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Искусство

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Альтман и Новиков — в коллекции, паблик-токи с Цискаридзе и совриск: Как устроен арт-хаб Arts Square Production галериста Кристины Сасонко?

Знакомьтесь, культуртрегер и галерист Кристина Сасонко руководит междисциплинарным арт-хабом Arts Square Production. Это одноименная галерея на Итальянской улице и ее новые филиалы в Москве, комната-музей Анны Павловой, культурный центр «Дворцовая Арт», фонд и журнал «Новое искусствоведение», частное собрание «Кабинет коллекционера» и Beriozka Gallery — пространство современного искусства. Объясняем экосистему Arts Square Production.

На Кристине: тренч SUBBOTA Кристина сфотографирована на фоне работы Марии Луттик «На воплощение/On Incarnation». Инсталляция. 2023
Фото: Елизавета Коваленко

На Кристине: тренч SUBBOTA

Кристина сфотографирована на фоне работы Марии Луттик «На воплощение/On Incarnation». Инсталляция. 2023

Arts Square Gallery

Галерея Arts Squarе — это мультифункциональ­ная выставочная площадка для всех видов искусств: от ДПИ, предметов интерье­ра и антиквариата до шедевров старых мастеров и работ акту­альных художников. За семь лет работы галереи здесь по­казали буквально весь мир искусства: русский авангард, старых мастеров (выставка «Мадонна в цветах» — Рубенс, оба Брейгеля, старший и младший, и Ван Клеве из частных коллекций), иконы XVIII–XIX века, фотопроект «Русский рок» подруги всех альтернативных музыкан­тов пост-СССР Джоанны Стингрей и Dualis. Balance & Freedom. Amphibious — абстракт­ные снимки Влада Локтева, одного из пионе­ров фэшн-индустрии в России. Историк моды Александр Васильев привозил в Arts Square свои театральные эскизы — мало кто знает, что он еще и талантливый модельер, много рабо­тавший для сцены.

Живописный перформанс хореографа Начо Дуато.
предоставлено Кристиной Сасонко, архивы пресс-служб

Живописный перформанс хореографа Начо Дуато.

Один из важных проектов галереи — «Ма­рафон молодых художников»: опен-колл и групповая выставка отобранных работ. Бла­годаря этому проекту прозвучали имена стрит-артиста Артема Иконы, скульптора по металлу Вильгения Мельникова и гиперреалистичной Полины Филатовой. В декабре и начале января в Arts Square показали персональную выставку японской аб­страктной экспрессионистки Кодзуки Ватана­бе, переехавшей в Россию изучать иконопись и принявшей крещение под именем Зоя. Вес­ной — и вовсе сенсация: живопись Начо Дуато. Этот проект родился после перформанса, ког­да худрук балета Михайловского театра рисо­вал под аккомпанемент фортепиано.

В 2024 году Кристина стала управляющим партнером и продюсером Arts Square Gallery, открыла два филиала в Москве: галерею на Смо­ленской улице с репрезентацией серьезного советского искусства — от Кузьмы Петрова-Вод­кина до Анатолия Зверева, — и пространство в Cube.Moscow, где показывают эксперименталь­ные выставки молодых художников.

Тимур Новиков. «Белая ночь». Ткань, акрил. 1990.
предоставлено Кристиной Сасонко, архивы пресс-служб

Тимур Новиков. «Белая ночь». Ткань, акрил. 1990. 

Кабинет коллекционера

Секретные комнаты Arts Square до­ступны по предварительной дого­воренности: назовем их «Кабинет коллекционера» — это музейное хра­нение и развеска впечатляющего лич­ного собрания живописи ХХ века ос­нователя и владельца Arts Square Production Михаила Сасонко: Оскар Рабин, Натан Альтман, Исаак Бродский, Петр Кончаловский, Георгий Нис­ский, Тимур Новиков. Еще в кабине­те хранится кресло, которое вырезал из дерева священник-путешествен­ник Федор Конюхов. Часть коллек­ции находится на экспозиции и хра­нении в Петровском путевом дворце в Москве.

Николай Цискаридзе
Фото: Валентин Блох

Николай Цискаридзе

Комната Анны Павловой

В доме Карла Росси, где обустроилась галерея Arts Square, в начале ХХ века часто бывала (а го­ворят — и жила!) солистка императорской ба­летной труппы Анна Павлова. Ни слова больше: было решено создать интерактивную экспози­цию — музейную комнату в честь великой бале­рины. Так появились театральные и музыкальные программы с Михайловским театром и Академи­ей русского балета им. А. Я. Вагановой — регуляр­ные творческие встречи с ректором Вагановки Николаем Цискаридзе и паблик-токи с хореогра­фами, например, с Юрием Смекаловым. В 2024-м в рамках фестиваля «Русский балет» кураторы устроили выставку в духе неоакадемизма: по­казали работы Дениса Егельского, Беллы Матве­евой и Влада Монро, фотографии Деборы Тур­бевилль, которые она снимала в Вагановской академии. Открывал вернисаж гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с сольным проектом YK.

