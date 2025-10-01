Нестор Энгельке, Петр Швецов и Александр Шишкин-Хокусай покажут «Живого Пушкина» в Музее Набокова

20 художников представят Александра Пушкина реальным человеком — страстным, влюбленным, язвительным, азартным, пережившим многолетние ссылки и участвовавшим в смертельных дуэлей. В музее уверены: именно этот сложный характер стал источником творческой энергии поэта.
9 октября в Музее Набокова СПбГУ на Большой Морской открывается групповая выставка «Живой Пушкин». Куратор Кирилл Дацук сознательно отходит от стереотипного образа поэта, сложившегося за десятилетия официальной культуры и системы образования. В интерьерах музея покажут работы, созданные в диалоге с наследием Пушкина, которые низвергают его с незыблемого бронзового постамента и представляют поэта в статусе противоречивого, но понятного современника.
Среди участников проекта — звездный пул российских авторов: «деревописец» и участник группировки «Север-7» (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Нестор Энгельке, «певец винтажа» (и петербургский Кифер) Петр Швецов, еще один лауреат премии Александр Шишкин-Хокусай, Надежда Косинская, резидентка Alina Pinsky gallery и рупор урбанистического телесного одиночества Наташа Хабарова, основатель и участник арт-группы Milk and Vodka, а также куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, стрит-артист и художник-парадокс Паша Бумажный, семидесятник Валерий Мишин, графики Дмитрий Саенко и Валерий Бабанов, сооснователь «Митьков» Александр Флоренский, автор «новой искренности» Юля Картошкина, скульптор Михаил Аникушин, соцреалист Юрий Непринцев, живописец Арон Зинштейн, Кирилл Дацук и Лина Кордюченко. Дополняют визуальный ряд иллюстрированные книги с работами Михаила Шемякина, Юрия Купера и Бориса Заборова.
Основой выставки станет серия офортов Валерия Мишина по эпиграммам Пушкина. Эти короткие, остроумные фрагменты стихов раскрывают личные обиды поэта, его симпатии и антипатии, отношения со светским обществом и любовные переживания. Серия из 18 офортов была создана в 1983 году по заказу издательства «Художественная литература» и в полном составе ранее не была показана.
Дмитрий Саенко, «Дуэли Пушкина»
Куратор выставки:
Все попытки современников и потомков «причесать» и рафинировать образ «солнца русской поэзии» тщетны и рассыпаются от соприкосновения с живым пушкинским словом. Поэт был свободолюбив и остр на язык. Это неоднократно осложняло ему жизнь, приводило его то к ссылке, то к дуэли. Но, во многом, именно этот характер и свободолюбие дают жизненную силу его словам.
На выставке мы сталкиваемся с удивительным феноменом — художники разных поколений вдохновляются образом великого поэта, оживляют его в своей творческой фантазии. Для многих он стал другом и собеседником.
Благодаря силе художественного высказывания Пушкин предстает перед нами живым человеком, страдающим и влюбленным, обидчиком и обиженным, бретером и азартным игроком, человеком несовершенным по своей природе и гением в своем литературном искусстве.
Выставка «Живой Пушкин» открыта с 9 октября 2025 по 24 января 2026 года в Музее Набокова СПбГУ на Большой Морской улице, 47.
