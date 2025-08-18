Memento mori: в «Борей» до конца месяца открыта выставка некрореалиста Олега Котельникова «Теплый август»

До 30 августа в залах галереи «Борей» открыта персональная выставка одного из ярчайших неофициальных авторов петербургского андерграунда Олега Котельникова «Теплый август». В экспозиции — фирменный танатально-ироничный образ некрореалиста — хтонический череп из «эпоса о пляске смерти», разыгрываемой в живописных декорациях дикой природы.

«Котельников всегда — и в стихах, и в живописи, и в коллажах, и в кино — является воплощением паранормальных способностей производить на свет парадоксальные образы. Он — гений не только в технике удара кисти, но и в технике моментального рождения новых образов мысли — неповторимой и странной технике остроумия», — комментирует Екатерина Андреева.