Стало известно, когда в Петербурге завершат строительство Центра современного искусства имени Курехина

Как рассказала вдова музыканта Сергея Курехина Анастасия, строительство центра планируют завершить в декабре 2024 года. Большой концертный зал оснастят мультимедией для проведения абсолютно любых выступлений.

«Очень важно оснащение кинопроектором — планируются большие премьеры, кинопоказы. Бывший кинотеатр «Прибой» таким образом сохранит все свои функции», — подчеркнула Анастасия Курехина для «Петербургского дневника».

Также на втором этаже будет 500 квадратных метров мультимедийного пространства с выкатной сценой и экспозиционным и инсталляционным оборудованием.

«Два этажа будут занимать 17 комнат для музыкантов, художников, композиторов и других артистов. А на пятом этаже будет панорамный ресторан», — уточнила Курехина.

В центре предусмотрят место для небольшого, на 70 квадратных метров, хореографического зала с зеркалами, балетными полами и музыкой. А еще будет восемь репетиционных точек для музыкантов, аппаратура для которых уже закупают.

Напомним, превращать бывший кинотеатр «Прибой» в центр современного искусства начали еще 8 лет назад: 1 апреля во время демонтажа здания состоялся перформанс «Деконструкция» — объединенное с 3D-мэппингом физическое разрушение стен строительными машинами под музыку Сергея Курехина. На данный момент компания «ПСБ ЖилСтрой» находится на финальных этапах реконструкции здания.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В.О, 93 еще в 2004 году. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. В середине марта 2022-го здание кинотеатра начали сносить.

Работы планировалось завершить в 2021 году, однако позже сроки сдвинулись — открыть центр намерены уже в 2024 году. В обновленном центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Работы проведет ООО «ПСБ Жилстрой». Ранее компания занималась реконструкцией здания библиотеки Маяковского на Фонтанке.