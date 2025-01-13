В Eggz Gallery показали живопись чилийского художника Карлоса Каньяса Jibarizar

Проект представляет работы, отражающие столкновение двух миров — южноамериканского наследия и русского культурного кода.
Название персональной выставки чилийского художника Карлоса Каньяса, Jibarizar, восходит к ритуалу индейцев хиваро в Южной Америке, который заключался в уменьшении голов поверженных врагов до размеров кулака. В результате останки символически служили сосудами для духов и отождествлялись с перерождением и трансформацией. Сам термин буквально означает «уменьшить в размере».
Jibarizar посвящена теме миграции, утраты и поиска идентичности в новом мире. Эти темы тесно связаны с личным опытом самого автора. Карлос Каньяс рассказывает свою историю переезда из Чили в Россию. Большинство крупных полотен художника осталось на родине, а немногие миниатюры удалось сохранить, собирая их буквально по крупицам. В процессе рефлексии и воспоминаний о доме Каньяс написал по памяти дубли больших картин в малых форматах, а также создал серию работ, в которых соединились чилийские мотивы и российское настоящее.
«После эмиграции Карлос начал доставать из подсознания узнаваемые образы России, которые наполнены символизмом и знакомы каждому из нас с детства. На удивление, впечатления от Чили и России стали постепенно смешиваться и находить с одной стороны сходства, а с другой стороны противоположности. Собранные по крупицам воспоминания и дуальность двух стран контрастируют и дополняют образ жизни художника», — комментирует куратор проекта, основатель галереи Анастасия Семевская.
В рамках выставки также представлена инсталляция художницы Полины Герасимовой.
Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом 2024 года на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! Среди оценивших галерею стрит-артист и певец очарования промрайонов Вова Цы’ган, в ней уже экспонируются хроники повседневности Екатерины Ермолаевой (работы которой стали хайлайтом весны в Open You Gallery), а дизайнер и покоритель петербургской театральной сцены Вадим Тишин представляет там свой искусный кутюр, буквально сошедший с подмостков премьер. В прошлом сезоне в выставочном пространстве показали серию абстракций «Эдем» Марты Мартыновой, визуальное исследование предметного мира Екатерины Ермолаевой «Оставленные», а также заперли стрит-артиста Alesha на 21 день в рамках художественной акции.
Персональная выставка Карлоса Каньяса Jibarizar открыта с 12 января по 2 февраля в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.
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