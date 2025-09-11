Художница Галина Линник открывает галерею на Петровской косе. Первой покажут групповую выставку «Метаморфозы»

13 сентября на Петровской косе состоится открытие авторского проекта художницы и дизайнера Галины Линник — галереи совриска Galina Linnik Art Gallery. Новая культурная точка дебютирует вместе с групповой выставкой «Метаморфозы», которая соберет работы современных художников. В их числе: Вая Зверева, Александр Кит, Сергей Колосова, Илья Крейдуна, Маша Лам, Галина Линник, Алина Утробина, Мария Филимонова и Илья Шалашов. Авторы покажут свое представление о фундаментальной философской концепции переходного процесса — «о времени между состояниями, о потере, преображении и перерождении». Название проекта отсылает к мифам Овидия и идеям аналитической психологии Юнга, но прежде всего — к личным переживаниям каждого. Центральным элементом выставки станет инсталляция Галины Линник из строительных хомутов.

«К моменту, когда ты вдруг понимаешь: ты уже не тот, кем был раньше. Это история о переходе и о человеке, который теряет, трансформируется, растёт и находит себя в новых формах. Мы строим галерею как живой организм, она будет развиваться, меняться и впускать в себя новые смыслы», — делится основательница галереи Галина Линник.