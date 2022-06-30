Эта музыка будет вечной: как группа «Кино» своим туром вновь подтверждает величие Виктора Цоя

О том, что песни «Кино» вне времени, написано и сказано бесконечно много, но все равно интересно каждый раз видеть реальные подтверждения этих слов. 21 июня, в день 60-летия Виктора Цоя, группа «Кино» устроила sold-out в Ледовом дворце (а это около 11 тысяч человек!). Почти трехчасовой концерт — лишь первая ласточка перед стартом большого тура «Кино» по стране. На стадионе ЦСКА Арена в Москве «Кино» выступят 2 июля. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов видел шоу в первом ряду и рассказывает, как Петербург отметил юбилей легендарного музыканта.
Ностальгические концерты как таковые — не такое уж редкое явление на отечественных сценах, но даже Михаила Горшенева из «Король и шут» не вспоминают настолько масштабно. Группа «Кино» будет в туре до конца этого года и в начале 2023-го — пока что в списке 21 город, но на афише уточняется: это только первая часть большого путешествия.
Учитывая, что фронтмен коллектива погиб 32 года назад, даже не сразу верится, что все эти планы реальны. Но факт остается фактом: песни Виктора Цоя не просто знают и помнят, их все еще хотят слышать и петь. Подтверждением тому и стал прошедший в Петербурге концерт.
С точки зрения шоу у «Кино» немногое изменилось с прошлого года — это все еще оригинальный состав музыкантов, голос самого Цоя и впечатляющий видеоряд, созданный при участии сына музыканта, Александра Цоя. Он же — продюсер всего проекта.
«Как отразилась на мне всенародная любовь к папе? По разному! — отвечает Александр Цой на вопрос о влиянии личности Цоя. — Меня, кажется, чаще других били в школе и точно чаще других пытались похитить из детского сада. Но при этом мне досталась возможность заниматься такими проектами и открывать такие двери, о которых многим приходится только мечтать. Поменял бы я все это на менее трагическую судьбу и живых родителей? Не задумываясь. Но все сложилось так, как оно сложилось, и я стараюсь приносить в мир максимальное количество красоты и добра в той ситуации, которая у меня есть».
Первое, что удивляет — продолжительность концерта. В трек-листе — 35 композиций, которые разбиты на три блока. В первом, посвященном позднему творчеству «Кино», на басу играет Игорь Тихомиров, во втором, где звучат песни из ранних альбомов, выходит Александр Титов. В третьем блоке они играют вместе в две бас-гитары — так песни вроде «Безъядерной зоны», «Перемен» и «Войны» приобретают как будто бы больший объем, особенно когда знакомые строчки скандируют тысячи человек вокруг.
По времени это примерно два с половиной часа ностальгии с действительно красивым и разнообразным визуалом. Например, где-то мы видим архивные фото и видео с участниками «Кино», на песне «Электричка» появляется, собственно, электричка в стиле пиксель-арт, на «Спокойной ночи» нарисованный Виктор Цой гуляет по крышам домов под взором полной Луны.
Это с лихвой компенсирует спокойное, а может даже аскетичное поведение музыкантов на сцене — песни звучат практически без пауз и лишь изредка Юрий Каспарян или Игорь Тихомиров обращаются к залу.
«„Кино“, „Кино“!», — скандирует Ледовый. Бросая добродушный взгляд из-под челки, Каспарян подсказывает: «С днем рождения!», и зал подхватывает. При этом нет ни малейшего налета грусти или скорбной тоски по Виктору Цою — в каждой песне и в каждом кадре чувствуется скорее благодарность и пиетет к музыканту.
«Конечно, я воспринимал Виктора как друга, — говорит бас-гитарист Александр Титов уже после концерта. — Он был очень собранным и сконцентрированным человеком, в музыку вкладывался, как никто. Поэтому никто не мог сказать нам после концерта, что что-то было не так».
«Мы всегда были командой, друзьями, — добавляет гитарист Юрий Каспарян. — Витя песни сочинял, мы играли».
Меланхолия накатывает только на медленных композициях, когда в Ледовом становится заметно светлее — 11 тысяч человек зажигают 11 тысяч фонариков на смартфонах. В такие моменты действительно возникает чувство утраты чего-то значимого и даже у человека, довольно спокойно относящегося к Цою, к горлу подкатывает ком.
Глядя на окружающих людей, можно убедиться, что эти песни действительно связывают поколения — рядом с возрастными мужчинами, которые пришли в Ледовый в компании жен, стоят молодые студенты и стильно одетые девушки с айфонами последних моделей. Разные люди, которых объединяет одно — все они в унисон подпевают давно знакомые строки. И речь не только о бронебойных хитах вроде «Группы крови» — эти люди знают куплеты, например, «Когда-то ты был битником» и «Бошетунмай» — а это ведь не самые хайповые песни.
Когда все три больших музыкальных блока сыграны, «Кино» вызывают на бис. На посошок группа оставила самые-самые народные шлягеры — звучат «Мама Анархия», «Попробуй спеть вместе со мной», «Пачка сигарет» и «Звезда по имени Солнце». Местами Ледовый поет едва ли не громче самого Цоя, а когда под куполом зажигается свет, люди не сразу покидают свои места. «Может, еще раз выйдут?», — спрашивает своего спутника женщина в черной футболке. Тот лишь задумчиво вскидывает брови.
Вероятно, даже такого продолжительного концерта кому-то оказалось мало. Но, как пели классики, эта музыка будет вечной и show must go on — ведь впереди, как мы помним, еще десятки городов. Но самих музыкантов такая нагрузка не пугает:
«Не думаю, что это будет слишком сложно — я всю жизнь в дороге, — говорит Александр Титов. — Каждый концерт питает огромной энергией. Непередаваемое ощущение — люди поют весь концерт»!
Эту же мысль подтверждает Игорь Тихомиров. Музыкант объясняет — бывало и сложнее:
«Во времена работы в ДДТ бывали графики и плотнее. Выгорание и атрофирование мозгов в последние ковидные годы происходило скорее от невозможности играть концерты, от их бесконечных переносов и отмен».
По словам Тихомирова, в тонусе ему позволяют оставаться велосипед, мотоцикл и лыжи. «Правда в последнее время стараюсь применять их с аккуратностью, чтобы не срывать концерты из-за переломов конечностей», — добавляет он.
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