В «Царском Селе» покажут site-specific совриск, обыгрывающий историю Императорской фермы

После завершения реставрации (продолжалась 12 лет!) комплекс XIX века превратился в общественное пространство, где уже показали цифровое искусство. А теперь — и паблик-арт.
6 сентября в музее-заповеднике «Царское Село» соберут четыре паблик-арт инсталляции, созданные современными художниками из разных регионов по результатам летней лаборатории. Среди них: ажурная стеклянная голова слона костромской художницы Марии Пуховой, «Пастораль» и гранитные «Тапочки профессора Яковлева» резидентов галереи совриска Марины Гисич Сергея /деникина/ Денисова и Константина фон Рибена, а также бежевые козлята нижегородца, основателя инди-студии «Тихая» Артема Филатова. Проект реализован совместно с изданием The Blueprint и Сбером.
Site-specific произведения, обыгрывающие историю места, были отобраны экспертами арт-лаборатории: заведующим отделом новейших течений (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Русского музея Александром Боровским, искусствоведом Ксенией Малич, ректором Академии художеств (и еще одним лауреатом) Семеном Михайловским, ландшафтным бюро «Мох», арт-критиком Лизой Савиной и искусствоведом (третьим лауреатом нашей премии) Иваном Чечотом.
Работы участников были созданы под впечатлением от исторических и архивных документов, фотографий Императорской фермы. Например, «Купание слона» Марии Пуховой отсылает к реальным событиям еще Елизавете Петровне 14 слонов передали в дар, а затем они стали постоянными гостями императорского двора, для них построили специальный павильон в Александровском парке. Так, инсталляция в авторской технике «летающей горелки» отсылает к фотографии XX века с купающимися в царскосельских прудах реальными слонами. Работа дополнена AR-анимацией, доступной при наведении на QR-код. А вблизи Козлятника и Молочного павильона появилась интерактивная инсталляция «Бу!» Артема Филатова — пять козлят из стеклопластика, с которыми можно (и нужно!) взаимодействовать.
Возле входа в павильон расположилась инсталляция Константина фон Рибена. «Тапочки профессора Яковлева» — дань памяти первому директору Детскосельских дворцов-музеев, Всеволоду Яковлеву, который первым ввел тапочки для экскурсантов. Экспозицию завершает «Пастораль» Сергея /деникина/ Денисова — композиция из прозрачного пластика, иронично обыгрывающая традиции паркового животноводства времен Александра I.
Увидеть работы можно до ноября (затем некоторые объекты укроют до следующего сезона).
6+
Комментарии (0)