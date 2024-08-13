Арт дня: Бэнкси создал финальный (?) мурал в звериной серии

Девятый мурал бристольского художника появился утром 13 августа. На нем изображена горилла, поднимающая ставню, чтобы выпустить тюленя и птиц, в то время как другие животные, похоже, наблюдают за происходящим изнутри зоопарка. По сюжету мурала, животные сбегают на волю. Как сообщили «Би-би-си», возможно это завершающая работа в цикле.

Как и в предыдущих случаях, Бэнкси опубликовал работу, но никак ее не прокомментировал. Напомним, с 5 по 13 августа художник создал девять работ: на прошлой неделе он поместил горного козла на узкий выступ жилого здания в районе Кью-Грин, а позднее изобразил двух слонов, выглядывающих из заблокированных окон, трех качающихся на мосту обезьян, волка на спутниковой антенне и кошку на рекламном баннере, а также плавающих пирань на сторожевой будке полиции Лондона и носорога, прыгающего на капот автомобиля.