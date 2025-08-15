Художник Сергей Тиснек собрал портретную галерею хедлайнеров (Zoloto! Буланова! Антоха MC!) фестиваля «Антон тут рядом»

До 29 августа на втором этаже гастропространства «Московский рынок» открыта выставка Сергея Тиснека «Самое интересное — это вы». Экспозицию собрали к юбилейному благотворительному фестивалю «Антон тут рядом», который пройдет 27 августа в «Севкабель Порту» и соберет более 20 исполнителей. Хедлайнеры фестиваля стали героями новых работ Сергея Тиснека.

Среди них — Владимир ZOLOTO Золотухин, Антоха МС, лампабикт, Татьяна Буланова, Pompeya и другие музыканты. Угадываем, кто есть кто: художник показал на портретах «не только внешнее сходство, но и характер артистов». Вход на выставку свободный.

А пока до фестиваля остались считанные дни предлагаем послушать плейлист от «Антон тут рядом» с музыкой от хедлайнеров.

0+