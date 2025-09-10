Михаил Пиотровский переназначен на должность директора Государственного Эрмитажа

В 1991 году Михаил Пиотровский начал работать в Государственном Эрмитаже с должности заместителя директора по научной деятельности, а с 1992-го возглавил его.

Михаил Борисович — уже четвертый архео­лог, управляющий музеем. Однако сам Пиотровский предпочитает говорить о своей работе так: «Я ничем не управляю. Эрмитаж управляет собой сам».

Пиотровский возглавил музей в 1992 после смерти своего предшественника и учителя, академика Бориса Пиотровского (который был его отцом). переназначали на пост гендиректора музея в сентябре 2022 года. При нем открылись новые выставочные пространства, включая Главный штаб на Дворцовой площади, где теперь размещается коллекция искусства XIX-XX веков, а сам музейный комплекс вырос из классического музея в современный бренд с развитой инфраструктурой — собственным сайтом, цифровыми коллекциями, образовательными центрами.

Кроме Петербурга, активно развивает филиалы Эрмитажа в России (Казань, Выборг, Омск) и за рубежом (были проекты в Амстердаме, Венеции).