«Дворцовая Арт»

Культурный центр, программ­ным директором которого Кри­стина стала в 2024 году, — это 1 100 квадратных метров ис­кусства. Сейчас здесь кварти­руют две резиденции — этноконтемпорари галерея Khankhalaev Gallery, продвига­ющая национальную культуру, в частности — бурятских совре­менных художников, и иммерсивный выставочный проект Deep Inside/ght. Концертный зал, бар и кафе — прилагаются.

Владислава Давлетшина. «Вакх». Скульптура. 2023
предоставлено Кристиной Сасонко, архивы пресс-служб

Владислава Давлетшина. «Вакх». Скульптура. 2023

Beriozka Gallery

Сердце центра «Дворцовая Арт» — галерея современно­го искусства Beriozka. Она ос­нована Кристиной Сасонко и искусствоведом Екатери­ной Дубровской в 2021 году для поддержки и продвиже­ния молодежи, в частности, вы­пускников академий художеств со всей России.

В 2024 году Beriozka Gallery показала знаковые картины, ти­ражи шелкографии и полный цикл «Таро» художницы Маши Янковской, а также групповую выставку À La Russe — работы на тему переосмысления русского стиля и народной сказки, например, в манере стрит-арта или коллажа. Mix-and-match подход можно назвать фир­менным приемом галеристок: для выставки Corpus Humanum, посвященной теме телесно­сти, Кристина и Екатерина со­ставили экспозицию из картин классиков советской живописи, современных мастеров акаде­мической школы и художников нового поколения. В декабре Beriozka съездила на модную мо­сковскую ярмарку современ­ного искусства |catalog| с экс­прессионистской скульптурой супругов Давлетшиных и метамодернистской живописью Ви­талия Простова (его персонал­ка в Beriozka с января 2025-го). По результатам опен-колла перед Новым годом открылась выстав­ка-ярмарки «Ностальгия». Кураторские экскурсии, паблик-токи, концерты, арт-бранчи — все это в расписании Beriozka. Бонус — открыточный вид на Петропавловскую крепость.

предоставлено Кристиной Сасонко, архивы пресс-служб

Фонд и журнал «Новое искусствознание»

Фонд «Новое искусствознание» был открыт Кристиной в 2017 году как институция для поддержки науч­ных исследований в области исто­рии и теории искусств. Для этого она продюсирует в Петербурге конфе­ренции и семинары по актуальной проблематике: например, новые под­ходы в экспонировании с куратором из Третьяковской галереи Кириллом Светлаковым обсуждают ведущие ис­кусствоведы города Иван Чечот и Глеб Ершов, а серию событий «Искусство рукописной и печатной книги поздне­го Средневековья» совместно с фон­дом проводит Библиотека Российской академии наук.

Фонд Сасонко издает с 2018 года журнал «Новое искусствозна­ние»: четыре выпуска в год посвяще­ны не только «старому» искусству, но и новым тенденциям — от статьи про­фессора СПбГУ Анатолия Рыкова «Во­круг Леонардо да Винчи: модернизм, террор, грезы и метаистория» до обзо­ра Стамбульской биеннале современ­ного искусства от ассистента куратора независимой галереи «Люда» Евгении Чернеги. Тексты для издания рецензи­рует экспертный совет, а пишут их кан­дидаты и доктора наук, которые в том числе подтверждают публикациями свою ученую степень.

Корсет 404NOTFOUND, шуба LET’S GO DRESS
Фото: Елизавета Коваленко

Корсет 404NOTFOUND, шуба LET’S GO DRESS

Выпускница факультета теории и истории искусств Академии художеств и искусствоведческой аспирантуры СПбГУ Кристина Сасонко теперь и сама преподает сразу в двух петербургских университетах. Эксперт арт-бизнеса стала директором и соучредителем фонда «Новое искусствознание», галерей Beriozka и Arts Square, а также курирует коллекцию советского искусства и междисциплинарный центр современной культуры «Дворцовая Арт».

Фото: Елизавета Коваленко

Текст: Ксения Гощицкая

Стиль: Александра Сухоненкова

Визаж: Мария Швец

Свет: Артур Баширов Skypoint

Ассистент стилиста: Христина Мичанович

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Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Кристина Сасонко

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