Знакомьтесь, Алина Черейская и Степан Кухарский (SA lab) — единственная молодая компания из Петербурга, участвующая в первой архитектурной биеннале в метаверсе

Вы позиционируете себя как лаборатория или компания умной архитектуры. Почему принципиально не бюро?

Алина: SA lab смешивает дисциплины, тестирует технологии и проводит эксперименты, нащупывает неизведанное. Все это выходит за границы традиционной архитектурной практики. Изначально команда находилась на стыке архитектуры и IT, но со временем мы дополнили проекты миксом из геймдизайна, физики, биологии, математики, а реализуем их с использованием цифрового производства.

Лаборатория создает адаптивную архитектуру в цифровом и физическом мирах. Нам интересно придумывать гипотезы и новые типологии, циклы жизни зданий, тестировать новые материалы и методы строительства, экспериментировать с тем, что происходит с архитектурой в виртуальности. В портфолио есть временные общественные пространства, шоурумы, галереи, туристические кластеры, вертикальные фермы, видеоигры, приложения и концепции трансформации промышленных территорий.

Первый проект — адаптивный павильон из плоских металлических пластин. Идея заключалась в том, чтобы создать павильон, который не имеет финальной формы, он постоянно меняется. Павильон «Сближение» появился на Финском заливе в виде арт-объекта, позже на крыше «Этажей» как павильон, а после его пересобрали для съемки лимитированной коллекции Befree. То есть объект несколько раз менял форму, чтобы отреагировать на задачу и контекст.