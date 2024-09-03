На Галерной открылась новая галерея совриска Eggz Gallery. Первая выставка — с абстракциями художницы Марты Мартыновой

Пространство, культивирующее абстрактную живопись и «красоту в уродстве», открылось в онлайн-формате в начале 2024 года, а теперь и физически в городе.
Как рассказали Собака.ru в Eggz Gallery, арт-пространство, аккурат расположенное между ведущей выставочной площадкой города «Манежем» и культурным кластером Новая Голландия, место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! Среди оценивших галерею стрит-артист и певец очарования промрайонов Вова Цы’ган, в ней уже экспонируются хроники повседневности Екатерины Ермолаевой (работы которой стали хайлайтом весны в Open You Gallery), а дизайнер и покоритель петербургской театральной сцены Вадим Тишин представляет там свой искусный кутюр, буквально сошедший с подмостков премьер.
Физическое открытие Eggz Gallery прошло 25 августа одновременно с вернисажем персонального проекта художницы и дизайнера (выпускницы магистратуры «Арт-дирекшн культурных институций» петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ) Марты Мартыновой «Эдем». В ее живописи четко прослеживаются влияния традиций абстракционизма, эстетика природы и любовь к деконструкции формы. О своем художественном методе, синестезии и абстракционизме автор расскажет лично на арт-медиации 6 сентября.
Выставка «Эдем» Марты Мартыновой открыта с 25 августа по 13 сентября в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.
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