Коллекционировать искусство: галереи. Часть вторая

Молодая московская галерея, которую открыли куратор и арт-продюсер Дарья Ярцева и Ирина Шульженко, PR-директор кинотеатра «Художественный» с кураторским и журналистским прошлым. Суперсила Deep List — ​коллаборации. Два года назад они преобразили отель «Рихтер» к Новому году — ​в пролете между этажами появилась 6‑метровая елка, оформленная художницей Таней Котеночкиной в дореволюционном стиле: тысячами слез из латуни и объектами из папье-маше, а вместо традиционной звезды было горящее сердце. В 2024 году галерея получила резидентство в «секретной» комнате отеля на втором этаже, где уже показали проект Павла Гришина, создающего аллюзии на произведения прошлых эпох. На ярмарке Cosmoscow в 2023-м Deep List показывала живопись Дарьи Емельяновой, которая по колористике напоминает мирискусников. Ее работа «Лабиринт» была продана Ивану Урганту за 350 000 руб­лей. «Мы мыслим себя шире, чем галерея, — ​создаем коллаборации с брендами. Например, для лобби клубного дома Lumen девелопера Hatton Group мы соберем небольшую выставку с видеоартом и перформанс. А в пространстве ландшафтного бюро “Мох” покажем проект петербурженки Маши Лам, которая создает керамические скульптуры мотыльков и гусениц, кавайные копии камней и палок с берегов Финского залива», — ​рассказывает Дарья Ярцева. Deep list хочет развиваться и в области коллекционного дизайна, поэтому галеристки подали заявку на участие в новой ярмарке Sample Design Fair. Созданием мебели и большой хрустальной люстры уже занимаются приглашенные художники, например Александра Пацаманюк из Академии Штиглица, которая работает в практически утраченной ныне технике гравировки по стеклу — ​«вырезании» изображения на стеклянной поверхности с помощью алмазного инструмента.

Александра Батеева, Дарья Емельянова, Дима Филиппов, Анка Ахалая, Павел Гришин.

На молодое искусство цены начинаются от 50 000 ₽ за графику или керамику до 500 000 ₽ за живопись большого формата. Цены на работы художников середины карьеры варьируются от 300 000 до 1 000 000 ₽.