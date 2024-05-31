Коллекционировать искусство: галереи. Часть первая

11.12 GALLERY, Галерея «Арка», Галерея «Х. Л. А. М.», «Объединение», «сцена/szena», «Триумф», Anna Nova, Artwin gallery, a—s—t—r—a.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
11.12 GALLERY
Основатель 11.12 Gallery (Москва) Александр Шаров пришел в галерейное дело в 2005 году из бизнеса — с середины 1990‑х он занимается продажей упаковочной бумаги. Коммерция шла более чем успешно, но однажды Александр разговорился на вечеринке с художником-реалистом Алексеем Алпатовым, и его постепенно начал затягивать арт-бизнес, о котором Шаров имел очень слабое представление. Однако он не только разобрался, но и сплотил вокруг себя коллекционеров из бизнес-кругов. Фокус галереи, которая в 2011 году перебралась в галерейный кластер на «Винзаводе» — художники, которые живут и работают в Сибири, Поволжье, на Урале и в городах средней полосы России. Региональный пул авторов — то, что отличает 11.12 Gallery от других, Александр пришел к такой специализации постепенно. Среди самых известных авторов — омский художник Дамир Муратов, создатель поэтической мифологии «сибирскости» и десятков картин-мемов, например, работы «Соединенные штаты Сибири» — оммажа на американский флаг (только полоски на нем зеленые, а вместо звезд — снежинки). Народную популярность Муратову принесла работа с надписью Che Burashka, на которой изображен Чебурашка в образе Че Гевары. Но Дамир был известен и до сотрудничества с Шаровым, а вот художника-абсурдиста из Уфы Рината Волигамси (прочитанная наоборот настоящая фамилия художника и архитектора — Исмагилов) для широкой публики открыла именно 11.12 Gallery. При ее поддержке прошла первая музейная ретроспектива Рината Волигамси в Московском музее современного искусства, которая называлась «Двоегорск» и рассказывала о жителях вымышленного городка, побратима Твин Пикса. В 2024 году 11.12 Gallery участвует почти во всех российских ярмарках: от Art Russia и «Арт-Москвы» до нижегородской «Контур», 1703 и Cosmoscow.
Ринат Волигамси, Алексей Алпатов, Анна Селина, Дамир Муратов, Виктория Вейсбрут.
Цены варьируются от 4 000 до 2 500 000 ₽.
Галерея «Арка»
Фрагмент выставки Глеба Телешова «Аналоговая деформация. Постцифровая фотография». 2023
Старейшая галерея современного искусства во Владивостоке показывает и поддерживает в первую очередь местных авторов почти 30 лет. Ее основали Вера Глазкова, химик и сотрудница Дальневосточного отделения Российской академии наук, и бизнесмен Сергей Глазков в 1995 году. Вместе с подругой — искусствоведом Мариной Куликовой — они решили, что хотят показывать не реализм, а приморский авангард и андеграунд. Сначала «Арка» работала в Доме культуры железнодорожников в мастерской Сергея Симакова из местной группы «Штиль», которую весьма условно можно сравнить с петербургскими «Митьками». Затем галерея переехала в собственное пространство и постепенно начала привозить во Владивосток актуальное искусство. Например, в 2002 году при поддержке московской галереи XL показали выставку культового перформансиста Олега Кулика, который в 1990‑х бросался на кураторов в образе «Человека-собаки». В середине нулевых Вера Глазкова влюбилась в видеоарт и захотела показать его местным художникам. По ее приглашению во Владивосток приехала Ольга Киселева, медиахудожница и преподавательница Сорбонны, и показала свою видеоинсталляцию «Двери» — на большом экране зритель наблюдал одновременно за двором афганской деревни и вестибюлем Европарламента. С Ольгой галерея сотрудничает до сих пор. «Мне кажется, что в просветительской деятельности и интеграции местных художников в большой контекст мирового искусства я преуспела больше, чем в коммерческой деятельности», — признается Вера. Но судя по ярмарочной активности, это не так: до пандемии галерея часто выезжала на азиатские ярмарки, а в прошлом году «Арка» вступила в Ассоциацию галерей и планирует дальше продвигать приморских художников на ярмарках Cosmoscow и Catalog.
