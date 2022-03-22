На Васильевском острове сносят старейший кинотеатр «Прибой». Здесь появится Центр современного искусства имени Курехина

Прямо сейчас на Васильевском острове сносят здание кинотеатра «Прибой», который функционировал на Среднем проспекте с 1965 года. На его месте появится Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Публикуем фотографии сноса здания.
«На Среднем проспекте Василеостровского района сейчас сносят кинотеатр «Прибой». Хотя на информационном щите указано, что на месте выполняются работы по реконструкции. Кинотеатр простоял здесь с 1965 года», — написали накануне, 21 марта, в паблике «Сообщество соседей. Васильевский остров».
Как передает корреспондент «Собака.ru», снос здания кинотеатра продолжается и сегодня, 22 марта. На месте работает спецтехника.
Планировалось, что в здании кинотеатра будет проведена реконструкция для нужд Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который обосновался в «Прибое» еще в 2004 году. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации.
Работы по реконструкции планировалось завершить в 2021 году, однако позже сроки сдвинулись до 2024 года. В обновленном центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Работы проведет ООО «ПСБ Жилстрой». Ранее компания занималась реконструкцией здания библиотеки Маяковского на Фонтанке.
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