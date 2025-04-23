В отреставрированном Канатном цеху бывшего завода «Красный гвоздильщик» покажут военные хроники Александра Харшака

«Победа. 1945–2025» — летопись военных лет в офортах Александра Харшака. Накануне Великой Отечественной он готовился к защите диплома в Институте Репина. Начало войны отложило учебу на шесть лет. Он ушел на фронт добровольцем, участвовал в боях и создал около 400 рисунков. После победы Харшак вернулся в Академию и выбрал новую тему — серию из шести офортов «В борьбе за Ленинград». «Картины войны глубоко запали в память, ранили душу, не было сил молчать об этом…», — рассказывал позднее художник.

В цикл (и экспозицию!) вошел самый известный его рисунок — «За что?» (или «Раненый ребёнок»). На одном из символов блокады изображен четырехлетний Геня Микулинас, раненый во время артобстрела Колпина. В 1942 году его фотографию не единожды публиковали в газетах. Но именно рисунок Харшака, показанный на выставке фронтовиков в 1943 году, разошелся по почтовым открыткам.

Среди ключевых работ выставки — рисунки «На фронт», «В разведку», «Капитуляция», «Здесь прошел враг» и графическая эпопея в двух частях «Нашествие» и «Возмездие».

Вход на выставку свободный, но по предварительной регистрации.