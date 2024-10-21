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Искусство

В KGallery представят выставку «К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина»

Покажут работы художника из частных коллекций Москвы и Петербурга, многие из которых обычно недоступны широкому кругу зрителей.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Выставка «К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина», которая откроется 19 ноября в KGallery, охватит как классический визуальный ряд — живопись, графику, фарфор — так и архивные документы и книги. Нарратив проекта выстроится в рамках трех разделов: работ самого Петрова-Водкина, его наставников и, наконец, последователей.

Выставка включает произведения его учителя Валентина Серова и современника Михаила Врубеля, оказавших значительное влияние на художественное мировоззрение мастера. Среди учеников — такие видные художники, как Александр Самохвалов, Алексей Пахомов и Фавста Шихманова.

К открытию мемориальной экспозиции будет издан каталог, включающий искусствоведческие статьи и воспоминания коллекционеров. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Среди ключевых произведений выставки — живописная работа Петрова-Водкина «Изгнание из рая» (1911 года) из коллекции семьи Палеевых. Для нее было разработано оригинальное архитектурное пространство, где также будет представлен графический эскиз к «Изгнанию» и серия религиозных работ художника. Дизайнерское решение для проекта предложено Андреем Вороновым (архитектурное бюро АРХАТАКА).

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Выставка «К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина» открыта с 19 ноября по 31 декабря 2024 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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