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Искусство

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От ярмарки PAF до нового проекта арт-группы «Цветы Джонджоли»: 16 главных выставок мая в Петербурге

Инсталляция Александра Бродского в «Полутора комнатах», фарфор Веры Бакастовой в Эрмитаже, урбан-пейзажи Александра Гронского в Jessica Gallery, цифровой музей авторства 404.zero и анималистика в Русском музее — Собака.ru рассказывает о главных арт-событиях, стартующих в Петербурге в мае.

Иван Ненашев «Раненый шериф (в){с}поткнулся, видно пьян, или все же ранен. Не, ну точно пьян...», 2025.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко

Иван Ненашев «Раненый шериф (в){с}поткнулся, видно пьян, или все же ранен. Не, ну точно пьян...», 2025. 

Polichinelle,  Pop-Up Gallery (18+)

Петербургский художник Иван Ненашев вдохновился философией экзистенциалистов Сартра и Кьеркегора и отвечает на вопрос: «Свободен ли человек, если у него есть два варианта, а выбор неизбежен?»

Разглядывая живопись, скульптуры и графику, обязательно оцените нетривиальные названия работ. Например, «Раненый шериф (в)споткнулся, видно пьян, или все же ранен. Не, ну точно пьян...».

Подробнее здесь.

До 25 мая

Работа Александра Гронского
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой в Jessica Gallery

Работа Александра Гронского

«Здесь что-то происходит», Jessica Gallery (12+)

Урбан-пейзажи фотографа, художника и лауреата World Press Photo Александра Гронского — портрет окраин различных городов. Секрет названия выставки в том, что экспонаты вызывают ощущение недосказанности. Почему выбрана именно такая композиция? Что за причудливые образы? Каков контекст? Правильных ответов, как водится, нет.

Подробнее будет здесь.

До 8 июня

Евгений Злобин. "Городской этюд", 1950-1960-е
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Росфото»

Евгений Злобин. "Городской этюд", 1950-1960-е

«Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х», «Росфото» (0+)

Режиссер Евгений Злобин, долгие годы возглавлявший Народный театр Выборгской стороны, запечатлел город периода советской оттепели. На его снимках знакомые виды: окруженный лужами «Медный всадник», разведенные мосты, прохожие на фоне Казанского собора. Хайлайт экспозиции — серия «Персоны» 1962 года.

Подробнее здесь.

До 15 июня

Фарфор Веры Бакастовой
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Фарфор Веры Бакастовой

«Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Одна из ведущих художниц Императорского фарфорового завода Вера Бакастова известна росписями в духе ар-деко. В Эрмитаже можно рассмотреть более сотни ее арт-объектов — от ваз и сервизов и до архитектурных инсталляций. Особенного внимания заслуживает композиция «Взаимодействие», оммаж немецкому художнику Джозефу Альберсу.

Подробнее здесь.

До 20 июля

Офорт Александра Бродского
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Полутора комнат»

Офорт Александра Бродского 

Idea Fissa, пространство «КВ-7» музея «Полторы комнаты» (0+)

Концептуальный художник и и один из основоположников «бумажной архитектуры» (сложносочиненных проектов, которые неосуществимы в реальной жизни!) Александр Бродский отмечает свое 70-летие новой экспозицией. Idea Fissa — или в переводе с итальянского «навязчивая идея» — это крупноформатная инсталляция из необожженной глины. Подсказка: в нее можно заглянуть через специальное окошко!

«Ощущение, что все это сделано из пыли, и в любой момент может опять обратиться в пыль. Но если обращаться с такими предметами бережно, они могут жить вечно», — комментирует автор.

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До 15 августа

Артур Фонвизин "Портрет жены", 1946 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

Артур Фонвизин "Портрет жены", 1946 год

«Артур Фонвизин. Мир акварели», «Петербург», Невский проспект, 54 (6+)

Редкие работы одного из ключевых акварелистов XX века, участника авангардных выставок объединений «Бубновый Валет» и «Голубая роза». Проект мультижанровый — тут и портреты артистов театра, и пейзажи, и натюрморты, и книжные иллюстрации.

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До 24 августа

Михаил Шемякин. Иллюстрация к стихам Гафта. «Мое беспокойство». 2009 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Центра Михаила Шемякина"

Михаил Шемякин. Иллюстрация к стихам Гафта. «Мое беспокойство». 2009 год

«Книга в руках художника», Центр Михаила Шемякина (12+)

Михаил Шемякин известен не только рекордным участием в выставках (более 500 проектов по всему миру!), но и сотнями рисунков для книг современников и классиков. Немецкие романтики и Диккенс, Андерсон и Гоголь, Достоевский и Пушкин, Высоцкий и Водолазкин — в экспозиции найдутся обложки на любой литературный вкус.

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До 28 сентября

Кашуба, "Неабсолютная функциональность"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой PAF

Кашуба, "Неабсолютная функциональность"

 

Ярмарка PAF, «Севкабель Порт» (16+)

Тема третьей ярмарки-выставки совриска Port Art Fair — «Искусства и ремесла». Заявлено 87 художников и 34 независимые галереи. По традиции планируется широкая образовательная программа из дискуссий, медиаций и экскурсий. Советуем не пропускать лекцию искусствоведа Ксении Бандориной «Традиции & Эксперимент: поиск локальной идентичности»!

Подробнее здесь.

С 15 по 18 мая

Работа Ильи Шалашова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Sobo Gallery

Работа Ильи Шалашова

Bad Script, Sobo Gallery (18+)

Новое арт-пространство Александра и Лизы Цицикаришвили (идеологов арт-группы «Север-7»), а также Дарьи Болдыревой (экс-руководителя Северо-Западного филиала ГМИИ им. Пушкина) Sobo Gallery открывается групповым проектом о феномене плохого сценария. Клише и штампы резиденты галереи исследуют в формате видео, фото и звука. Среди представленных авторов — «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.

Подробнее здесь.

С 15 мая

Стас Фальков La Fleur, 2023 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Name Gallery

Стас Фальков La Fleur, 2023 год.

Un Voyage Sans Fin, Name Gallery (12+)

Масштабный персональный проект основателя московского арт-сообщества «Кружок» Стаса Фалькова — продолжение серии его выставок, проходивших в Париже, Базеле и Лондоне. Это своеобразный дневник путешественника, которого интересует опыт постоянного движения.

Пожалуй, центральный экспонат — монументальный девятиметровый гобелен, в котором соединяются живопись и графика.

Подробнее будет здесь.

C 15 мая по 26 июля

Покрас Лампас «Без названия»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой САХ

Покрас Лампас «Без названия»

«Частный сектор», «Стрит-арт хранение» (18+)

Новый проект «САХ» — ода коллекционерам, главным хранителям уличного искусства, то есть ускользающих со стен арт-объектов. Обещают уникальные айтемы с фестивалей и никогда не экспонировавшиеся ранее произведения.

География 120 эскизов, артефактов и монументальных студийных проектов — от Москвы до Красноярска.

Подробнее будет здесь.

С 17 мая по 1 июля

Овчинников В.А. "Базар", 1976 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Овчинников В.А. "Базар", 1976 год

«Лапа на счастье. Русское искусство в присутствии собак», Мраморный дворец (0+)

В прошлом сезоне мы изучали анимализм в МИСПе. В этом за тему берется Русский музей, уточняя что речь в проекте пойдет о главных друзьях человека: собаках. Уже известен временной диапазон работ: от XVIII века — до современности. А также несколько художников, чьи работы будут представлены, это Александр Орловский, Иван Прянишников, Рудольф Френц, Николай Кузнецов, Алексей Кившенко и Николай Сверчков.

Подробнее здесь.

С 17 мая по 10 ноября

Рендер выставки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Цистерна × Т-Банк»

Рендер выставки

404 Museum, «Цистерна» (12+)

Маст-визит — цифровой музей авторства Кристины Карпышевой и Александра Лециуса, мировых звезд медиаарта под псевдонимом 404.zero. Так, в  2020 году в «Севкабель Порту» их инсталляцию ARRIVAL посетило более 17 тысяч человек. В этот раз 404.zero синтезируют математику, программирование и саунд-дизайн. Лазерные линии сформируют невидимую архитектуру, а красный свет наполнит ее тревожной и пульсирующей вибрацией.

Подробнее будет здесь.

С 23 мая по 10 августа

Неха Лавингиа «when other spilled seeds, one brought a magic out»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

Неха Лавингиа «when other spilled seeds, one brought a magic out»

«Если нашел перо», MYTH Gallery (18+)

Художницы из России и Индии Ульяна Подкорытова и Неха Лавингиа представляют кросс-культурный проект. Общим знаменателем для разных языков и ценностей становится тема природы. О ней художницы размышляют в полярных медиумах: Ульяна — через скульптуру и графику. Неха — через хрупкие цветочные акварели.

Подробнее будет здесь.

С 23 мая по 10 августа

Картина Димитри Зоэллена
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрарты

Картина Димитри Зоэллена

«713 жизней Чарли», Эрарта (6+)

Художник и серфингист — редкий микс, который сам по себе уже становится высказыванием, хотя больше всего стиль французского живописца-самоучки Димитри Зоэллена визуально напоминает Баския.

Проект «713 жизней Чарли» — это эклектичное сочетание культур австралийских аборигенов и коренных народов Юго-Восточной Азии. А еще — яркие коллажи и уникальная техника нанесения акрила.

Подробнее здесь.

С 23 мая по 17 августа

Композиция Анны Герасимовой
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой masters digital Gallery

Композиция Анны Герасимовой

Выставка Анны Герасимовой, Masters digital gallery (18+)

В своей дебютной персональной выставке художница исследует человеческую жизнь как набор неверных решений. В этом ей помогают скульптуры и инсталляции из уличных находок, которые напоминают скелеты динозавров и мамонтов.

Подробнее будет здесь.

С мая по июнь

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