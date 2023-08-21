Знакомьтесь, Алина Черейская и Степан Кухарский (SA lab) — единственная молодая компания из Петербурга, участвующая в первой архитектурной биеннале в метаверсе

Молодая амбициозная архитектурная компания SA lab из Петербурга основана Алиной Черейской и Степаном Кухарским в 2016 году. Команда проектирует адаптивную архитектуру, общественные пространства и интерьеры не только в России, но и по всему миру. Только за последний год она придумала виртуальный шоурум, галерею Art&Science ITMO, павильоны в метавселенной, создала бесконечное цифровое пространство для Музея современного искусства «Гараж», выпустила видеоигру в сотрудничестве с Gonzo: Research&Art и Димой Весниным. А сегодня стала единственной лабораторией из Петербурга (и одной из немногих в России!), кто участвует в первой архитектурной биеннале в метавселенной. «Собака.ru» поговорила с Алиной и Степаном о том, зачем архитекторам виртуальный мир, кто в нем сегодня проектирует и каким может быть город будущего на основе беспилотных автомобилей.
Вы позиционируете себя как лаборатория или компания умной архитектуры. Почему принципиально не бюро?
Алина: SA lab смешивает дисциплины, тестирует технологии и проводит эксперименты, нащупывает неизведанное. Все это выходит за границы традиционной архитектурной практики. Изначально команда находилась на стыке архитектуры и IT, но со временем мы дополнили проекты миксом из геймдизайна, физики, биологии, математики, а реализуем их с использованием цифрового производства.
Лаборатория создает адаптивную архитектуру в цифровом и физическом мирах. Нам интересно придумывать гипотезы и новые типологии, циклы жизни зданий, тестировать новые материалы и методы строительства, экспериментировать с тем, что происходит с архитектурой в виртуальности. В портфолио есть временные общественные пространства, шоурумы, галереи, туристические кластеры, вертикальные фермы, видеоигры, приложения и концепции трансформации промышленных территорий.
Первый проект — адаптивный павильон из плоских металлических пластин. Идея заключалась в том, чтобы создать павильон, который не имеет финальной формы, он постоянно меняется. Павильон «Сближение» появился на Финском заливе в виде арт-объекта, позже на крыше «Этажей» как павильон, а после его пересобрали для съемки лимитированной коллекции Befree. То есть объект несколько раз менял форму, чтобы отреагировать на задачу и контекст.
Павильон «Сближение»
Как и зачем стали работать с метавселенной?
Степан: Метаверс — это создание трехмерного виртуального мира, а у архитекторов есть все навыки для его проектирования. Наши знания лежат в области алгоритмического подхода или процедурного дизайна — с помощью компьютерного кода описываем некую логику формирования трехмерного пространства и, используя программы, генерируем бесконечное количество его вариаций. А дальше либо эти проекты переносим в физический мир при помощи цифрового производства, 3D-печати и других техник, либо в виртуальный — посредством игровых движков и централизованных платформ для создания метаверса. И тут архитекторы со своим видением организации пространства в этом должны как раз участвовать.
Алина: Цифровой мир — неизведанная территория, которую хочется изучать и придумывать новые форматы присутствия архитектуры. Мы привыкли, что архитектура материальна, а в метаверсе этот параметр исчезает. Как в таких условиях должны выглядеть здания и ландшафты? Наши проекты находятся на пересечении разных дисциплин, что позволяет смотреть на индустрию под другим углом и расширять ее горизонты.
Туристический кластер в Исландии Heyklif
Что архитектор может сделать для виртуального мира?
Алина: Архитекторы способны предложить форму организации виртуального мира и его визуальный язык. Важным является факт погружения, где можно сразу тестировать проекты, рассматривать все от первого лица и глубже воспринимать опыт пользователей. Мне нравится, что в цифровом мире можно создавать инклюзивные и открытые проекты, вовлекать людей разного возраста. Метавселенная позволяет архитекторам рефлексировать над прошлым. Например, работать с утраченными постройками, как это сделано в цифровой копии башни Накагин. Здание утрачено, но люди и ученые могут продолжать исследовать ее в виртуальном мире. Чтобы построить что-то в городе, нужно пройти длительные согласования, проектирование, поиск компромиссов и саму реализацию. В виртуальном мире архитектура более свободная: мы можем построить некий прототип, получить обратную связь от пользователей и только потом принять решение, стоит ли реализовывать проект.
