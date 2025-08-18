Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Memento mori: в «Борей» до конца месяца открыта выставка некрореалиста Олега Котельникова «Теплый август»

В залах камерной галереи на Литейном показали сатирический монолог о быстротечности и бренности человеческой жизни, разыгранный в лоне природы.

Олег Котельников
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи "Борей"

Олег Котельников

Зомби-грим, дутик и бодрость: словарь некрореализма к юбилею Евгения Юфита

До 30 августа в залах галереи «Борей» открыта персональная выставка одного из ярчайших неофициальных авторов петербургского андерграунда Олега Котельникова «Теплый август». В экспозиции — фирменный танатально-ироничный образ некрореалиста — хтонический череп из «эпоса о пляске смерти», разыгрываемой в живописных декорациях дикой природы.

«Котельников всегда — и в стихах, и в живописи, и в коллажах, и в кино — является воплощением паранормальных способностей производить на свет парадоксальные образы. Он — гений не только в технике удара кисти, но и в технике моментального рождения новых образов мысли — неповторимой и странной технике остроумия», — комментирует Екатерина Андреева.

Олег Котельников
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи "Борей"

Олег Котельников

Олег Котельников — авангардный художник, музыкант и поэт, один из ключевых героев ленинградского неофициального искусства.  В 1977 году окончил Реставрационно‑строительное СГПТУ № 61. В начале 1980‑х годов выступал с рок‑группой «НЧ/ВЧ», сотрудничал с «Кино», «Игры», «Автоматические удовлетворители» и выступал в составе «Поп‑механики». Друг и одноклассник Тимура Новикова, участник культовых «Новых художников», именно он придумал знаменитый клич «Асса», который в будущем стал символом протеста против советской цензуры и выражением свободы самовыражения. В 1980‑е годы участвовал в акциях художников‑некрореалистов и работе независимых киностудий «Мжалалафильм» и «Че‑паев». Был одним из участников сквота на Пушкинской, 10 в Ленинграде в 1989 году. В своих работах часто сочетает формальные принципы экспрессионизма с ироничным подтекстом. Произведения Олега Котельникова находятся в коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Помпиду, Музея нонконформистского искусства.

Выставка Олега Котельникова «Теплый август» открыта с 5 по 30 августа 2025 в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: