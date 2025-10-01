Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Нестор Энгельке, Петр Швецов и Александр Шишкин-Хокусай покажут «Живого Пушкина» в Музее Набокова

20 художников представят Александра Пушкина реальным человеком — страстным, влюбленным, язвительным, азартным, пережившим многолетние ссылки и участвовавшим в смертельных дуэлей. В музее уверены: именно этот сложный характер стал источником творческой энергии поэта.

Нестор Энгельке, «Пушкин»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Набокова СПбГУ

Нестор Энгельке, «Пушкин»

Валерий Мишин, «Пушкин»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Набокова СПбГУ

Валерий Мишин, «Пушкин»

9 октября в Музее Набокова СПбГУ на Большой Морской открывается групповая выставка «Живой Пушкин». Куратор Кирилл Дацук сознательно отходит от стереотипного образа поэта, сложившегося за десятилетия официальной культуры и системы образования. В интерьерах музея покажут работы, созданные в диалоге с наследием Пушкина, которые низвергают его с незыблемого бронзового постамента и представляют поэта в статусе противоречивого, но понятного современника.

Среди участников проекта — звездный пул российских авторов: «деревописец» и участник группировки «Север-7» (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Нестор Энгельке, «певец винтажа» (и петербургский Кифер) Петр Швецов, еще один лауреат премии Александр Шишкин-Хокусай, Надежда Косинская, резидентка Alina Pinsky gallery и рупор урбанистического телесного одиночества Наташа Хабарова, основатель и участник арт-группы Milk and Vodka, а также куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, стрит-артист и художник-парадокс Паша Бумажный, семидесятник Валерий Мишин, графики Дмитрий Саенко и Валерий Бабанов, сооснователь «Митьков» Александр Флоренский, автор «новой искренности» Юля Картошкина, скульптор Михаил Аникушин, соцреалист Юрий Непринцев, живописец Арон Зинштейн, Кирилл Дацук и Лина Кордюченко. Дополняют визуальный ряд иллюстрированные книги с работами Михаила Шемякина, Юрия Купера и Бориса Заборова.

Основой выставки станет серия офортов Валерия Мишина по эпиграммам Пушкина. Эти короткие, остроумные фрагменты стихов раскрывают личные обиды поэта, его симпатии и антипатии, отношения со светским обществом и любовные переживания. Серия из 18 офортов была создана в 1983 году по заказу издательства «Художественная литература» и в полном составе ранее не была показана. 

Дмитрий Саенко, «Дуэли Пушкина»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Набокова СПбГУ

Дмитрий Саенко, «Дуэли Пушкина»

Кирилл Дацук

Куратор выставки:

Все попытки современников и потомков «причесать» и рафинировать образ «солнца русской поэзии» тщетны и рассыпаются от соприкосновения с живым пушкинским словом. Поэт был свободолюбив и остр на язык. Это неоднократно осложняло ему жизнь, приводило его то к ссылке, то к дуэли. Но, во многом, именно этот характер и свободолюбие дают жизненную силу его словам.

На выставке мы сталкиваемся с удивительным феноменом — художники разных поколений вдохновляются образом великого поэта, оживляют его в своей творческой фантазии. Для многих он стал другом и собеседником.

Благодаря силе художественного высказывания Пушкин предстает перед нами живым человеком, страдающим и влюбленным, обидчиком и обиженным, бретером и азартным игроком, человеком несовершенным по своей природе и гением в своем литературном искусстве.

Книга с факсимиле Пушкина «Скупого рыцаря» и текстом В. Рецептера, иллюстрирована Б. Заборовым
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Набокова СПбГУ

Книга с факсимиле Пушкина «Скупого рыцаря» и текстом В. Рецептера, иллюстрирована Б. Заборовым

Обложка А. Флоренского к книге Д. Пригова «Евгений Онегин Пушкина»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Набокова СПбГУ

Обложка А. Флоренского к книге Д. Пригова «Евгений Онегин Пушкина»

Выставка «Живой Пушкин» открыта с 9 октября 2025 по 24 января 2026 года в Музее Набокова СПбГУ на Большой Морской улице, 47.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: