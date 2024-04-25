Маша Янковская открыла свою первую персональную выставку в Санкт-Петербурге. Как это было

В Beriozka Gallery открылась первая в Петербурге персональная выставка Маши Янковской. Перед стартом экспозиции художница собрала друзей на пре-пати в Гранд Отеле Мойка 22. Гостями вечера стали коллекционеры, блогеры, представители бизнес-сообщества и другие.