В историческом здании Канатного цеха «Красный гвоздильщик» петербургская ВШЭ откроет современное учебное пространство

В День студенчества, 25 января, вместе с открытием учебного пространства в историческом здании Канатного цеха также пройдут лекции, дискуссии, выставки, перформансы, презентации творческих проектов. Известные деятели науки и искусств, представители бизнеса и органов власти проведут мастер-классы и поделятся своими историями успеха. Марафон c участием ведущих академических экспертов, представителей науки, культуры и бизнеса пройдет очно и в формате онлайн-трансляции в «VK Видео».

В реконструированном здании Канатного цеха обустроили лаборатории, производственные пространства, коворкинги, аудитории. Студенты уже с первого курса смогут получать навыки работы над реальными проектами и погружаться в корпоративную культуру ведущих российских компаний, среди которых — VK, Biocad, t2, Yadro, 1C, «Яндекс», «Газпром нефть», «Леста Игры», РБК и другие.

«В 2025 году в Питерской Вышке откроется более десяти новых профилей и направлений подготовки, среди которых — телекоммуникации, теоретическая и прикладная механика, история искусств, архитектура. Наши студенты совместно с индустриальными партнерами будут осваивать востребованные направления в сферах анализа данных, искусственного интеллекта, биотехнологий, инжиниринга, дизайна и других», — отметила директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая.

Часть пространства нового корпуса на Васильевском острове займет музей архитектуры, посвященный создателю Канатного цеха. В день открытия здесь представят выставку архитектурных фантазий Якова Чернихова: уникальные графические работы легли в основу учебных пособий и принесли автору мировую славу.

Канатный цех завода «Красный гвоздильщик» построен в 1931 году, здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Доминантой комплекса является водонапорная башня высотой 30 метров.

В 2021 году холдинг Setl Group занялся восстановлением Канатного цеха с сохранением исторического облика. Здание также приспособили под современное использование: внутри обустроили светлый атриум, а в водонапорной башне установили лифт.

Специально для «Собака.ru» архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина объясняет, почему возрожденная башня Чернихова ​лучшее лекарство от мучительной и неплодотворной ностальгии и великолепное напоминание о том, что мы живем в городе будущего.