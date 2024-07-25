«Красный Гвоздильщик» и арт-резиденция «ШКАФ»: гид по важным архитектурным и урбанистическим объектам Петербурга

«Лютеранская церковь Святой Анны за годы существования нарастила множество культурных слоев: идеи архитектора Юрия Фельтена XVIII века, советское переустройство в кинотеатр, крупный пожар при попытке вернуть здание в лоно церкви в 2002 году.

Сгоревшая церковь долгое время стояла не у дел, пока не была частично реконструирована и вновь открыта для паствы. Однако в отличии от большинства религиозных учреждений, лютеране не закрылись от "внешнего мира". Свою миссионерскую идею они видят в привлечении как можно большего количества туристов и жителей города. Делают они это не просто через сохранение существующего опаленного вида церкви, но и усиливая атмосферу через неон, аудиоэффекты, концерты и креативные арт-выставки.

Но не все так просто. Попав в церковь, гость обязательно узнает чуть больше о вере через экспонаты и киберпастырей. Даже локальная кофейня напоминает о существовании бога. Благодаря этому, "захожанин" в будущем может стать уже "прихожанином".

Данную концепцию поддержал и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который в 2023 году объявил о планах реставрации церкви. Реставрация эта будет крайне аккуратной. Здание сохранит все культурные слои, включая экран кинотеатра и уже ставшие знаменитыми следы пожара».