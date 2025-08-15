Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Художник Сергей Тиснек собрал портретную галерею хедлайнеров (Zoloto! Буланова! Антоха MC!) фестиваля «Антон тут рядом»

Студент фонда «Антон тут рядом» пишет портреты котов в духе фовистов, прикладывает руку к небрежному леттерингу, уже ставшему неофициальным ДНК-кодом города, выставляется Эрмитаже, Русском музее и KGallery. Рассказываем, кто на этот раз глядит на нас с портретов художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Знакомьтесь, Сергей Тиснек: художник фонда «Антон тут рядом», чьи (очень милые!) коты и графика попали в самые сердечки кураторов Эрмитажа и Русского музея

До 29 августа на втором этаже гастропространства «Московский рынок» открыта выставка Сергея Тиснека «Самое интересное — это вы». Экспозицию собрали к юбилейному благотворительному фестивалю «Антон тут рядом», который пройдет 27 августа в «Севкабель Порту» и соберет более 20 исполнителей. Хедлайнеры фестиваля стали героями новых работ Сергея Тиснека. 

Как фонд «Антон тут рядом» стал главным городским ньюсмейкером в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!)

Среди них — Владимир ZOLOTO Золотухин, Антоха МС, лампабикт, Татьяна Буланова, Pompeya и другие музыканты. Угадываем, кто есть кто: художник показал на портретах «не только внешнее сходство, но и характер артистов». Вход на выставку свободный.

А пока до фестиваля остались считанные дни предлагаем послушать плейлист от «Антон тут рядом» с музыкой от хедлайнеров.

