«Красный Гвоздильщик» и арт-резиденция «ШКАФ»: гид по важным архитектурным и урбанистическим объектам Петербурга

За первую половину 2024 года Петербург посетили около 5 млн туристов. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Специально для «Собака.ru» гости города из разных уголков страны, участники программы «Архитекторы.рф» написали архитектурные заметки: какие объекты их особенно впечатлили и почему. Лютеранская церковь Святой Анны, Красный треугольник и арт-резиденция «ШКАФ»— настоящий урбан-тур!
Анненкирхе
Дарья Чигарева
Руководитель направления Проектного офиса «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ), Москва:
«Лютеранская церковь Святой Анны за годы существования нарастила множество культурных слоев: идеи архитектора Юрия Фельтена XVIII века, советское переустройство в кинотеатр, крупный пожар при попытке вернуть здание в лоно церкви в 2002 году.
Сгоревшая церковь долгое время стояла не у дел, пока не была частично реконструирована и вновь открыта для паствы. Однако в отличии от большинства религиозных учреждений, лютеране не закрылись от "внешнего мира". Свою миссионерскую идею они видят в привлечении как можно большего количества туристов и жителей города. Делают они это не просто через сохранение существующего опаленного вида церкви, но и усиливая атмосферу через неон, аудиоэффекты, концерты и креативные арт-выставки.
Но не все так просто. Попав в церковь, гость обязательно узнает чуть больше о вере через экспонаты и киберпастырей. Даже локальная кофейня напоминает о существовании бога. Благодаря этому, "захожанин" в будущем может стать уже "прихожанином".
Данную концепцию поддержал и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который в 2023 году объявил о планах реставрации церкви. Реставрация эта будет крайне аккуратной. Здание сохранит все культурные слои, включая экран кинотеатра и уже ставшие знаменитыми следы пожара».
Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ»
Екатерина Габбасова
Начальник отдела проектирования Центра городского дизайна в Уфе:
«Это место, где удачно сошлись инициативы и опыт Библиотечной системы Красногвардейского района, местной администрации и архитектурного бюро Serious Project. Модернистская пристройка к жилому дому рабочих завода "Красный выборжец" получила вторую жизнь благодаря желанию создать уникальное место, где читатель может не только погрузиться в мир книг, но и с комфортом выпить кофе, посетить выставку или сходить на киномарафон. Передовые технологии, качественные планировочные решения и даже поворотные шкафы делают пребывание в библиотеке весьма необычным. К сожалению, горожане привыкли, что районная библиотека — это про окрашенные масляной краской стены и линолеум на полу. Новая дизайнерская среда более привлекательна для образовательного процесса и создает уютную атмосферу для детей и подростков».
«Красный Гвоздильщик»
Екатерина Терехова
Руководитель и архитектор регионального центра компетенций по вопросам городской среды в Чеченской Республике, Грозный:
«Одно из старейших предприятий Петербурга в свои лучшие годы играло большую роль в жизни местного сообщества, но в последние десятилетия здание находилось в аварийном состоянии.
Статус объекта культурного наследия и площадь равная 21 тысячи квадратных метров отпугивали потенциальных обитателей. Авангард казался "неудобным": современный предприниматель скорее выберет особняк, чтобы разместить модный лофт. Однако, петербургские инвесторы, застраивающие бывшие промышленные территории Васильевского острова, взялись за реконструкцию "Гвоздильщика", приспособив помещения бывшего цеха под общественные цели.
Проект удался благодаря компромиссу, который сработал как "спасительная таблетка": двухэтажный корпус переоборудовали в трехуровневый бизнес-центр с подземным паркингом. Так бывший завод превратился в современный комплекс, где уцелела история и уже рождаются новые традиции».
Левашовский хлебозавод
Екатерина Терехова
Руководитель и архитектор регионального центра компетенций по вопросам городской среды в Чеченской Республике, Грозный:
«В 2023 году, к своему 90-летию, Левашовский хлебозавод стал современным культурным пространством. В этом уникальном месте спрятан небольшой, но значимый островок памяти — экспозиция "Блокадный мемориал".
