В KGallery представят выставку «К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина»

Выставка «К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина», которая откроется 19 ноября в KGallery, охватит как классический визуальный ряд — живопись, графику, фарфор — так и архивные документы и книги. Нарратив проекта выстроится в рамках трех разделов: работ самого Петрова-Водкина, его наставников и, наконец, последователей.

Выставка включает произведения его учителя Валентина Серова и современника Михаила Врубеля, оказавших значительное влияние на художественное мировоззрение мастера. Среди учеников — такие видные художники, как Александр Самохвалов, Алексей Пахомов и Фавста Шихманова.

К открытию мемориальной экспозиции будет издан каталог, включающий искусствоведческие статьи и воспоминания коллекционеров.