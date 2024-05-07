Anna Nova привезла в Пермь тотальную инсталляцию Александры Гарт. Это совместный проект с музеем PERMM

Работа лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в составе кураторской команды пространства STYD концептуализирует феномен «не-места» — переходной зоны, пространства, лишенного взаимосвязи с конкретной культурой или историей.
В настоящее время куратор и художница Александра Гарт нарасхват — в Петербурге до 30 июня проходит выставочный проект «Искусство жить дома. Игра», в рамках которого она представила экспозицию «Игра в классика» в мемориальном музее-квартире Николая Некрасова. А в Музей современного искусства PERMM соосновательница выставочного пространства STYD повезла тотальную инсталляцию «туту», созданную из индустриальных материалов: щебеня, деревянных шпал, гудрона.
Проект обращается к концепции французского антрополога Марка Оже, который в XX веке вводит термин «не-место». Это переходные зоны, пространства, лишенные взаимосвязи с конкретной культурой или историей, создающие напряженное состояние ожидания.
Александра Гарт
Художница:
Подобно лимбу из средневековых богословских трактатов, это место неопределённости, сумрачное распутье. Бесприютное пространство, находящееся на границе миров людей и духов, что обозначено «вратами», напоминающими традиционные синтоистские врата-тории, обычно маркирующие границу священных территорий.
Художница принципиально создает неоднозначные работы — Гарт закрывает человека в клаустрофобной комнате в темноте, позволяя зрителю оставаться в состоянии неопределенности и тревоги. В замкнутом пространстве комнаты №5 посетитель тотальной инсталляции «ту-ту» способен стать одиноким анонимом — и тем самым по-настоящему познать себя.
Тотальная инсталляция «ту-ту» Александры Гарт открыта с 4 мая по 30 июня в Музее современного искусства PERMM в городе Пермь на улице Крисанова, 4.
16+
Комментарии (0)