Стало известно, кто проведет реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове

Реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове по итогам конкурса проведет ООО «ПСБ Жилстрой». Компания, учредителями которой являются Людмила Коган, Александр Кретов и другие, проводила работы по реконструкции здания библиотеки Маяковского на Фонтанке, а также разработала проект реконструкции самого Центра имени Курехина.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина обосновался в бывшем кинотеатре «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова, 93 в 2004 году. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации.

Работы по реконструкции планировалось завершить в 2021 году. В обновленном Центре современного искусства имени Сергея Курехина планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта.

В 2020 году Центр современного искусства имени Сергея Курехина запустил конкурс интерьерных решений для нового здания. Лучшие работы уже опубликованы, их авторы получат годовой абонемент на посещение всех мероприятий и выставок. Также лучшие эскизы можно будет увидеть офлайн в галерее Центра на Лиговском проспекте, 73 — все они будут использованы при реализации нового здания Васильевском острове.