Beriozka Gallery готовит первую выставку в новом пространстве на Миллионной. Это «À La Russe» — о феномене «русского стиля» в совриске

Романтикой «русской души» заинтересованы и сейчас — в самом постмодернистском ключе. Под эгидой slavic core мы попрощались с 2023 годом, оставшись в ушанках и шубах с Катей Лель в наушниках. Встретить новый этап жизни обновленными предлагаем Berizoka Gallery, открывая в новом экспозиционном пространстве на Миллионной выставку «À La Russe».

Проект посвящен феномену «русского стиля» и объединит более двадцати современных художников и скульпторов, фантазирующих на тему современной рецепции глубоко знакомого самобытного феномена. Выставка не является ретроспективным взглядом на русское искусство как таковое, а скорее показывает себя исследованием восприятия стиля современными художниками.

Кураторы выставки предлагают зрителю самостоятельно понаблюдать, как преображаются живописные образы, вдохновленные народными мотивами, а также оценить место стиля «À La Russe» в современном изобразительном искусстве. Среди участников Елена Воронова, Анна Виноградова, Ольга Волкова, Ольга Гужбина, Надя Егорова, Ксения Заварзова, Олег Калитеня, Юлия Косцова, Анна Красная, Даниил Кудряшов, Настя Коп, Светлана Лебедева, Чан Дык Минь, Максим Моргунов, Наташа Пляка, Виталий Простов, Ира Фибих, Алан Хатагты, Лилия Шапран, Alena Boga, Alex Ko, а также художники объединения art.coordinate.