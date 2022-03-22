На Васильевском острове сносят старейший кинотеатр «Прибой». Здесь появится Центр современного искусства имени Курехина

«На Среднем проспекте Василеостровского района сейчас сносят кинотеатр «Прибой». Хотя на информационном щите указано, что на месте выполняются работы по реконструкции. Кинотеатр простоял здесь с 1965 года», — написали накануне, 21 марта, в паблике «Сообщество соседей. Васильевский остров».

Как передает корреспондент «Собака.ru», снос здания кинотеатра продолжается и сегодня, 22 марта. На месте работает спецтехника.