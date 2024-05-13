Работы Александры Гарт и Андрея Кузькина отправятся на ярмарку «Контур» в Нижний Новгород

В рамках «Контура» с 17 по 19 мая будут представлены две графические серии на тему отношения человека и природы. Андрей Кузькин повезет цикл «Действия непреодолимой силы» 2011 года, где рассуждает о фатуме и слабости человека перед природными стихиями. Художник работал над проектом вместе с четырехлетним сыном, которому нравилось тиражировать абстрактные цветные фоны, напоминающие карты — Андрей Кузькин добавил антропоморфных персонажей, благодаря которым появилась визуальная метафора противостояния человека и стихии.

В противоположность циклу «Действия непреодолимой силы», в работах Александры Гарт 2021 года человек как действующее лицо и вовсе отсутствует. Художница снова обращает внимание на общественные городские пространства — в цикле графических листов она побуждает зрителей осмыслить постгуманистические теории, в рамках которых человек больше не может восприниматься центром мироздания. Гарт изображает мир на стыке природы и городского пространства, показывает «синтез природного и искусственного, который проявляется в руинированных, покинутых, опустошенных и заброшенных местах».

«Мир объектов сам по себе самодостаточен. Он органичен, стремится быть живым, и, оказывается, ему уже совсем не нужен человек. Он скорее мешает ему. В воображении Гарт город становится лесом, а лес — городом», — отмечают кураторы.

Увидеть графику Александры Гарт и Андрея Кузькина с 17 по 19 мая возможно на ярмарке «Контур» в Нижнем Новгороде на Театральной площади, 1.

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