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Искусство

Новый галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery откроется в «Севкабель Порту» аукционом современного искусства

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Независимая онлайн-платформа Yaba, ориентированная на продвижение петербургского и российского искусства, расширяет свое присутствие в офлайне и запускает галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery в Исткабеле в «Севкабель Порту». К открытию приурочен аукцион совриска, участие в котором примут 60 современных художников из России и Беларуси.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Антон Левин, "Russia"

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Александр Цикаришвили, "Досчитай до 22"

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Greht, "Маска-щит"

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Вадим Комиссаров, "Stability"

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Дьяков, "Парадный портрет"

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Иван Чемакин, "Tropicana"

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Константин фон Рибен

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Стася Гришина

Как рассказали «Собака.ru» в Yaba, новый галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery — это «нью-йоркский дух 80-х в бывших заводских цехах». На Кожевенной линии, 34 в «Севкабель Порту» будут проходить регулярные выставки художников Yaba, различные встречи и события.

К открытию приурочен майский аукцион современного искусства, организованный Yaba при поддержке пространства «Севкабель Порт/Исткабель», а также галерей Myth и Marina Gisich. Участие в аукционе примут 60 современных художников из России и Беларуси — в том числе участники петербургских арт-группировок «Север-7» и PARAZIT, Андрей Рудьев, Анна Афонина, Вадим Михайлов, Анна и Виталий Черепановы, Владимир Селезнев и другие.

Аукцион пройдет 19 мая как онлайн — на платформе Yaba — так и офлайн в новом Yaba Box Gallery. Его главная задача — поддержать художественное сообщество, разрабатывающее новые стратегии работы, взаимодействия и взаимопомощи.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba
Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba

Галерейный поп-ап проект Yaba Box Gallery откроется по адресу Кожевенная линия, 34, корпус 13. Перед аукционом все работы будут представлены на выставке, которая пройдет с 6 по 15 мая — посетить ее можно ежедневно с 12:00 до 20:00. Входной билет обойдется в 300 рублей: оформить его, а также найти подробную информацию, можно по ссылке

Все изображения предоставлены «Собака.ru» платформой Yaba
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