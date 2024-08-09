5 августа появилась новость о том, что Banksy создал новый мурал на юго-западе Лондона, в районе Кью-Грин. Анонимный художник с помощью трафарета изобразил горного козла, опасно балансирующего на вершине узкого выступа, с которого сыпятся обломки. Камера видеонаблюдения направлена прямо на произведение искусства, расположенное на здании в Лондоне. Местные СМИ уже провели неофициальный опрос среди горожан и выяснили, что многие хотят сохранить работу на том же месте. Депутат от Ислингтон Норт и бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин оказался одним из поклонников работы, о чем признался в социальных сетях. Мурал уже успел навести шумиху в капиталистическом слое Лондона — стоимость квартир в здании с новым стрит-артом Banksy по оценкам увеличилась в цене на 1401%. Владелец здания рассказал Evening Standard, что он купил это здание в 2012 году за 400 тысяч фунтов и утверждает, что сейчас оно стоило бы около 1,3 млн фунтов. В последние годы недвижимость в Ноттингеме с муралом Бэнкси была продана на 1401% дороже своей первоначальной стоимости.

В этот же день уличный художник, чья личность все еще остается загадкой, опубликовал фотографию мурала в своих социальных сетях. Автор никак не прокомментировал содержание стрит-арта, открывая простор для полярных мнений. По одному мнению, козел, стоящий опасно близко к краю разрушающегося выступа, символизирует людей — и других животных — находящихся на грани вымирания. Появилось также мнение, что камера видеонаблюдения символизирует людей, наблюдающих, как мир рушится.