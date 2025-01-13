Альтман и Новиков — в коллекции, паблик-токи с Цискаридзе и совриск: Как устроен арт-хаб Arts Square Production галериста Кристины Сасонко?

Знакомьтесь, культуртрегер и галерист Кристина Сасонко руководит междисциплинарным арт-хабом Arts Square Production. Это одноименная галерея на Итальянской улице и ее новые филиалы в Москве, комната-музей Анны Павловой, культурный центр «Дворцовая Арт», фонд и журнал «Новое искусствоведение», частное собрание «Кабинет коллекционера» и Beriozka Gallery — пространство современного искусства. Объясняем экосистему Arts Square Production.
На Кристине: тренч SUBBOTA
Кристина сфотографирована на фоне работы Марии Луттик «На воплощение/On Incarnation». Инсталляция. 2023
Arts Square Gallery
Галерея Arts Squarе — это мультифункциональная выставочная площадка для всех видов искусств: от ДПИ, предметов интерьера и антиквариата до шедевров старых мастеров и работ актуальных художников. За семь лет работы галереи здесь показали буквально весь мир искусства: русский авангард, старых мастеров (выставка «Мадонна в цветах» — Рубенс, оба Брейгеля, старший и младший, и Ван Клеве из частных коллекций), иконы XVIII–XIX века, фотопроект «Русский рок» подруги всех альтернативных музыкантов пост-СССР Джоанны Стингрей и Dualis. Balance & Freedom. Amphibious — абстрактные снимки Влада Локтева, одного из пионеров фэшн-индустрии в России. Историк моды Александр Васильев привозил в Arts Square свои театральные эскизы — мало кто знает, что он еще и талантливый модельер, много работавший для сцены.
Живописный перформанс хореографа Начо Дуато.
Один из важных проектов галереи — «Марафон молодых художников»: опен-колл и групповая выставка отобранных работ. Благодаря этому проекту прозвучали имена стрит-артиста Артема Иконы, скульптора по металлу Вильгения Мельникова и гиперреалистичной Полины Филатовой. В декабре и начале января в Arts Square показали персональную выставку японской абстрактной экспрессионистки Кодзуки Ватанабе, переехавшей в Россию изучать иконопись и принявшей крещение под именем Зоя. Весной — и вовсе сенсация: живопись Начо Дуато. Этот проект родился после перформанса, когда худрук балета Михайловского театра рисовал под аккомпанемент фортепиано.
В 2024 году Кристина стала управляющим партнером и продюсером Arts Square Gallery, открыла два филиала в Москве: галерею на Смоленской улице с репрезентацией серьезного советского искусства — от Кузьмы Петрова-Водкина до Анатолия Зверева, — и пространство в Cube.Moscow, где показывают экспериментальные выставки молодых художников.
Тимур Новиков. «Белая ночь». Ткань, акрил. 1990.
Кабинет коллекционера
Секретные комнаты Arts Square доступны по предварительной договоренности: назовем их «Кабинет коллекционера» — это музейное хранение и развеска впечатляющего личного собрания живописи ХХ века основателя и владельца Arts Square Production Михаила Сасонко: Оскар Рабин, Натан Альтман, Исаак Бродский, Петр Кончаловский, Георгий Нисский, Тимур Новиков. Еще в кабинете хранится кресло, которое вырезал из дерева священник-путешественник Федор Конюхов. Часть коллекции находится на экспозиции и хранении в Петровском путевом дворце в Москве.
Николай Цискаридзе
Комната Анны Павловой
В доме Карла Росси, где обустроилась галерея Arts Square, в начале ХХ века часто бывала (а говорят — и жила!) солистка императорской балетной труппы Анна Павлова. Ни слова больше: было решено создать интерактивную экспозицию — музейную комнату в честь великой балерины. Так появились театральные и музыкальные программы с Михайловским театром и Академией русского балета им. А. Я. Вагановой — регулярные творческие встречи с ректором Вагановки Николаем Цискаридзе и паблик-токи с хореографами, например, с Юрием Смекаловым. В 2024-м в рамках фестиваля «Русский балет» кураторы устроили выставку в духе неоакадемизма: показали работы Дениса Егельского, Беллы Матвеевой и Влада Монро, фотографии Деборы Турбевилль, которые она снимала в Вагановской академии. Открывал вернисаж гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с сольным проектом YK.
«Дворцовая Арт»
Культурный центр, программным директором которого Кристина стала в 2024 году, — это 1 100 квадратных метров искусства. Сейчас здесь квартируют две резиденции — этноконтемпорари галерея Khankhalaev Gallery, продвигающая национальную культуру, в частности — бурятских современных художников, и иммерсивный выставочный проект Deep Inside/ght. Концертный зал, бар и кафе — прилагаются.
Владислава Давлетшина. «Вакх». Скульптура. 2023
Beriozka Gallery
Сердце центра «Дворцовая Арт» — галерея современного искусства Beriozka. Она основана Кристиной Сасонко и искусствоведом Екатериной Дубровской в 2021 году для поддержки и продвижения молодежи, в частности, выпускников академий художеств со всей России.
В 2024 году Beriozka Gallery показала знаковые картины, тиражи шелкографии и полный цикл «Таро» художницы Маши Янковской, а также групповую выставку À La Russe — работы на тему переосмысления русского стиля и народной сказки, например, в манере стрит-арта или коллажа. Mix-and-match подход можно назвать фирменным приемом галеристок: для выставки Corpus Humanum, посвященной теме телесности, Кристина и Екатерина составили экспозицию из картин классиков советской живописи, современных мастеров академической школы и художников нового поколения. В декабре Beriozka съездила на модную московскую ярмарку современного искусства |catalog| с экспрессионистской скульптурой супругов Давлетшиных и метамодернистской живописью Виталия Простова (его персоналка в Beriozka с января 2025-го). По результатам опен-колла перед Новым годом открылась выставка-ярмарки «Ностальгия». Кураторские экскурсии, паблик-токи, концерты, арт-бранчи — все это в расписании Beriozka. Бонус — открыточный вид на Петропавловскую крепость.
Фонд и журнал «Новое искусствознание»
Фонд «Новое искусствознание» был открыт Кристиной в 2017 году как институция для поддержки научных исследований в области истории и теории искусств. Для этого она продюсирует в Петербурге конференции и семинары по актуальной проблематике: например, новые подходы в экспонировании с куратором из Третьяковской галереи Кириллом Светлаковым обсуждают ведущие искусствоведы города Иван Чечот и Глеб Ершов, а серию событий «Искусство рукописной и печатной книги позднего Средневековья» совместно с фондом проводит Библиотека Российской академии наук.
Фонд Сасонко издает с 2018 года журнал «Новое искусствознание»: четыре выпуска в год посвящены не только «старому» искусству, но и новым тенденциям — от статьи профессора СПбГУ Анатолия Рыкова «Вокруг Леонардо да Винчи: модернизм, террор, грезы и метаистория» до обзора Стамбульской биеннале современного искусства от ассистента куратора независимой галереи «Люда» Евгении Чернеги. Тексты для издания рецензирует экспертный совет, а пишут их кандидаты и доктора наук, которые в том числе подтверждают публикациями свою ученую степень.
Корсет 404NOTFOUND, шуба LET’S GO DRESS
Фото: Елизавета Коваленко
Текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Александра Сухоненкова
Визаж: Мария Швец
Свет: Артур Баширов Skypoint
Ассистент стилиста: Христина Мичанович
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