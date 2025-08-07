В индустриальном памятнике Петербурга появилась «Фабрика лимонной кислоты» — мистический омут «Сибирской готики»

На целый месяц давно заброшенный промышленный завод стал площадкой для макабрического совриска — с летающими акулами в паттерне хозяйственной сумки (прямиком из архивов Balenciaga!), неоновым ядовитым плющом и зага тотемами-оберегами. Успеваем посмотреть на актуальное искусство в декорациях мануфактурной хтони — здание обещают в скором времени снести ради будущей 6-й линии петербургского метро.
До 5 сентября в здании бывшего завода лимонной кислоты — заброшенном промышленном корпусе 1982 года на Лиговском проспекте, 52Б — работает выставка «Сибирская готика». Здесь расположился поп-ап проект «Фабрика лимонной кислоты».
Концепция выставки одновременно отсылает к реальному архитектурному стилю конца XIX века (Церковь Успения Девы Марии в Иркутске), мистической литературе, а также к локальному лору периферии: темной «макабрической эстетике» сибирских городов («Зима близко»!) с ее «зловещими персонажами», сюжетам мифов и городских легенд, к экзистенциальному страху перед необъяснимым.
Первая масштабная выставка СССХ в Петербурге собрала работы 16 авторов из разных городов — от Красноярска и Улан-Удэ до Якутска и Сургута. Экспозиция развернулась на три этажа «Фабрики лимонной кислоты» и собрала оммажи к готической архитектуре, витражам, алтарям и макабрической эстетике. Заводское пространство стало не просто площадкой, а полноправным элементом проекта. В мрачном омуте центра Петербурга, в макабрической индустриальной клоаке (ржавые трубы, пустые цеха, следы производства) царит возвышенный ужас.
Среди работ — «лесная» графика Александра Мортаева, деревянные хранители Амгалан Ринчинэ из сибирского кедра, «Акулы бизнеса» Паши Пошукая, кислотные гига-акварели Александра Блосяка, объекты Анны Рейнхардт, кольчуга, маски и абстрактный арт-монолог о жизни девочки от Йен Сур, острые шипы «Цветущей ветки миндаля» Danil Danot, металлические тотемы Алексея Шидловского, живопись Александра Романова и многое другое. Свой совриск также показали Анастасия Безвершук, Янина Болдырева, Паша Пошукай, Валерия Тыняная, Гриша Шаров, Алексей Шидловский, Шум Розовый, Аюна Гарматарова, Нина Полякова, Вадим Соболев и Татьяна Юрьева.
Напомним, поп-ап-проект «Фабрика лимонной кислоты» в помещении заброшенного здания — за домом Перцова — открыла бывшая шеф-кураторка галереи Anna Nova Полина Слепенкова.
Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ) — независимое объединение художников, онлайн-галерея, занимающаяся выставочной деятельностью, продажами и продвижением молодого искусства Сибири. География СССХ охватывает Барнаул, Братск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Улан-Удэ, Якутск и другие города. Миссия СССХ — исследовать сибирское искусство и демонстрировать его на глобальной художественной сцене, интегрируя в структуру российского и мирового арт-рынка. СССХ возникло стихийно в 2024 году под руководством искусствоведа Полины Слепенковой и уже приняло участие в Port Art Fair, Third Place Art Fair, Blazar и SCAN Fair.
