Искусство

Художница Галина Линник открывает галерею на Петровской косе. Первой покажут групповую выставку «Метаморфозы»

Как отмечает основательница, галерея не позиционируется как коммерческая площадка, а представляет собой пространство авторского нарратива.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery

13 сентября на Петровской косе состоится открытие авторского проекта художницы и дизайнера Галины Линник — галереи совриска Galina Linnik Art Gallery. Новая культурная точка дебютирует вместе с групповой выставкой «Метаморфозы», которая соберет работы современных художников. В их числе: Вая Зверева, Александр Кит, Сергей Колосова, Илья Крейдуна, Маша Лам, Галина Линник, Алина Утробина, Мария Филимонова и Илья Шалашов. Авторы покажут свое представление о фундаментальной философской концепции переходного процесса — «о времени между состояниями, о потере, преображении и перерождении». Название проекта отсылает к мифам Овидия и идеям аналитической психологии Юнга, но прежде всего — к личным переживаниям каждого. Центральным элементом выставки станет инсталляция Галины Линник из строительных хомутов.

«К моменту, когда ты вдруг понимаешь: ты уже не тот, кем был раньше. Это история о переходе и о человеке, который теряет, трансформируется, растёт и находит себя в новых формах. Мы строим галерею как живой организм, она будет развиваться, меняться и впускать в себя новые смыслы», — делится основательница галереи Галина Линник. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery

На время выставки в пространстве галереи запланированы медиации, artist talks и мастер-классы. Проект реализован при поддержке Брянской нефтяной компании, Группы компаний RESPECT и ЖК «Моменты. Репино». Куратором проекта выступила искусствовед Мария Колотовкина.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Galina Linnik Art Gallery

Выставка «Метаморфозы» открыта с 13 сентября по 13 декабря 2025 года в Galina Linnik Art Gallery в ЖК «Петровская Доминанта» на Петровской косе, 6 к1 Н34.

