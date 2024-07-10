Главные экспонаты выставки Рериха в KGallery: эскизы к «Русским сезонам», «Варяжский путь» и работы последователей

«Варяжский путь», 1907

Полотно, на котором изображен древнерусский торговый маршрут «из варяг в греки», кураторы выбрали заглавным. Его мы видим на анонсах, и оно же украшает обложку выставочного каталога (посмотреть и купить его можно в KGallery Book Café!). Нарратив, так сильно взволновавший художника, не случаен: через несколько лет после выпуска из Императорской Академии художеств Рерих отправился в путешествие по городам «варяжского» пути, от Петербурга до Шлиссельбурга.

Сюжеты будущих произведений из древнеславянской серии Рерих фиксировал в записных книжках. Так, например, замысел «Варяжского пути» обозначался под емким «Варяги (в ладьях — на море)». В советский период картина принадлежала ленинградским собирателям: профессору Петербургского университета, историку и археографу Сигизмунду Валку, а после него — Надежде Симиной. Сейчас этот исторический пейзаж — часть коллекции KGallery.