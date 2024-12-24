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Искусство

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Находка дня: на портрете дочери Петрова-Водкина обнаружили скрытый натюрморт с рыбой

Второй сюжет впервые заметила посетительница прямо на выставке.

"Портрет дочери". 1923 год, Собрание семьи Палеевых
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

"Портрет дочери". 1923 год, Собрание семьи Палеевых

Результаты рентгеновского исследования. Натюрморт с рыбой. 1923 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Результаты рентгеновского исследования. Натюрморт с рыбой. 1923 год

В рамках работы выставки «К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина» посетитель сделал неожиданное открытие. На портрете дочери художника Елены, написанном в 1923 году и хранящемся в собрании семьи Палеевых, заметили очертания рыбы под красочным слоем.

Полотно было передано в центр художественной экспертизы, где рентгеновское исследование подтвердило, что первоначально на этом холсте в 1922 году был создан горизонтальный натюрморт с рыбой. Авторство подтверждается подписью художника и датой: «VII — КПВ — 22». Увидеть натюрморт можно вплоть до 16 марта 2025 года.

Напомним, в октябре под обоями в особняке Брюллова на Кадетской линии, который прямо сейчас возвращает к жизни Александр Басалыгин, обнаружили листовку 1869 года с приглашением на большой музыкальный увеселительный вечер в Крестовском саду. Также в коллекцию «Стрит-арт хранения» передали картину Миши Маркера, пропавшую 10 лет назад.

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