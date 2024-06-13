Итогом станут несколько сайт-специфик проектов, связывающих историческое место репинского Дома Творчества с актуальным художественным контекстом.
«Возделывай свой сад» — это концепция первого сезона новой арт-резиденции, которую предстоит развить художникам и междисциплинарным исследователям в рамках недельных сайт-специфик проектов. «Метафора сада, как в природном, так и в художественном смысле, связана с соединением и развитием сложносочиненных систем, подчинённых авторскому замыслу, контексту времени и окружающего», — отмечают кураторы проекта. Выставочные проекты должны играть в сонастройке с историей и архитектурой модернистского здания 1968 года культурного центра Muze Garden, которое появилось на месте бывшей арт-резиденции культовых персоналий начала прошлого столетия: здесь Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Василий Соловьев-Седой, Валерий Гаврилин и Леонид Десятников писали симфонии, оперы, песни и принимали солнечные ванны.
Экспертами первого сезона стали идеолог проекта Masters, искусствовед и героиня нашей премии «Женщины меняют Петербург» Полина Бондарева, основательница Pop-up gallery Екатерина Попова и предприниматель, продюсер культурных проектов Сюзанна Мусаева
К участию в резиденции принимаются современные художники и исследователи, которые могут реализовать проект как в рамках открытого диалога художник-зритель, так и в живой коммуникации с другими авторами. Резиденция будет работать в несколько этапов — каждую неделю будет выбираться новый художник. Заявки на опен-колл принимаются с 12 до 20 июня.
Первый этап арт-резиденции Masters пройдет с 22 по 30 июня 2024 года в Muze Garden на Приморском шоссе, 471.
18+
Комментарии (0)