Ольга Киселева, Елена Никитина, Михаил Павин, Глеб Телешов, Маша Ламзина, Антон Бубновский, Ирина Загузова.
От 2 000 ₽ (тиражные работы). Средняя цена произведений 100 000–800 000 ₽.
Галерея «Х. Л. А. М.»
Фрагмент выставки Сергея Браткова «Айфон». 2020
Основатель первой галереи современного искусства в Воронеже Алексей Горбунов в советское время, по его словам, «работал на заводе, в постсоветское — в области кинопросвещения», но современное искусство полюбил еще в 1969 году. На восьмом десятке он продолжает заниматься галереей «Х. Л. А. М. », без которой художникам знаменитой «воронежской волны» было бы тяжело пробиваться на российской и международной арт-сцене. Там начинали и Арсений Жиляев, чьи выставки на тему «русского космизма» проходили от Москвы до Сан-Франциско, и Иван Горшков, известный объектами из металла и надувными скульптурами, которые недавно можно было увидеть под куполом Левашовского хлебозавода. Из «Х. Л. А. М. а» вышли художники, создающие актуальную живопись: Кирилл Гаршин и Николай Алексеев, а также Илья Долгов, который долгое время жил в Кронштадте и наблюдал за местной дикой флорой. В рамках проекта «Пылающий архипелаг» Илья привез отростки котлинской дикой облепихи в московский район Перово, чтобы местные жители посадили их у себя. В мае 2024-го «Х. Л. А. М.» делает совместную с галереей fābula выставку в арт-хабе «Тупик» (московский музей ART4), где от воронежской галереи выставят фотографии Кирилла Савельева, который показывает повседневность российской провинции, как будто она проходит в волшебном ирреальном мире. Даже воронежские кошки и увядающее комнатное растение с подоконника в подъезде на фото Кирилла выглядят демонически. Художников галереи «Х. Л. А. М. » объединяют тема существования человека, абсурд и внимание к тексту — «литературной составляющей произведения», как говорит Алексей Горбунов. «Наш коллекционер — интеллектуал, человек с философским складом ума, которому свойственны самоирония, ясное сознание и, конечно, чувство юмора».
Кирилл Савельев, Михаил Добровольский, Николай Алексеев.
20 000–800 000 ₽.
«Объединение»
Онлайн-галерея молодого искусства и медиа obdn.ru, которое публикует съемки из мастерских художников, истории про команды арт-институций от библиотеки музея «Гараж» до региональных проектов вроде казанского культурного центра «Смена». Идея проекта, который помогал бы авторам продвинуться в начале карьеры, пришла основательнице Анне Мерман во время обучения в Британской высшей школе дизайна — оказалось, что открывать и поддерживать новые имена — ее суперспособность. В пуле галереи сейчас около 20 художников, для многих «Объединение» — первая галерея. Среди них Миша Никатин — наследник московского романтического концептуализма, который создает яркую живопись с простыми предметами вроде зеленых манких стульев с надписью: “You” & “Me”. Миша начинал в «Объединении» 5 лет назад: его работы до сих пор самые продаваемые, а в 2023-м его выставку сделала мейджор-галерея «Триумф». Особых критериев отбора художников у «Объединения» нет — можно сказать, «выбирают сердцем». Но все‑таки девичьи портреты гуашью Полины Майер, ностальгические фарфоровые статуэтки Нади Лихогруд и мемная живопись Димы Жукова с хэллоу-китти на эскалаторе объединяют камерные сюжеты и приглушенность. «Объединение» не только подробно рассказывает о молодых авторах в своем медиа, но и оркестрирует их коллаборации с брендами. Например, для московского жилого комплекса Soul на Соколе от компании Forma Полина Майер готовит выставку на основе исследования истории изофабрики 1930‑х годов, здание которой отреставрируют девелоперы.
Миша Никатин, Оля Австрейх, «Малышки 18:22», Надя Лихогруд, Анна Демина, Дима Жуков.
От тиражных работ за 7 000 ₽ до 300 000 ₽ за холст.
