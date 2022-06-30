Эта музыка будет вечной: как группа «Кино» своим туром вновь подтверждает величие Виктора Цоя

«Как отразилась на мне всенародная любовь к папе? По разному! — отвечает Александр Цой на вопрос о влиянии личности Цоя. — Меня, кажется, чаще других били в школе и точно чаще других пытались похитить из детского сада. Но при этом мне досталась возможность заниматься такими проектами и открывать такие двери, о которых многим приходится только мечтать. Поменял бы я все это на менее трагическую судьбу и живых родителей? Не задумываясь. Но все сложилось так, как оно сложилось, и я стараюсь приносить в мир максимальное количество красоты и добра в той ситуации, которая у меня есть».

Первое, что удивляет — продолжительность концерта. В трек-листе — 35 композиций, которые разбиты на три блока. В первом, посвященном позднему творчеству «Кино», на басу играет Игорь Тихомиров, во втором, где звучат песни из ранних альбомов, выходит Александр Титов. В третьем блоке они играют вместе в две бас-гитары — так песни вроде «Безъядерной зоны», «Перемен» и «Войны» приобретают как будто бы больший объем, особенно когда знакомые строчки скандируют тысячи человек вокруг.

По времени это примерно два с половиной часа ностальгии с действительно красивым и разнообразным визуалом. Например, где-то мы видим архивные фото и видео с участниками «Кино», на песне «Электричка» появляется, собственно, электричка в стиле пиксель-арт, на «Спокойной ночи» нарисованный Виктор Цой гуляет по крышам домов под взором полной Луны.

Это с лихвой компенсирует спокойное, а может даже аскетичное поведение музыкантов на сцене — песни звучат практически без пауз и лишь изредка Юрий Каспарян или Игорь Тихомиров обращаются к залу.