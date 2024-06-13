К участию в резиденции принимаются современные художники и исследователи, которые могут реализовать проект как в рамках открытого диалога художник-зритель, так и в живой коммуникации с другими авторами. Резиденция будет работать в несколько этапов — каждую неделю будет выбираться новый художник. Заявки на опен-колл принимаются с 12 до 20 июня.

Первый этап арт-резиденции Masters пройдет с 22 по 30 июня 2024 года в Muze Garden на Приморском шоссе, 471.

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