«сцена/szena»
Проект опытного куратора и галериста Анастасии Шавлоховой, которая начинала в культовой студии «Непокоренные» в Петербурге в конце нулевых — из нее вышли коммерчески успешные художники поколения 40‑летних: Иван Плющ, Илья Гапонов, Ирина Дрозд. Ее новая галерея «сцена/szena» находится на нулевом этаже, возможно, самой эстетичной гостиницы Москвы «Рихтер», куда логично встраивается искусство. Например, автобиографичная живопись по мотивам фотографий постсоветского детства и текущей реальности воронежского художника Кирилла Гаршина (самый молодой в коллекции MMOMA). Или объекты Миши Гудвина (тоже из «воронежской волны») — металлические стрелы пронзают красные перчики, игрушечного стражника из сказки «Алиса в стране чудес» или глаза старых ростовых кукол. В «белом кубе» галереи есть место и бодрому постинтернету, и нежным интимным сюжетам. Анастасии важно слышать прямую речь художника, почувствовать его личную мифологию, поэтому она делает акцент на персональных выставках. В «Солодовне» — арт-пространстве на месте бывшего пивзавода в Хамовниках — «сцена/szena» покажет проект Кирилла Гаршина под кураторством сотрудника MMOMA Алексея Масляева, который сейчас делает чуть ли не каждую третью громкую выставку в галереях Петербурга, Москвы и Нижнего. Сама Анастасия в 2024 году дебютирует как преподаватель с курсом про европейскую живопись второй половины XX века в Академии проекта Op-Pop-Art Анастасии Постригай, которой удается зарабатывать миллионы на онлайн-образовании в сфере искусства.
Ахмат Биканов, Игорь Самолет, Софья Шпурова.
От 30 000 до 3 000 000 ₽.
«Триумф»
Recycle group. «Саркофаг 1». Полиуретан, литье. 2017
Галерея с 17‑летней историей, основанная Дмитрием Ханкиным и Емельяном Захаровым в Москве, сейчас определяет себя как гибридную институцию: кроме выставок и продаж, держит фокус на исследованиях, просвещении и масштабных офсайд-проектах. В их числе — крупнейшая за последние годы выставка российского видеоарта «Основано на реальных событиях» на «Винзаводе» в 2023 году и ретроспектива кинетического искусства в петербургском «Манеже» в 2020 году. С 2023 года «Триумф» развивает цикл «Системная сборка» — это выставки искусства из разных регионов России, например, проект «Хроника цветущих событий» о художниках Нижнего Новгорода. Галерею можно назвать амбассадором Global South в России — именно «Триумф» организовала выставку современного африканского искусства «Перевернутое сафари» в петербургском «Манеже» в 2023 году. Фокус галереи — не только классики Александр Бродский, Recycle Group или Дмитрий Гутов, но и молодые художники: их проекты продюсируют и активно растят в цене. Выставка наивно-романтичной живописи и литографий Евгении Дудниковой, продолжательницы московской художественной династии, продана полностью. Дмитрий Ханкин мастерски организует процессы не только в своей галерее, но и вокруг — сооснованная им Ассоциация галерей в декабре 2023 года провела новую ярмарку Catalog, которую посетило 6 000 человек, более 50 % покупок сделали новые коллекционеры. Ярмарка будет проходить на разных площадках дважды в год: на весеннем выпуске ярмарки галереи показывают работы своих хедлайнеров, а на зимнем — представляют арт-рынку и профессиональному сообществу новые имена.
Александр Бродский, Владимир Дубосарский, Мария Сафронова, Таисия Короткова, Антон Кузнецов, Анатолий Akue, Андрей Бергер, Павел Киселев, Евгения Дудникова и другие.
От 20 000 ₽ за работы молодых авторов и графику до 20 000 000 ₽ за работы классиков современного искусства.
Anna Nova
Анна Баринова открыла свою галерею в 2005 году, и тогда пространство в формате «белого куба» было непривычным для Петербурга делом. За последние 10 лет галерея закрепила за собой звание новаторов и экспериментаторов, показывая выставки на самые актуальные темы в искусстве: видеоарт (Егор Крафт, Илья Федотов-Федоров), сайнс-арт (персональный проект Дмитрия Морозова aka ::vtol::), масштабные инсталляции Хаима Сокола и Андрея Кузькина, арт-фэшн-лайтбоксы и фотографии Юлдус Бахтиозиной, экспериментальный проект, который принял форму тотальной инсталляции, культовой петербургской группы «Север‑7», критику капитализма в 3D американского художника Джонатана Монагана. Галерея одной из первых в Петербурге начала выезжать на европейские ярмарки: ARCO в Мадриде, Art Cologne, Contemporary Istanbul Art, viennacontemporary и продолжает это делать — в 2023 году Anna Nova приняла участие в BAD+ в Бордо, SWAB в Барселоне, Hybrid в Мадриде. В 2024-м галерея планирует показать в Нижнем Новгороде персональный проект художницы Александры Гарт (она же соосновательница нашумевшего пространства «Стыд»).
