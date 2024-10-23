Под обоями в особняке Брюллова нашли листовку XIX века

О необычной находке рассказали в ВООПиК. «Естественно этот участок стены будет музеефицирован и все желающие смогут полюбоваться этой и другими находками, когда пространство откроет свои двери после реставрации», — написали в социальных сетях общества.

Ранее в ходе реставрационных работ были обнаружены фрагменты фасада середины XVIII века. Их в дальнейшем предполагается передать в музей петербургского отделения ВООПИиК. В фасадной анфиладе комнат здания совместно с ВООПИиК планируется организовать пространство, где будут проводиться лекции, общественные дискуссии и другие события. Также арендаторы рассчитывают восстановить фонтан, который находился во дворе.

Предлагаем вам прочитать наше интервью с основателем BS Art Development Group, петербуржце в примерно десятом поколении, выпускником Мухинского училища и профессиональным геймером Александром Басалыгиным. Специально для «Собака.ru» архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина поговорила с Александром о фресках в доме Брюллова, любви к родине и петербургских городских сумасшедших.