Степан: Не стоит рассматривать физический и цифровой миры как нечто разное и непересекающиеся. Главная задача метаверса — улучшить реальность. Архитектура в виртуальном мире становится некой точкой собирания ценностей и смыслов, отвечает на главные вопросы.
Вы — единственная команда из Петербурга, кто участвует в первой архитектурной биеннале в метаверсе. Почему это круто?
Алина: Это будет некий срез размышлений о том, что такое архитектура в цифровом мире. Тема Presence of the Future — отсылка к знаковой венецианских биеннале Presence of the past под кураторством Паоло Портогези. На выставке будут виртуальные проекты от архитектурных бюро, представителей авангарда диджитал-дизайна: ATRIUM, SA lab, HWKN, Killa Design, LAVA, PLP, Soomeen Hahm, Spaces DAO, DA!, Il Prisma, iheartblob, Mariana Cabugueira Studios и Illusorr и других. Также появятся проекты зодчих, отобранных в рамках конкурса. Думаю, что это будет важное событие, которое объединит единомышленников из разных точек мира. Венецианская биеннале носит достаточно закрытый формат, а в метаверсе можно посетить павильоны и лекции в любое время.
Мы вместе с Gonzo создаем павильон Fragile Pavilion, посвященный рефлексии над прошлым и будущим. Это будет что-то вроде шкатулки с историями, воспоминаниями и звуками, коллекцией самого дорогого, без чего не может наступить завтра. Ценности формируют подписчики через опен колл, посетители павильона тоже смогут поучаствовать.
За кем из ваших коллег стоит следить?
Степан: Я наблюдаю за Хосе Санчес, профессором архитектуры в Колледже Таубмана Мичиганского университета. Он разрабатывает многопользовательские видеоигры с высоким уровнем погружения в своей студии Plethora Project, где игроки могут строить собственные сооружения.
Алина: MIT, AA School, SCI-Arc, Neri Oxman, исследования и выставки SPACE10, образовательные программы DigitalFUTURES, акселераторы в области урбанистики и устойчивого развития городов. В последнее годы слежу за стартапами архитекторов и неожиданными коллаборациями между компаниями. Во Владивостоке нравится команда Concrete Jungle.
Недавно в коллаборации с промышленным дизайнером Santiago Sánchez вы победили в международном конкурсе HACKCITY 100 MOVING PIXELS, где нужно было создать прототип города на основе ста беспилотных автомобилей. Расскажите, чем интересен проект и что он говорит нам о городе будущего.
Алина: Это конкурс компании Pix Moving — делают беспилотники, где внутри можно разместить кофейню, мини-офисы, любую функцию. Выходят подвижные пространства, с помощью которых реально безболезненно и быстро менять города без длительной стройки. Организация хотела увидеть взгляд архитекторов на продукт, а нам было интересно поработать с беспилотными автомобилями и понять их возможности.
Мы придумали модель города, построенную на принципах адаптивности, изменения размера и конфигурации на основе климатических особенностей, циркулярной экономики, геймификации. Заложили в основу концепцию пятнадцатиминутного города — когда основные активности и сервисы должны быть в 15-минутной доступности для горожан. Для проекта использовали нейронные сети. С их помощью мы нашли способ размещать беспилотные автомобили на воде и в воздухе: в акватории для соединения разных берегов использовали надувные платформы, для перемещения на дальние расстояния их поместили в специальные капсулы. Пилотный проект предлагаем протестировать в Лагосе на месте стихийного рынка. По нашей задумке это тоже рынок, но с дополнениями: вертикальными фермами, кафе, зонами хранения для фермеров, стартапами, общественными пространствами. В цифровой реальности город соединяет жителей, фермеров и бизнес, предоставляя удобные сервисы и инструменты коммуникации. PixPortLagos — конструктор, который легко подстраивается под контекст, его можно реализовать в разных странах.
Конкурс показал, как беспилотные автомобили меняют правила игры в городах. Можно создавать гибкие маршруты и пространства, модернизировать территорию без сложных строительных работ, не нужно жестко разделять улицы для пешеходов и транспорта. Проект задуман под реализацию, сегодня компания Pix Moving ведет переговоры об этом. В любом случае мы заложили туда мысли, которые бы хотели увидеть в городе будущего: горизонтальные связи между архитектурой, человеком, природой и технологиями, адаптивность и отзывчивость.
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