В Eggz Gallery подсветили красоту бытового мира в рамках выставки Екатерины Ермолаевой «Оставленные»

Как рассказали Собака.ru, в основе персонального проекта петербургской художницы Екатерины Ермолаевой трэш-арт — искусство, ракурс которого фокусируется на красоте забытых, оставленных и ненужным объектах. По следам бытовых сюжетов художница пишет свой сторителлинг, раскрывает историю предметов и придумывает вещам новое значение. «Здесь и печальные головы пупсов с пустыми глазницами, и горы мусора, уничтожаемые гусеницами самосвала, и покинутые дома. И стулья!», — рассказывают в галерее.

«Оставленные» представляет живопись художницы разных лет, а центральное место на выставке занимает масштабная инсталляция из нагроможденных винтажных стульев, найденных на Авито, художницы Полины Герасимовой. Она визуально дублирует сюжет с картин Ермолаевой и собирает экспозицию воедино.