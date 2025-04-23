В отреставрированном Канатном цеху бывшего завода «Красный гвоздильщик» покажут военные хроники Александра Харшака

Это первая временная выставка НИУ ВШЭ — Петербург в памятнике конструктивизма после открытия в начале 2025 года.
«Победа. 1945–2025» — летопись военных лет в офортах Александра Харшака. Накануне Великой Отечественной он готовился к защите диплома в Институте Репина. Начало войны отложило учебу на шесть лет. Он ушел на фронт добровольцем, участвовал в боях и создал около 400 рисунков. После победы Харшак вернулся в Академию и выбрал новую тему — серию из шести офортов «В борьбе за Ленинград». «Картины войны глубоко запали в память, ранили душу, не было сил молчать об этом…», — рассказывал позднее художник.
В цикл (и экспозицию!) вошел самый известный его рисунок — «За что?» (или «Раненый ребёнок»). На одном из символов блокады изображен четырехлетний Геня Микулинас, раненый во время артобстрела Колпина. В 1942 году его фотографию не единожды публиковали в газетах. Но именно рисунок Харшака, показанный на выставке фронтовиков в 1943 году, разошелся по почтовым открыткам.
Среди ключевых работ выставки — рисунки «На фронт», «В разведку», «Капитуляция», «Здесь прошел враг» и графическая эпопея в двух частях «Нашествие» и «Возмездие».
Вход на выставку свободный, но по предварительной регистрации.
Дизайнер и издатель, внук Александра Харшака и руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Петербург:
Я хорошо помню Деда хотя мне было всего 12 лет, когда его не стало. Как мальчишка, я часто приставал к нему с просьбами рассказать о войне, но он всегда уходил от этого разговора. Сейчас я понимаю, что пережитое навсегда врезалось в его память страшными образами Войны и Блокады Ленинграда. Несмотря на то, что он был признанным советским художником, я вижу насколько его работы экспрессивны, подчас, во многом, условны, и не всегда укладываются в привычные рамки социалистического реализма. На Войну я всегда смотрел глазами Деда через его пронзительно искренние работы.
Александр Харшак — советский художник-график, иллюстратор и участник Великой Отечественной войны. Харшак учился в Художественно-промышленном техникуме, а затем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, где ему преподавали Иван Билибин и Константин Рудаков. В своем творчестве он обращался к различным техникам, включая офорт, литографию, акварель, рисунок и пастель, а также работал в жанре масляной живописи. Разнообразие художественных методов позволило Александру Харшаку охватить широкий диапазон тем. С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года Харшак добровольно вступил в народное ополчение. Он участвовал в боях за Пулковские высоты, освобождал Псков и воевал в Латвии. Художник проиллюстрировал произведения русской и советской литературной классики, в том числе роман Льва Толстого «Воскресение». В советский период он остался единственным, кто взялся за эту тему. Работы Александра Харшака хранятся в Русском музее и других музейных коллекциях.
Выставка «Победа. 1945–2025» с работами Александра Харшака открыта с 25 апреля по 14 мая в НИУ ВШЭ Канатном цехе бывшего завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии Васильевского острова, 6/1.
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