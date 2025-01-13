В Eggz Gallery показали живопись чилийского художника Карлоса Каньяса Jibarizar

Название персональной выставки чилийского художника Карлоса Каньяса, Jibarizar, восходит к ритуалу индейцев хиваро в Южной Америке, который заключался в уменьшении голов поверженных врагов до размеров кулака. В результате останки символически служили сосудами для духов и отождествлялись с перерождением и трансформацией. Сам термин буквально означает «уменьшить в размере».

Jibarizar посвящена теме миграции, утраты и поиска идентичности в новом мире. Эти темы тесно связаны с личным опытом самого автора. Карлос Каньяс рассказывает свою историю переезда из Чили в Россию. Большинство крупных полотен художника осталось на родине, а немногие миниатюры удалось сохранить, собирая их буквально по крупицам. В процессе рефлексии и воспоминаний о доме Каньяс написал по памяти дубли больших картин в малых форматах, а также создал серию работ, в которых соединились чилийские мотивы и российское настоящее.