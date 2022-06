Эта музыка будет вечной: как группа «Кино» своим туром вновь подтверждает величие Виктора Цоя

Когда все три больших музыкальных блока сыграны, «Кино» вызывают на бис. На посошок группа оставила самые-самые народные шлягеры — звучат «Мама Анархия», «Попробуй спеть вместе со мной», «Пачка сигарет» и «Звезда по имени Солнце». Местами Ледовый поет едва ли не громче самого Цоя, а когда под куполом зажигается свет, люди не сразу покидают свои места. «Может, еще раз выйдут?», — спрашивает своего спутника женщина в черной футболке. Тот лишь задумчиво вскидывает брови.

Вероятно, даже такого продолжительного концерта кому-то оказалось мало. Но, как пели классики, эта музыка будет вечной и show must go on — ведь впереди, как мы помним, еще десятки городов. Но самих музыкантов такая нагрузка не пугает:

«Не думаю, что это будет слишком сложно — я всю жизнь в дороге, — говорит Александр Титов. — Каждый концерт питает огромной энергией. Непередаваемое ощущение — люди поют весь концерт»!



Эту же мысль подтверждает Игорь Тихомиров. Музыкант объясняет — бывало и сложнее:

«Во времена работы в ДДТ бывали графики и плотнее. Выгорание и атрофирование мозгов в последние ковидные годы происходило скорее от невозможности играть концерты, от их бесконечных переносов и отмен».

По словам Тихомирова, в тонусе ему позволяют оставаться велосипед, мотоцикл и лыжи. «Правда в последнее время стараюсь применять их с аккуратностью, чтобы не срывать концерты из-за переломов конечностей», — добавляет он.