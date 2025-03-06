В «Цифергаузе» очеловечат искусственный интеллект на выставке «Моей матерью был компьютер»

Дидактический проект не только соберет инсталляции, интерактивные объекты и видеоработы современных авторов, работающих с ИИ, но и доступно расскажет об основах нейронок.
Название выставки «Моей матерью был компьютер» заимствовано из одноименной книги постгуманистки Кэтрин Хэйлс. В своем исследовании автор описывает дихотомический характер взаимоотношений человека и машины, поднимает вопросы идентичности, эмоциональной привязанности, страха и зависимости от машин. Что будет, если мы потеряем контроль? Экспозиция намерена ответить на этот вопрос, а также охватить таймлайн развития ИИ на примере современного искусства. Ведущим и проводником в мир технологий наступившего будущего станет аудиогид, сопровождающий зрителя на всех остановках (главное: не влюбитесь в голос, как Теодор из культового фильма Спайка Джонса «Она»!). Сторителлинг экспозиции развернется на семь залов — семь условных стадий чувственного принятия человеком незнакомого — «от страха к интересу и установлению партнерства».
Свои работы в рамках проекта представят современные медиахудожники: Julia Cyberflora, ha:ar, Kami Usu, Виктория Волокитина, Эллина Геннадьевна, Кристина Горланова, Михаил Григорьев, Ирина Задорожная, Татьяна Зобнина, Иван Карпов, Сергей Костырко, Мария Купцова, Александр Погребняк, Елена Потуремец, Мария Федорова, Людмила Фридман, Елена Чаробай, Аристарх Чернышев и Вадим Эпштейн.
Куратор выставки:
Сегодня не существует другой темы, которая так остро ставила вопрос о том, что значит быть человеком. ИИ бросает вызов традиционным представлениям о контроле, авторстве и восприятии, демонстрируя, как устроена структура наших знаний и где пролегают их границы. Но как преодолеть страх перед тем, что ИИ создает вещи за пределами заданных ему рамок? Как технологии могут влиять на человеческие отношения, дополняя или даже заменяя их? И каким будет будущее взаимодействия человека и машины? Как и при встрече с неизвестным — будь то человек, явление или технология — взаимодействие с ИИ проходит через несколько этапов: от страха к интересу и установлению партнерства. Выставка отражает эту динамику на уровне структуры и зрительского опыта: каждый из семи залов галереи соответствует одной из эмоций, сопровождающих этот переход, и посетители проходят через разные залы как сквозь эти разные чувства. Таким образом, складывается динамика сюжетов на выставке – от тревожных к позитивным сценариям.
Куратором проекта выступила Ольга Вад — руководительница магистратуры Art & Science Университета ИТМО и программы «Новые медиа», сокуратор выставки Hydra в «Севкабель Порту» (а также лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»). Московской школы современного искусства, основательница NADO Curatorial Agency. Сеттинг выставки создан архитектурной компанией SA lab (лауреаты нашей премии «Петербург будущего») также с использованием искусственного интеллекта. Вход на выставку – бесплатный, по регистрации.
Выставка «Моей матерью был компьютер» открыта с 20 марта по 22 июня 2025 года в Галерее «Цифергауз» на набережной Адмиралтейского канала, 2.
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