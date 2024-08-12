Бэнкси представил новый мурал — носорога, прыгающего на капот автомобиля

Новый мурал, созданный в классическом для Бэнкси трафаретном стиле, изображает носорога, забирающегося на серебристый Nissan Micra с дорожным конусом на капоте. Стрит-арт был опубликован в социальных сетях без пояснительного комментария. В сети предполагают, что с помощью новых муралов художник обращает внимание на проблему вымирания животных.

Этот рисунок появился на следующий день после того, как художник нарисовал плавающих пирань на сторожевой будке полиции Лондона. Напомним, на прошлой неделе он поместил горного козла на узкий выступ жилого здания в районе Кью-Грин, а позднее изобразил двух слонов, выглядывающих из заблокированных окон, трёх качающихся на мосту обезьян, волка на спутниковой антенне и кошку на рекламном баннере.