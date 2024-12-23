Эксклюзив! В коллекцию «Стрит-арт хранения» передали картину Миши Маркера, пропавшую 10 лет (!) назад

В ноябре 2024 года коллекция «Стрит-арт хранения» пополнилась работой стрит-арт художника Миши Маркера «На чудеса», созданной ровно десять лет назад. Впервые полотно было представлено на уличной выставке художника в 2014 году — работы висели вблизи вестибюля «Площадь Восстания». Тогда иллюстрации Маркера заинтересовали прохожих, многие из работ были украдены.

Судьба «На чудеса» оставалась неизвестной до тех пор, пока посетительница экскурсии в САХ случайно не узнала ее в интерьере своего рабочего кабинета. После этого Миша Маркер подтвердил подлинность работы, и теперь она заняла свое место в коллекции «Стрит-арт хранения».

«Данный артефакт важен не только с точки зрения полноты коллекции САХ, но и как важное свидетельство/подтверждение активности уличной сцены в Петербурге в 2010-е годы. Вообще, нередкий случай, когда жители городов буквально коллекционируют стрит-арт, не являясь профессиональными собирателями искусства. К этому можно относиться двояко, ведь работы изымаются из своего первоначального контекста (времени, локации), но благодаря таким инициативам есть возможность реконструировать историю уличного искусства страны», — комментируют в институции.