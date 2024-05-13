Работы Александры Гарт и Андрея Кузькина отправятся на ярмарку «Контур» в Нижний Новгород

В основу графических проектов современных авторов легла критика устоявшейся антропоцентрической модели мира — художники обращаются к темам отношения человека и природы, поиску новых путей восприятия и описания.
Петербургские художники Андрей Кузькин и Александра Гарт — видные представители современной российской арт-сцены. Кузькин известен своими перформансами и акциями, но также обращается и более традиционным медиумам: его графику, живопись, скульптуру и инсталляции на тему внутренних конфликтов модно было встретить и в рамках Берлинской биеннале современного искусства 2010 года, и в параллельной программе 54-й Венецианской биеннале 2011 года, на Performa в Нью-Йорке в 2011 году и во многих других проектах. А лауреатка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Гарт сейчас нарасхват — в петербургском музее-квартире Некрасова до 30 июня представлен ее проект «Игра в классики», в Музее современного искусства PERMM также до конца месяца можно увидеть тотальную инсталляцию «туту», концептуализирующую феномен «не-места», а в преддверии 11-го Благотворительного аукциона московский фонд Cosmoscow объявил Гарт художницей 2024 года.
В рамках «Контура» с 17 по 19 мая будут представлены две графические серии на тему отношения человека и природы. Андрей Кузькин повезет цикл «Действия непреодолимой силы» 2011 года, где рассуждает о фатуме и слабости человека перед природными стихиями. Художник работал над проектом вместе с четырехлетним сыном, которому нравилось тиражировать абстрактные цветные фоны, напоминающие карты — Андрей Кузькин добавил антропоморфных персонажей, благодаря которым появилась визуальная метафора противостояния человека и стихии.
В противоположность циклу «Действия непреодолимой силы», в работах Александры Гарт 2021 года человек как действующее лицо и вовсе отсутствует. Художница снова обращает внимание на общественные городские пространства — в цикле графических листов она побуждает зрителей осмыслить постгуманистические теории, в рамках которых человек больше не может восприниматься центром мироздания. Гарт изображает мир на стыке природы и городского пространства, показывает «синтез природного и искусственного, который проявляется в руинированных, покинутых, опустошенных и заброшенных местах».
«Мир объектов сам по себе самодостаточен. Он органичен, стремится быть живым, и, оказывается, ему уже совсем не нужен человек. Он скорее мешает ему. В воображении Гарт город становится лесом, а лес — городом», — отмечают кураторы.
Увидеть графику Александры Гарт и Андрея Кузькина с 17 по 19 мая возможно на ярмарке «Контур» в Нижнем Новгороде на Театральной площади, 1.
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