Memento mori: в «Борей» до конца месяца открыта выставка некрореалиста Олега Котельникова «Теплый август»

В залах камерной галереи на Литейном показали сатирический монолог о быстротечности и бренности человеческой жизни, разыгранный в лоне природы.
Олег Котельников
До 30 августа в залах галереи «Борей» открыта персональная выставка одного из ярчайших неофициальных авторов петербургского андерграунда Олега Котельникова «Теплый август». В экспозиции — фирменный танатально-ироничный образ некрореалиста — хтонический череп из «эпоса о пляске смерти», разыгрываемой в живописных декорациях дикой природы.
«Котельников всегда — и в стихах, и в живописи, и в коллажах, и в кино — является воплощением паранормальных способностей производить на свет парадоксальные образы. Он — гений не только в технике удара кисти, но и в технике моментального рождения новых образов мысли — неповторимой и странной технике остроумия», — комментирует Екатерина Андреева.
Олег Котельников
Олег Котельников — авангардный художник, музыкант и поэт, один из ключевых героев ленинградского неофициального искусства. В 1977 году окончил Реставрационно‑строительное СГПТУ № 61. В начале 1980‑х годов выступал с рок‑группой «НЧ/ВЧ», сотрудничал с «Кино», «Игры», «Автоматические удовлетворители» и выступал в составе «Поп‑механики». Друг и одноклассник Тимура Новикова, участник культовых «Новых художников», именно он придумал знаменитый клич «Асса», который в будущем стал символом протеста против советской цензуры и выражением свободы самовыражения. В 1980‑е годы участвовал в акциях художников‑некрореалистов и работе независимых киностудий «Мжалалафильм» и «Че‑паев». Был одним из участников сквота на Пушкинской, 10 в Ленинграде в 1989 году. В своих работах часто сочетает формальные принципы экспрессионизма с ироничным подтекстом. Произведения Олега Котельникова находятся в коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Помпиду, Музея нонконформистского искусства.
Выставка Олега Котельникова «Теплый август» открыта с 5 по 30 августа 2025 в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
12+
Комментарии (0)