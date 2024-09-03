На Галерной открылась новая галерея совриска Eggz Gallery. Первая выставка — с абстракциями художницы Марты Мартыновой

Физическое открытие Eggz Gallery прошло 25 августа одновременно с вернисажем персонального проекта художницы и дизайнера (выпускницы магистратуры «Арт-дирекшн культурных институций» петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ) Марты Мартыновой «Эдем». В ее живописи четко прослеживаются влияния традиций абстракционизма, эстетика природы и любовь к деконструкции формы. О своем художественном методе, синестезии и абстракционизме автор расскажет лично на арт-медиации 6 сентября.

Выставка «Эдем» Марты Мартыновой открыта с 25 августа по 13 сентября в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.

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