство перед «Джокондой» и попросили посетителей покинуть зал.

Напомним, что пару лет назад активисты движения Just Stop Oil провели серию порчи известных картин. Тогда пострадали работы Ван Гога, Клода Моне и других. А осенью два участника объединения Climаximo облили работу Пикассо под названием «Женщина в кресле (метаморфоза)» 1929 года.

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