Анна Андржиевская, Андрей Кузькин, Хаим Сокол, Александра Гарт, Петр Дьяков, Денис Патракеев, Илья Федотов-Федоров, Федор Хиросигэ, Юлдус Бахтиозина и другие.
Графика от 24 000 ₽. Живопись — 150 000–1 500 000 ₽. Масштабные инсталляции — 1 000 000–5 000 000 ₽.
Artwin gallery
Владимир Чернышев. «Ночная радуга». 2020
В пуле художников, который Artwin Gallery (Москва) расширяют очень редко и осторожно, знаковые имена поколения 30–35‑летних: стрит-артист Тимофей Радя, создатель собственной мифологии на основе древних культур Евгений Антуфьев, мультимедиа-художница Полина Канис, специализирующаяся на видеоарте. Сейчас Artwin Gallery смотрит в сторону азиатских ярмарок, а кроме традиционной Cosmoscow планирует стенд на нижегородской ярмарке «Контур»: «У нас в пуле есть нижегородский художник Владимир Чернышев, и мы поддерживаем локальную сцену». На прошлой Cosmoscow галерее удалось продать все холсты на тему советского мифа от Мики Плутицкой еще до обеда первого дня, а также работу Алексея Корси «Серый человек» — ростовую скульптуру человека с серым лицом, одетого как советский служащий, которая ушла за внушительную сумму. Работу Корси «Скамейка» купил коллекционер из одного крупного IT-холдинга. Молодой, смелый и ориентированный на российскую арт-сцену — таким в галерее видят своего покупателя.
Евгений Антуфьев, Владимир Чернышев, Тимофей Радя, Тимофей Парщиков, Мика Плутицкая, Алексей Корси и другие.
Средняя стоимость работ — 300 000–500 000 ₽.
a—s—t—r—a
Стенд на ярмарке Cosmoscow 2022
Галерея на московском «Винзаводе» родилась из идеи Алины Крюковой сделать онлайн-платформу для легкого и доступного выбора искусства в подарок. Путь из онлайна до институции занял 5 лет: сейчас галерея продвигает художников в середине карьеры, выводит на рынок новые таланты через ежегодные групповые выставки a—s—t—r—a open. Благодаря этому проекту галерея открыла Jolie Alien — выпускницу ИПСИ, модель и любимицу светской Москвы, которая краской и баллончиками создает сюрреалистические работы с переплетением геометрических простых паттернов и броских надписей. Кроме того, a—s—t—r—a исследует региональные сцены в рамках цикла «центр, где я есть»: на прошлогодней выставке «Тихий ход. (Не)очевидная арт-сцена Петербурга» показали 14 художников, среди которых были и мэтры вроде Дмитрия Марголина, и художницы помоложе — например, исследующая феномен материнства скульптор Екатерина Деревоток. В галерее есть место мрачной черно-белой монотипии Павла Бушуева, закончившего графический факультет Академии художеств и пополнившего Breus Foundation и личную коллекцию супругов Герлен, и в то же время — трогательным и немного наивным акварелям художника и музыканта Кирилла Доешвили. В планах на 2024 год — показать в стенах ММОМА работы художников a—s—t—r—a Сергея Сонина и Елены Самородовой, которые воспроизводят образы «русской незримой Империи» на фотографиях с палладианскими портиками посреди чистого поля, на вышивках с классицистическими дворцами с огромными мухоморами и на изразцах со сценами из лубков.
Художники: Jolie Alien, Кирилл Котешов, Алексей Морозов, Олег Доу, Артур Кривошеин, Кирилл Доешвили и другие.
От 20 000 до 6 500 000 ₽.
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