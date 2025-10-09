Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Премьера арт-дропа «Коллекционировать искусство» пройдет в Лахта Центре

10 октября Собака.ru и ярмарка искусства 1703 вместе с художниками и коллекционерами (Лимонов! Романова! Анна Нова!) расскажут о втором выпуске ультимативного гида по актуальному российскому совриску.

Площадка презентации выбрана неслучайно. Лахта Центр сам  по себе архитектурный арт-объект и становится мощным центром для акторов и зрителей: 9 и 10 октября здесь проходит форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия», в  пространстве проходит выставка «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка», а к началу форума открылась инсталляция «Путь шедевра» (наша рекомендация!).

Атриум Лахта Центра
Фото: ПАО Газпром

Атриум Лахта Центра

Инсталляция «Путь шедевра»
Фото: ПАО Газпром

Инсталляция «Путь шедевра»

Идея арт-дропа проста — продвинуть искусство в массы и поддержать художников. Чем больше мы покупаем, тем больше у художников творить, деньги в искусство — никакой математики, чистое творчество! Ответ на вопрос, кто такой коллекционер, самурай или гедонист, будут обсуждать основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и арт-мотор Сергей Лимонов, галерист Анна Баринова (Anna Nova Gallery) и коллекционер Екатерина Романова.

Анна Баринова
Варвара Орлова

Анна Баринова

Сергей Лимонов
Валентин Блох
Сергей Лимонов
Екатерина Романова
Алиса Дитрих

Екатерина Романова

Визуальный концепт презентации разработала студия ILLUMINARIUM3000 — и это будет арт-медитация! Ее центром станет инсталляция «Абсолют», которая представляет собой аудио-визуальную работу с практиками, погружающими посетителей в глубокий медитативный экзистенциальный опыт. Суть проекта — в его постоянной трансформации, каждая ее версия обретает новые грани и смыслы. Инсталляция для этого вечера создана в коллаборации с Кристиной Сидоровой, мультидисциплинарной художницей, работающей в области генеративного искусства. «Вдохновением для цветовых и световых трансформаций инсталляции в этот раз стала обложка нового арт-дропа — микс DIY-эстетики зинов, конструктивистской типографики и кислотной ультрамодной колористики. Этот визуальный код говорит о бунтарстве, уважении к традиции и о том, что собирать «совриск» — это уже не мимолетный тренд, а способ диалога со временем», — рассказывает об идее «Абсолюта» Юрий Пелин, основатель ILLUMINARIUM3000.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Сергей Лимонов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: