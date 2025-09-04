В «Царском Селе» покажут site-specific совриск, обыгрывающий историю Императорской фермы

Работы участников были созданы под впечатлением от исторических и архивных документов, фотографий Императорской фермы. Например, «Купание слона» Марии Пуховой отсылает к реальным событиям еще Елизавете Петровне 14 слонов передали в дар, а затем они стали постоянными гостями императорского двора, для них построили специальный павильон в Александровском парке. Так, инсталляция в авторской технике «летающей горелки» отсылает к фотографии XX века с купающимися в царскосельских прудах реальными слонами. Работа дополнена AR-анимацией, доступной при наведении на QR-код. А вблизи Козлятника и Молочного павильона появилась интерактивная инсталляция «Бу!» Артема Филатова — пять козлят из стеклопластика, с которыми можно (и нужно!) взаимодействовать.

Возле входа в павильон расположилась инсталляция Константина фон Рибена. «Тапочки профессора Яковлева» — дань памяти первому директору Детскосельских дворцов-музеев, Всеволоду Яковлеву, который первым ввел тапочки для экскурсантов. Экспозицию завершает «Пастораль» Сергея /деникина/ Денисова — композиция из прозрачного пластика, иронично обыгрывающая традиции паркового животноводства времен Александра I.

Увидеть работы можно до ноября (затем некоторые объекты укроют до следующего сезона).

6+