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Маша Янковская открыла свою первую персональную выставку в Санкт-Петербурге. Как это было

В Beriozka Gallery открылась первая в Петербурге персональная выставка Маши Янковской. Перед стартом экспозиции художница собрала друзей на пре-пати в Гранд Отеле Мойка 22. Гостями вечера стали коллекционеры, блогеры, представители бизнес-сообщества и другие.

Маша Янковская
Пресс-служба

Маша Янковская

Кристина Сасонко
Пресс-служба
Кристина Сасонко
Елена Бадмаева
Пресс-служба
Елена Бадмаева
Влад Кулдошин
Пресс-служба

Влад Кулдошин

Маша Янковская, Антон Маньковский, Данил Толмачев
Пресс-служба

Маша Янковская, Антон Маньковский, Данил Толмачев

Иван Ненашев, Софья Аброськина
Пресс-служба

Иван Ненашев, Софья Аброськина

Николай Маратканов с супругой
Пресс-служба

Николай Маратканов с супругой

На pre-party были замечены fashion-инфлюенсер Влад Кулдошин, сооснователь Arts Square Gallery Кристина Сасонко, модельер Елена Бадмаева, художник Иван Ненашев, dj Даша Яструбицкая и другие.

Маша Янковская
Пресс-служба

Маша Янковская

Вова Цыган
Пресс-служба

Вова Цыган 

Алена Андреева
Пресс-служба

Алена Андреева

Тата Власова
Пресс-служба

Тата Власова

Елизавета Орлова, Антон Маньковский, Маша Янковская
Пресс-служба

Елизавета Орлова, Антон Маньковский, Маша Янковская

Пресс-служба

Ретроспективный проект «Я-Янковская», который Маша привезла в Петербург, —  самые яркие и заметные работы художницы и полный цикл «Таро Янковской». 

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Люди:
Кристина Сасонко , Елена Бадмаева

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