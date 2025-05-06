От ярмарки PAF до нового проекта арт-группы «Цветы Джонджоли»: 16 главных выставок мая в Петербурге

Polichinelle, Pop-Up Gallery (18+)

Петербургский художник Иван Ненашев вдохновился философией экзистенциалистов Сартра и Кьеркегора и отвечает на вопрос: «Свободен ли человек, если у него есть два варианта, а выбор неизбежен?»

Разглядывая живопись, скульптуры и графику, обязательно оцените нетривиальные названия работ. Например, «Раненый шериф (в)споткнулся, видно пьян, или все же ранен. Не, ну точно пьян...».

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До 25 мая