Независимая онлайн-платформа Yaba, ориентированная на продвижение петербургского и российского искусства, расширяет свое присутствие в офлайне и запускает галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery в Исткабеле в «Севкабель Порту». К открытию приурочен аукцион совриска, участие в котором примут 60 современных художников из России и Беларуси.
Как рассказали «Собака.ru» в Yaba, новый галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery — это «нью-йоркский дух 80-х в бывших заводских цехах». На Кожевенной линии, 34 в «Севкабель Порту» будут проходить регулярные выставки художников Yaba, различные встречи и события.
К открытию приурочен майский аукцион современного искусства, организованный Yaba при поддержке пространства «Севкабель Порт/Исткабель», а также галерей Myth и Marina Gisich. Участие в аукционе примут 60 современных художников из России и Беларуси — в том числе участники петербургских арт-группировок «Север-7» и PARAZIT, Андрей Рудьев, Анна Афонина, Вадим Михайлов, Анна и Виталий Черепановы, Владимир Селезнев и другие.
Аукцион пройдет 19 мая как онлайн — на платформе Yaba — так и офлайн в новом Yaba Box Gallery. Его главная задача — поддержать художественное сообщество, разрабатывающее новые стратегии работы, взаимодействия и взаимопомощи.
Галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery откроется по адресу Кожевенная линия, 34, корпус 13. Перед аукционом все работы будут представлены на выставке, которая пройдет с 6 по 15 мая — посетить ее можно ежедневно с 12:00 до 20:00. Входной билет обойдется в 300 рублей: оформить его, а также найти подробную информацию, можно по ссылке.
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