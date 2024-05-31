Коллекционировать искусство: галереи. Часть первая

Онлайн-­галерея молодого искусства и медиа obdn.ru, которое публикует съемки из мастерских художников, истории про ­команды арт-институций от библиотеки музея «Гараж» до региональных проектов вроде казанского культурного центра «Смена». Идея проекта, который помогал бы авторам продвинуться в начале карьеры, пришла основательнице Анне Мерман во время обучения в Британской высшей школе дизайна — ​оказалось, что открывать и поддерживать новые имена — ​ее суперспособность. В пуле галереи сейчас около 20 художников, для многих «Объединение» — ​первая галерея. Среди них Миша ­Никатин — ​наследник московского ­романтического концептуализма, который создает яркую живопись с простыми предметами вроде зеленых манких стульев с надписью: “You” & “Me”. Миша начинал в «Объединении» 5 лет назад: его работы до сих пор самые продаваемые, а в 2023-м его выставку сделала мейджор-­галерея «­Триумф». Особых критериев отбора художников у «Объединения» нет — ​можно сказать, «выбирают сердцем». Но все‑таки девичьи портреты гуашью Полины Майер, ностальгические фарфоровые статуэтки Нади Лихогруд и мемная живопись Димы Жукова с хэллоу-­китти на эскалаторе объединяют камерные сюжеты и приглушенность. «Объединение» не только подробно рассказывает о молодых авторах в своем медиа, но и оркестрирует их коллаборации с брендами. Например, для московского жилого комплекса Soul на Соколе от компании Forma Полина Майер готовит выставку на основе исследования истории изофабрики 1930‑х годов, здание которой отреставрируют девелоперы.

Миша Никатин, Оля Австрейх, «Малышки 18:22», Надя Лихогруд, Анна Демина, Дима Жуков.

От тиражных работ за 7 000 ₽ до 300 000 ₽ за холст.