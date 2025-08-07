В индустриальном памятнике Петербурга появилась «Фабрика лимонной кислоты» — мистический омут «Сибирской готики»

Напомним, поп-ап-проект «Фабрика лимонной кислоты» в помещении заброшенного здания — за домом Перцова — открыла бывшая шеф-кураторка галереи Anna Nova Полина Слепенкова.

Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ) — независимое объединение художников, онлайн-галерея, занимающаяся выставочной деятельностью, продажами и продвижением молодого искусства Сибири. География СССХ охватывает Барнаул, Братск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Улан-Удэ, Якутск и другие города. Миссия СССХ — исследовать сибирское искусство и демонстрировать его на глобальной художественной сцене, интегрируя в структуру российского и мирового арт-рынка. СССХ возникло стихийно в 2024 году под руководством искусствоведа Полины Слепенковой и уже приняло участие в Port Art Fair, Third Place Art Fair, Blazar и SCAN Fair.

Выставка «Сибирская готика» открыта с 5 августа по 5 сентября 2025 года в «Фабрике лимонной кислоты» на Лиговском проспекте, 52Б.

18+