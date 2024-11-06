18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Eggz Gallery подсветили красоту бытового мира в рамках выставки Екатерины Ермолаевой «Оставленные»

Проект — это визуальное исследование предметного мира, который чаще всего остается незамеченным.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz

Как рассказали Собака.ru, в основе персонального проекта петербургской художницы Екатерины Ермолаевой трэш-арт — искусство, ракурс которого фокусируется на красоте забытых, оставленных и ненужным объектах. По следам бытовых сюжетов художница пишет свой сторителлинг, раскрывает историю предметов и придумывает вещам новое значение. «Здесь и печальные головы пупсов с пустыми глазницами, и горы мусора, уничтожаемые гусеницами самосвала, и покинутые дома. И стулья!», — рассказывают в галерее.

«Оставленные» представляет живопись художницы разных лет, а центральное место на выставке занимает масштабная инсталляция из нагроможденных винтажных стульев, найденных на Авито, художницы Полины Герасимовой. Она визуально дублирует сюжет с картин Ермолаевой и собирает экспозицию воедино.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz

Екатерина Ермолаева живет и работает в Петербурге. Принимала участие в групповых выставках и показывала персональные проекты в Венеции и Петербурге в галереях 3120 Gallery и Open You. Также в послужном списке художницы работа над заключительным эпизодом «Хибаро» сериала «Любовь. Смерть. Роботы», фильмом Ричарда Линклейтера «Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood» (Netflix) и концепт-артом для компьютерных игр Actvision. 

Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz

Персональная выставка Екатерины Ермолаевой «Оставленные» открыта с 27 октября по 17 ноября в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: