Небывалая работоспособность: Бэнкси представил в Лондоне уже седьмую работу за семь дней

Эксперты отмечают, что новая инсталляция отличается от предыдущих работ художника, представленных на этой неделе. В отличие от традиционных для Бэнкси трафаретов, эта представляет собой детальную картину, написанную полупрозрачной аэрозольной краской.

На этой неделе Бэнкси представил изображение потягивающейся кошки на пустом рекламном щите. Также он оставил граффити, на которых изображены горный козел, слоны, обезьяны, пеликаны и волк. Волк был нарисован на тарелке спутниковой связи, которую быстро украли.

Сам автор не объяснял смысл своих работ. Но в сети предполагают, что с их помощью художник показывает, что люди так сильно испортили природу, что теперь животным больше некуда податься. Другие видят в серии отсылку к бунтам ультраправых в Британии, которых Бэнкси якобы изобразил в виде зверей.