Маша Янковская открыла свою первую персональную выставку в Санкт-Петербурге. Как это было

В Beriozka Gallery открылась первая в Петербурге персональная выставка Маши Янковской. Перед стартом экспозиции художница собрала друзей на пре-пати в Гранд Отеле Мойка 22. Гостями вечера стали коллекционеры, блогеры, представители бизнес-сообщества и другие.
Маша Янковская
Влад Кулдошин
Маша Янковская, Антон Маньковский, Данил Толмачев
Иван Ненашев, Софья Аброськина
Николай Маратканов с супругой
На pre-party были замечены fashion-инфлюенсер Влад Кулдошин, сооснователь Arts Square Gallery Кристина Сасонко, модельер Елена Бадмаева, художник Иван Ненашев, dj Даша Яструбицкая и другие.
Ретроспективный проект «Я-Янковская», который Маша привезла в Петербург, — самые яркие и заметные работы художницы и полный цикл «Таро Янковской».
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