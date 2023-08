Знакомьтесь, Алина Черейская и Степан Кухарский (SA lab) — единственная молодая компания из Петербурга, участвующая в первой архитектурной биеннале в метаверсе

Вы — единственная команда из Петербурга, кто участвует в первой архитектурной биеннале в метаверсе. Почему это круто?

Алина: Это будет некий срез размышлений о том, что такое архитектура в цифровом мире. Тема Presence of the Future — отсылка к знаковой венецианских биеннале Presence of the past под кураторством Паоло Портогези. На выставке будут виртуальные проекты от архитектурных бюро, представителей авангарда диджитал-дизайна: ATRIUM, SA lab, HWKN, Killa Design, LAVA, PLP, Soomeen Hahm, Spaces DAO, DA!, Il Prisma, iheartblob, Mariana Cabugueira Studios и Illusorr и других. Также появятся проекты зодчих, отобранных в рамках конкурса. Думаю, что это будет важное событие, которое объединит единомышленников из разных точек мира. Венецианская биеннале носит достаточно закрытый формат, а в метаверсе можно посетить павильоны и лекции в любое время.

Мы вместе с Gonzo создаем павильон Fragile Pavilion, посвященный рефлексии над прошлым и будущим. Это будет что-то вроде шкатулки с историями, воспоминаниями и звуками, коллекцией самого дорогого, без чего не может наступить завтра. Ценности формируют подписчики через опен колл, посетители павильона тоже смогут поучаствовать.

За кем из ваших коллег стоит следить?

Степан: Я наблюдаю за Хосе Санчес, профессором архитектуры в Колледже Таубмана Мичиганского университета. Он разрабатывает многопользовательские видеоигры с высоким уровнем погружения в своей студии Plethora Project, где игроки могут строить собственные сооружения.

Алина: MIT, AA School, SCI-Arc, Neri Oxman, исследования и выставки SPACE10, образовательные программы DigitalFUTURES, акселераторы в области урбанистики и устойчивого развития городов. В последнее годы слежу за стартапами архитекторов и неожиданными коллаборациями между компаниями. Во Владивостоке нравится команда Concrete Jungle.