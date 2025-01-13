Альтман и Новиков — в коллекции, паблик-токи с Цискаридзе и совриск: Как устроен арт-хаб Arts Square Production галериста Кристины Сасонко?

Один из важных проектов галереи — «Ма­рафон молодых художников»: опен-колл и групповая выставка отобранных работ. Бла­годаря этому проекту прозвучали имена стрит-артиста Артема Иконы, скульптора по металлу Вильгения Мельникова и гиперреалистичной Полины Филатовой. В декабре и начале января в Arts Square показали персональную выставку японской аб­страктной экспрессионистки Кодзуки Ватана­бе, переехавшей в Россию изучать иконопись и принявшей крещение под именем Зоя. Вес­ной — и вовсе сенсация: живопись Начо Дуато. Этот проект родился после перформанса, ког­да худрук балета Михайловского театра рисо­вал под аккомпанемент фортепиано.

В 2024 году Кристина стала управляющим партнером и продюсером Arts Square Gallery, открыла два филиала в Москве: галерею на Смо­ленской улице с репрезентацией серьезного советского искусства — от Кузьмы Петрова-Вод­кина до Анатолия Зверева, — и пространство в Cube.Moscow, где показывают эксперименталь­ные выставки молодых художников.