Художник Сергей Тиснек собрал портретную галерею хедлайнеров (Zoloto! Буланова! Антоха MC!) фестиваля «Антон тут рядом»

Студент фонда «Антон тут рядом» пишет портреты котов в духе фовистов, прикладывает руку к небрежному леттерингу, уже ставшему неофициальным ДНК-кодом города, выставляется Эрмитаже, Русском музее и KGallery. Рассказываем, кто на этот раз глядит на нас с портретов художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
До 29 августа на втором этаже гастропространства «Московский рынок» открыта выставка Сергея Тиснека «Самое интересное — это вы». Экспозицию собрали к юбилейному благотворительному фестивалю «Антон тут рядом», который пройдет 27 августа в «Севкабель Порту» и соберет более 20 исполнителей. Хедлайнеры фестиваля стали героями новых работ Сергея Тиснека.
Среди них — Владимир ZOLOTO Золотухин, Антоха МС, лампабикт, Татьяна Буланова, Pompeya и другие музыканты. Угадываем, кто есть кто: художник показал на портретах «не только внешнее сходство, но и характер артистов». Вход на выставку свободный.
А пока до фестиваля остались считанные дни предлагаем послушать плейлист от «Антон тут рядом» с музыкой от хедлайнеров.
0+
