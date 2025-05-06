От ярмарки PAF до нового проекта арт-группы «Цветы Джонджоли»: 16 главных выставок мая в Петербурге

Инсталляция Александра Бродского в «Полутора комнатах», фарфор Веры Бакастовой в Эрмитаже, урбан-пейзажи Александра Гронского в Jessica Gallery, цифровой музей авторства 404.zero и анималистика в Русском музее — Собака.ru рассказывает о главных арт-событиях, стартующих в Петербурге в мае.
Иван Ненашев «Раненый шериф (в){с}поткнулся, видно пьян, или все же ранен. Не, ну точно пьян...», 2025.
Polichinelle, Pop-Up Gallery (18+)
Петербургский художник Иван Ненашев вдохновился философией экзистенциалистов Сартра и Кьеркегора и отвечает на вопрос: «Свободен ли человек, если у него есть два варианта, а выбор неизбежен?»
Разглядывая живопись, скульптуры и графику, обязательно оцените нетривиальные названия работ. Например, «Раненый шериф (в)споткнулся, видно пьян, или все же ранен. Не, ну точно пьян...».
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До 25 мая
Работа Александра Гронского
«Здесь что-то происходит», Jessica Gallery (12+)
Урбан-пейзажи фотографа, художника и лауреата World Press Photo Александра Гронского — портрет окраин различных городов. Секрет названия выставки в том, что экспонаты вызывают ощущение недосказанности. Почему выбрана именно такая композиция? Что за причудливые образы? Каков контекст? Правильных ответов, как водится, нет.
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До 8 июня
Евгений Злобин. "Городской этюд", 1950-1960-е
«Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х», «Росфото» (0+)
Режиссер Евгений Злобин, долгие годы возглавлявший Народный театр Выборгской стороны, запечатлел город периода советской оттепели. На его снимках знакомые виды: окруженный лужами «Медный всадник», разведенные мосты, прохожие на фоне Казанского собора. Хайлайт экспозиции — серия «Персоны» 1962 года.
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До 15 июня
Фарфор Веры Бакастовой
«Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Одна из ведущих художниц Императорского фарфорового завода Вера Бакастова известна росписями в духе ар-деко. В Эрмитаже можно рассмотреть более сотни ее арт-объектов — от ваз и сервизов и до архитектурных инсталляций. Особенного внимания заслуживает композиция «Взаимодействие», оммаж немецкому художнику Джозефу Альберсу.
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До 20 июля
Офорт Александра Бродского
Idea Fissa, пространство «КВ-7» музея «Полторы комнаты» (0+)
Концептуальный художник и и один из основоположников «бумажной архитектуры» (сложносочиненных проектов, которые неосуществимы в реальной жизни!) Александр Бродский отмечает свое 70-летие новой экспозицией. Idea Fissa — или в переводе с итальянского «навязчивая идея» — это крупноформатная инсталляция из необожженной глины. Подсказка: в нее можно заглянуть через специальное окошко!
«Ощущение, что все это сделано из пыли, и в любой момент может опять обратиться в пыль. Но если обращаться с такими предметами бережно, они могут жить вечно», — комментирует автор.
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До 15 августа
Артур Фонвизин "Портрет жены", 1946 год
«Артур Фонвизин. Мир акварели», «Петербург», Невский проспект, 54 (6+)
Редкие работы одного из ключевых акварелистов XX века, участника авангардных выставок объединений «Бубновый Валет» и «Голубая роза». Проект мультижанровый — тут и портреты артистов театра, и пейзажи, и натюрморты, и книжные иллюстрации.
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До 24 августа
Михаил Шемякин. Иллюстрация к стихам Гафта. «Мое беспокойство». 2009 год
«Книга в руках художника», Центр Михаила Шемякина (12+)
Михаил Шемякин известен не только рекордным участием в выставках (более 500 проектов по всему миру!), но и сотнями рисунков для книг современников и классиков. Немецкие романтики и Диккенс, Андерсон и Гоголь, Достоевский и Пушкин, Высоцкий и Водолазкин — в экспозиции найдутся обложки на любой литературный вкус.
