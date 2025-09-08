Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Новый мурал Бэнкси появился на здании Королевского суда в Лондоне

На нем — судья, избивающий судейским молотком безоружного протестующего. Плакат в его руках уже забрызган кровью. 

Banksy

8 сентября в соцсетях бристольского автора и самого известного арт-инкогнито появилась публикация с очередным муралом — теперь на здании Королевского судного двора в Лондоне. Работу тотчас закрыли, сейчас она охраняется сотрудниками службы безопасности снаружи здания и находится под камерой видеонаблюдения.

Стрит-арт может отсылать к масштабному аресту 890 человек, протестующих накануне против запрета пропалестинской политики. 17 из них обвинили в нападении на полицейских, остальных — в поддержке террористической организации «Palestine Action».

Напомним, на предыдущей работе Бэнкси изобразил «Мадонну с младенцем» — грудь женщины оказалась проколота ржавой трубой. А прошлым летом художник за неделю показал девять работ на звериную тему.

