Anna Nova привезла в Пермь тотальную инсталляцию Александры Гарт. Это совместный проект с музеем PERMM

В настоящее время куратор и художница Александра Гарт нарасхват — в Петербурге до 30 июня проходит выставочный проект «Искусство жить дома. Игра», в рамках которого она представила экспозицию «Игра в классика» в мемориальном музее-квартире Николая Некрасова. А в Музей современного искусства PERMM соосновательница выставочного пространства STYD повезла тотальную инсталляцию «туту», созданную из индустриальных материалов: щебеня, деревянных шпал, гудрона.

Проект обращается к концепции французского антрополога Марка Оже, который в XX веке вводит термин «не-место». Это переходные зоны, пространства, лишенные взаимосвязи с конкретной культурой или историей, создающие напряженное состояние ожидания.