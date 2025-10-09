Премьера арт-дропа «Коллекционировать искусство» пройдет в Лахта Центре

Визуальный концепт презентации разработала студия ILLUMINARIUM3000 — и это будет арт-медитация! Ее центром станет инсталляция «Абсолют», которая представляет собой аудио-визуальную работу с практиками, погружающими посетителей в глубокий медитативный экзистенциальный опыт. Суть проекта — в его постоянной трансформации, каждая ее версия обретает новые грани и смыслы. Инсталляция для этого вечера создана в коллаборации с Кристиной Сидоровой, мультидисциплинарной художницей, работающей в области генеративного искусства. «Вдохновением для цветовых и световых трансформаций инсталляции в этот раз стала обложка нового арт-дропа — микс DIY-эстетики зинов, конструктивистской типографики и кислотной ультрамодной колористики. Этот визуальный код говорит о бунтарстве, уважении к традиции и о том, что собирать «совриск» — это уже не мимолетный тренд, а способ диалога со временем», — рассказывает об идее «Абсолюта» Юрий Пелин, основатель ILLUMINARIUM3000.