В «Цифергаузе» очеловечат искусственный интеллект на выставке «Моей матерью был компьютер»

Название выставки «Моей матерью был компьютер» заимствовано из одноименной книги постгуманистки Кэтрин Хэйлс. В своем исследовании автор описывает дихотомический характер взаимоотношений человека и машины, поднимает вопросы идентичности, эмоциональной привязанности, страха и зависимости от машин. Что будет, если мы потеряем контроль? Экспозиция намерена ответить на этот вопрос, а также охватить таймлайн развития ИИ на примере современного искусства. Ведущим и проводником в мир технологий наступившего будущего станет аудиогид, сопровождающий зрителя на всех остановках (главное: не влюбитесь в голос, как Теодор из культового фильма Спайка Джонса «Она»!). Сторителлинг экспозиции развернется на семь залов — семь условных стадий чувственного принятия человеком незнакомого — «от страха к интересу и установлению партнерства».

Свои работы в рамках проекта представят современные медиахудожники: Julia Cyberflora, ha:ar, Kami Usu, Виктория Волокитина, Эллина Геннадьевна, Кристина Горланова, Михаил Григорьев, Ирина Задорожная, Татьяна Зобнина, Иван Карпов, Сергей Костырко, Мария Купцова, Александр Погребняк, Елена Потуремец, Мария Федорова, Людмила Фридман, Елена Чаробай, Аристарх Чернышев и Вадим Эпштейн.