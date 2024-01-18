Beriozka Gallery готовит первую выставку в новом пространстве на Миллионной. Это «À La Russe» — о феномене «русского стиля» в совриске

Термин «À La Russe» восходит к культурному повороту начала XX века и воскрешением традиционных мотивов, давно забытых благодаря беспощадным реформам Петровского времени. Тогда кокошники сменились напудренными кудрями высоких париков, а столица из белокаменной Москвы переехала в свежепостроенный итальянцами Петербург. Однако так продолжается недолго — в моду вошла национальная идентичность, а на сцену пришли могучие богатыри, вспомнились допетровские события давно минувших лет, а на всех выставках страны блистали передвижники.
Ксения Заварзова, «Утро, день, вечер, ночь»
Такой сказочно-былинной Россия предстает в театрах Парижа благодаря антрепризе Сергея Дягилева. Гастрольные выступления, проходящие с 1908 по 1921 года, представили оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным в главной роли и декорациями Александра Бенуа. Участники объединения «Мир искусства» также обогатили дизайном костюмов и декораций постановки «Весна священная» Стравинского, «Князь Игорь» Бородина и многих других. Помимо «Русских сезонов», значимое влияние на известность неорусского стиля сыграла первая волна эмиграции, подарившая Шагала и Прокофьева Парижу, Кандинского Мюнхену, а «отца русского футуризма» Бурлюка — Нью-Йорку.
Настя Коп, «Боярыня», 2022 год
Романтикой «русской души» заинтересованы и сейчас — в самом постмодернистском ключе. Под эгидой slavic core мы попрощались с 2023 годом, оставшись в ушанках и шубах с Катей Лель в наушниках. Встретить новый этап жизни обновленными предлагаем Berizoka Gallery, открывая в новом экспозиционном пространстве на Миллионной выставку «À La Russe».
Проект посвящен феномену «русского стиля» и объединит более двадцати современных художников и скульпторов, фантазирующих на тему современной рецепции глубоко знакомого самобытного феномена. Выставка не является ретроспективным взглядом на русское искусство как таковое, а скорее показывает себя исследованием восприятия стиля современными художниками.
Кураторы выставки предлагают зрителю самостоятельно понаблюдать, как преображаются живописные образы, вдохновленные народными мотивами, а также оценить место стиля «À La Russe» в современном изобразительном искусстве. Среди участников Елена Воронова, Анна Виноградова, Ольга Волкова, Ольга Гужбина, Надя Егорова, Ксения Заварзова, Олег Калитеня, Юлия Косцова, Анна Красная, Даниил Кудряшов, Настя Коп, Светлана Лебедева, Чан Дык Минь, Максим Моргунов, Наташа Пляка, Виталий Простов, Ира Фибих, Алан Хатагты, Лилия Шапран, Alena Boga, Alex Ko, а также художники объединения art.coordinate.
Полина Нежданова, «Оба Ивана ушли на промыслы», Правая часть диптиха, 2021 год
Культурный центр и галерея Beriozka — проект основательниц фонда «Новое искусствознание» Кристины Сасонко и Екатерины Дубровской, объединяющий выставочные залы, кинозал-лекторий, магазин и кафе. Центр занимает в общей сложности 700 квадратных метров помещений бывшего (легендарного!) магазина «Березка» на Лермонтовском проспекте в гостинице «Советская», сейчас — отеле Azimut. В конце 2023 года галерея Beriozka открыла новое экспозиционное пространство на Миллионной улице, которое станет местом не только для выставок, но также лекций и других событий — как рождественская арт-ярмарка, которая прошла здесь в период новогодних праздников.
Выставка «À La Russe» будет открыта с 24 января по 17 марта в новом пространстве Berizoka Gallery на Миллионной улице, 5. Вход с Дворцовой набережной.
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