В Eggz Gallery подсветили красоту бытового мира в рамках выставки Екатерины Ермолаевой «Оставленные»

Проект — это визуальное исследование предметного мира, который чаще всего остается незамеченным.
Как рассказали Собака.ru, в основе персонального проекта петербургской художницы Екатерины Ермолаевой трэш-арт — искусство, ракурс которого фокусируется на красоте забытых, оставленных и ненужным объектах. По следам бытовых сюжетов художница пишет свой сторителлинг, раскрывает историю предметов и придумывает вещам новое значение. «Здесь и печальные головы пупсов с пустыми глазницами, и горы мусора, уничтожаемые гусеницами самосвала, и покинутые дома. И стулья!», — рассказывают в галерее.
«Оставленные» представляет живопись художницы разных лет, а центральное место на выставке занимает масштабная инсталляция из нагроможденных винтажных стульев, найденных на Авито, художницы Полины Герасимовой. Она визуально дублирует сюжет с картин Ермолаевой и собирает экспозицию воедино.
Екатерина Ермолаева живет и работает в Петербурге. Принимала участие в групповых выставках и показывала персональные проекты в Венеции и Петербурге в галереях 3120 Gallery и Open You. Также в послужном списке художницы работа над заключительным эпизодом «Хибаро» сериала «Любовь. Смерть. Роботы», фильмом Ричарда Линклейтера «Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood» (Netflix) и концепт-артом для компьютерных игр Actvision.
Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство!
Персональная выставка Екатерины Ермолаевой «Оставленные» открыта с 27 октября по 17 ноября в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.
6+
Комментарии (0)