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До 28 сентября
Кашуба, "Неабсолютная функциональность"
Ярмарка PAF, «Севкабель Порт» (16+)
Тема третьей ярмарки-выставки совриска Port Art Fair — «Искусства и ремесла». Заявлено 87 художников и 34 независимые галереи. По традиции планируется широкая образовательная программа из дискуссий, медиаций и экскурсий. Советуем не пропускать лекцию искусствоведа Ксении Бандориной «Традиции & Эксперимент: поиск локальной идентичности»!
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С 15 по 18 мая
Работа Ильи Шалашова
Bad Script, Sobo Gallery (18+)
Новое арт-пространство Александра и Лизы Цицикаришвили (идеологов арт-группы «Север-7»), а также Дарьи Болдыревой (экс-руководителя Северо-Западного филиала ГМИИ им. Пушкина) Sobo Gallery открывается групповым проектом о феномене плохого сценария. Клише и штампы резиденты галереи исследуют в формате видео, фото и звука. Среди представленных авторов — «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.
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С 15 мая
Стас Фальков La Fleur, 2023 год.
Un Voyage Sans Fin, Name Gallery (12+)
Масштабный персональный проект основателя московского арт-сообщества «Кружок» Стаса Фалькова — продолжение серии его выставок, проходивших в Париже, Базеле и Лондоне. Это своеобразный дневник путешественника, которого интересует опыт постоянного движения.
Пожалуй, центральный экспонат — монументальный девятиметровый гобелен, в котором соединяются живопись и графика.
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C 15 мая по 26 июля
Покрас Лампас «Без названия»
«Частный сектор», «Стрит-арт хранение» (18+)
Новый проект «САХ» — ода коллекционерам, главным хранителям уличного искусства, то есть ускользающих со стен арт-объектов. Обещают уникальные айтемы с фестивалей и никогда не экспонировавшиеся ранее произведения.
География 120 эскизов, артефактов и монументальных студийных проектов — от Москвы до Красноярска.
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С 17 мая по 1 июля
Овчинников В.А. "Базар", 1976 год
«Лапа на счастье. Русское искусство в присутствии собак», Мраморный дворец (0+)
В прошлом сезоне мы изучали анимализм в МИСПе. В этом за тему берется Русский музей, уточняя что речь в проекте пойдет о главных друзьях человека: собаках. Уже известен временной диапазон работ: от XVIII века — до современности. А также несколько художников, чьи работы будут представлены, это Александр Орловский, Иван Прянишников, Рудольф Френц, Николай Кузнецов, Алексей Кившенко и Николай Сверчков.
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С 17 мая по 10 ноября
Рендер выставки
404 Museum, «Цистерна» (12+)
Маст-визит — цифровой музей авторства Кристины Карпышевой и Александра Лециуса, мировых звезд медиаарта под псевдонимом 404.zero. Так, в 2020 году в «Севкабель Порту» их инсталляцию ARRIVAL посетило более 17 тысяч человек. В этот раз 404.zero синтезируют математику, программирование и саунд-дизайн. Лазерные линии сформируют невидимую архитектуру, а красный свет наполнит ее тревожной и пульсирующей вибрацией.
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С 23 мая по 10 августа
Неха Лавингиа «when other spilled seeds, one brought a magic out»
«Если нашел перо», MYTH Gallery (18+)
Художницы из России и Индии Ульяна Подкорытова и Неха Лавингиа представляют кросс-культурный проект. Общим знаменателем для разных языков и ценностей становится тема природы. О ней художницы размышляют в полярных медиумах: Ульяна — через скульптуру и графику. Неха — через хрупкие цветочные акварели.
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С 23 мая по 10 августа
Картина Димитри Зоэллена
«713 жизней Чарли», Эрарта (6+)
Художник и серфингист — редкий микс, который сам по себе уже становится высказыванием, хотя больше всего стиль французского живописца-самоучки Димитри Зоэллена визуально напоминает Баския.
Проект «713 жизней Чарли» — это эклектичное сочетание культур австралийских аборигенов и коренных народов Юго-Восточной Азии. А еще — яркие коллажи и уникальная техника нанесения акрила.
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С 23 мая по 17 августа
Композиция Анны Герасимовой
Выставка Анны Герасимовой, Masters digital gallery (18+)
В своей дебютной персональной выставке художница исследует человеческую жизнь как набор неверных решений. В этом ей помогают скульптуры и инсталляции из уличных находок, которые напоминают скелеты динозавров и мамонтов.
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С мая по июнь
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