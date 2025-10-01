Нестор Энгельке, Петр Швецов и Александр Шишкин-Хокусай покажут «Живого Пушкина» в Музее Набокова

Кирилл Дацук

Куратор выставки:

Все попытки современников и потомков «причесать» и рафинировать образ «солнца русской поэзии» тщетны и рассыпаются от соприкосновения с живым пушкинским словом. Поэт был свободолюбив и остр на язык. Это неоднократно осложняло ему жизнь, приводило его то к ссылке, то к дуэли. Но, во многом, именно этот характер и свободолюбие дают жизненную силу его словам.

На выставке мы сталкиваемся с удивительным феноменом — художники разных поколений вдохновляются образом великого поэта, оживляют его в своей творческой фантазии. Для многих он стал другом и собеседником.

Благодаря силе художественного высказывания Пушкин предстает перед нами живым человеком, страдающим и влюбленным, обидчиком и обиженным, бретером и азартным игроком, человеком несовершенным по своей природе и гением в своем литературном искусстве.