Как рассказали «Собака.ru» в Yaba, новый галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery — это «нью-йоркский дух 80-х в бывших заводских цехах». На Кожевенной линии, 34 в «Севкабель Порту» будут проходить регулярные выставки художников Yaba, различные встречи и события.

К открытию приурочен майский аукцион современного искусства, организованный Yaba при поддержке пространства «Севкабель Порт/Исткабель», а также галерей Myth и Marina Gisich. Участие в аукционе примут 60 современных художников из России и Беларуси — в том числе участники петербургских арт-группировок «Север-7» и PARAZIT, Андрей Рудьев, Анна Афонина, Вадим Михайлов, Анна и Виталий Черепановы, Владимир Селезнев и другие.

Аукцион пройдет 19 мая как онлайн — на платформе Yaba — так и офлайн в новом Yaba Box Gallery. Его главная задача — поддержать художественное сообщество, разрабатывающее новые стратегии работы, взаимодействия и взаимопомощи.