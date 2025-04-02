В Eggz Gallery покажут стрит-артистов! Это поп-ап от стрит-арт просветителя Дениса Фабрики

«Выставка будет интересна тем, кто крайне остро чувствует любовь к стрит-арту, и Русскому музею. Приходите, я буду там, расскажу вам что к чему», — комментирует куратор Денис Фабрика.

В рамках поп-ап проекта «Рисунки на стенах» в Eggz Gallery свои работы представят звезды уличной сцены: автор графических знаков современной культуры, зооморфных существ и эталон цветовых сочетаний Андрей Люблинский; каллиграф, чьи тэги опоясывают весь город, Евгений Старов; мультидисциплинарный вестник технологического прогресса Леонид Тяптин; а также ALESHA, увековечивший себя statement-объектами, встроенными в тротуарную плитку по всему Петербургу. Авторы продемонстрируют свои новые произведения на отдельных корнерах в пространстве галереи.

Куратор проекта Денис Фабрика расскажет подробнее о «Рисунках на стенах» 5 апреля в 15:00.