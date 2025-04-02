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Искусство

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В Eggz Gallery покажут стрит-артистов! Это поп-ап от стрит-арт просветителя Дениса Фабрики

Записывайте в ежедневники! Выставка-эксперимент продлится всего одни выходные.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery

«Выставка будет интересна тем, кто крайне остро чувствует любовь к стрит-арту, и Русскому музею. Приходите, я буду там, расскажу вам что к чему», — комментирует куратор Денис Фабрика.

В рамках поп-ап проекта «Рисунки на стенах» в Eggz Gallery свои работы представят звезды уличной сцены: автор графических знаков современной культуры, зооморфных существ и эталон цветовых сочетаний Андрей Люблинский; каллиграф, чьи тэги опоясывают весь город, Евгений Старов; мультидисциплинарный вестник технологического прогресса Леонид Тяптин; а также ALESHA, увековечивший себя statement-объектами, встроенными в тротуарную плитку по всему Петербургу. Авторы продемонстрируют свои новые произведения на отдельных корнерах в пространстве галереи.

Куратор проекта Денис Фабрика расскажет подробнее о «Рисунках на стенах» 5 апреля в 15:00.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery

Денис Фабрика — куратор и исследователь стрит-арта, креативный продюсер. Основал агентство креативных коммуникаций «Двор 759» и записывает подкаст «Рисунки на стенах» — о российском совриске. 

Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом 2024 года на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! Среди оценивших галерею стрит-артист и певец очарования промрайонов Вова Цы’ган, в ней уже экспонируются хроники повседневности Екатерины Ермолаевой (работы которой стали хайлайтом весны в Open You Gallery), а дизайнер и покоритель петербургской театральной сцены Вадим Тишин представляет там свой искусный кутюр, буквально сошедший с подмостков премьер. В прошлом сезоне в выставочном пространстве показали серию абстракций «Эдем» Марты Мартыновой, визуальное исследование предметного мира Екатерины Ермолаевой «Оставленные», а также заперли стрит-артиста Alesha на 21 день в рамках художественной акции и привезли работы чилийского художника Карлоса Каньяса.

Поп-ап выставка «Рисунки на стенах» открыта с 5 по 6 апреля в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.

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