Все начинается в самой обычной парадной, где нужно позвонить в настоящий дверной звонок коммунальной квартиры. Внутри — интерактивная инсталляция, которая окунает в атмосферу ленинградских улиц времен блокады.
Продолжительность осмотра выставки — 12 минут, 9 из которых посвящены памяти обычных ленинградцев. 3411 человек из 174 домов. Буквально под ногами миниатюрная модель квартала отображает происходившее в городе. Особую значимость придает факт, что в самое сложное время хлебозавод ни на сутки не прекращал работу.
Концепция в жанре тотальной инсталляции полностью погружает в историческую реальность. Этот мультимедийный проект служит напоминанием о ленинградцах, чья жизнь стала неотъемлемой частью истории Левашовского хлебозавода».
Красный треугольник
Ирина Гузева
Старший менеджер Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии, Ижевск:
«Красный треугольник — памятник промышленной архитектуры, расположенный между центром Петербурга и спальными районами города, то есть в "Сером поясе".
Территория представляет собой ансамбль из 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, 80 из которых имеют статус объектов культурного наследия. В XIX веке здесь было производство изделий из резины, принадлежавшее компании "Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры».
Сегодня часть зданий Треугольника отреставрирована, но большинство из них остается в плачевном состоянии. У территории большой потенциал, одна из-за разрухи, грязи и разбитых окон пока она производит скорее депрессивное впечатление».
Комплекс Академии танца Бориса Эйфмана
Ксения Луговая
Ведущий архитектор компании «Рестстрой», Ростов-на-Дону:
«Комплекс Академии танца Бориса Эйфмана расположен в границах одного квартала в центре Петербурга, соединяя в себе как исторические здания, приспособленные под образовательные задачи, так и новые сооружения. Автором проекта выступило архитектурное бюро "Студия 44" под руководством Никиты Явейна.
Построенные в 2012 году два корпуса — школьный и театральный — объединены многоэтажным атриумом со светопрозрачной кровлей. Своим объемно-пространственным решением атриумное пространство отсылает к архетипу школьного двора. Однако оно не имеет ничего общего с привычной иерархией учебных помещений: хаотично расположенные залы "пляшут в пространстве". Между собой их связывает развитая система общественных рекреаций: галерей, лестниц и лифтов. Такое решение должно способствовать раскрепощению учащихся, нестандартно выстраивать мыслительный процесс и побуждать к творческим экспериментам».
Севкабель Порт
Зиля Гарипова
Руководитель департамента спецпроектов Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», Казань:
«Чаще всего — как и в случае с "Севкабелем" — креативные кластеры появляются на базе невостребованных площадок, часто промышленных, и за счет частных, а не государственных усилий. Причина понятная — молодые креативные предприниматели собираются группами там, где ставка аренды невысока. Вот и структура экономики креативного кластера в основном складывается из источника не самого креативного — обычных арендных платежей.
А вот какую долю выручки приносят эти платежи и что там есть помимо них — всегда любопытно. В случае с "Севкабелем" на аренду приходится порядка 40% оборота: 10% на офисы, 15% на ритейл и еще 15% — на рестораны и бары. Ритейл и общепит платят по усложненной формуле — не просто фиксированную стоимость аренды, но и процент с оборота. Так же работают торговые центры.
Еще 25% выручки приносят мероприятия. Остальное — собственные проекты и партнерские интеграции.
Дальше склейка — и вот вы проходите мимо гигантского самоката высотой в трехэтажный дом, потом шагаете вдоль огороженного кинотеатра с логотипом стриминговой платформы и упираетесь в детскую площадку с названием бренда одежды, который ее проспонсировал. "Севкабель", возможно, — самое перегруженное такой "нативной" рекламой место.
С одной стороны, где та грань, когда ни заказчику, ни пользователю это больше не ок? А с другой, экономика-то сходится! Объект при инвестициях в 700 млн рублей окупился за 5 лет. Есть чему поучиться институциям с KPI по внебюджету».
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