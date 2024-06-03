Коллекционировать искусство: галереи. Часть вторая

Deep List, DiDi, fabula gallery, FUTURO Gallery, Iragui, JART Gallery, KGallery, Masters Digital, MYTH Gallery.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Deep List
Дарья Емельянова и Маша Лам. Выставка «Зеленые рукава» в Deep List, 2023
Молодая московская галерея, которую открыли куратор и арт-продюсер Дарья Ярцева и Ирина Шульженко, PR-директор кинотеатра «Художественный» с кураторским и журналистским прошлым. Суперсила Deep List — коллаборации. Два года назад они преобразили отель «Рихтер» к Новому году — в пролете между этажами появилась 6‑метровая елка, оформленная художницей Таней Котеночкиной в дореволюционном стиле: тысячами слез из латуни и объектами из папье-маше, а вместо традиционной звезды было горящее сердце. В 2024 году галерея получила резидентство в «секретной» комнате отеля на втором этаже, где уже показали проект Павла Гришина, создающего аллюзии на произведения прошлых эпох. На ярмарке Cosmoscow в 2023-м Deep List показывала живопись Дарьи Емельяновой, которая по колористике напоминает мирискусников. Ее работа «Лабиринт» была продана Ивану Урганту за 350 000 рублей. «Мы мыслим себя шире, чем галерея, — создаем коллаборации с брендами. Например, для лобби клубного дома Lumen девелопера Hatton Group мы соберем небольшую выставку с видеоартом и перформанс. А в пространстве ландшафтного бюро “Мох” покажем проект петербурженки Маши Лам, которая создает керамические скульптуры мотыльков и гусениц, кавайные копии камней и палок с берегов Финского залива», — рассказывает Дарья Ярцева. Deep list хочет развиваться и в области коллекционного дизайна, поэтому галеристки подали заявку на участие в новой ярмарке Sample Design Fair. Созданием мебели и большой хрустальной люстры уже занимаются приглашенные художники, например Александра Пацаманюк из Академии Штиглица, которая работает в практически утраченной ныне технике гравировки по стеклу — «вырезании» изображения на стеклянной поверхности с помощью алмазного инструмента.
Александра Батеева, Дарья Емельянова, Дима Филиппов, Анка Ахалая, Павел Гришин.
На молодое искусство цены начинаются от 50 000 ₽ за графику или керамику до 500 000 ₽ за живопись большого формата. Цены на работы художников середины карьеры варьируются от 300 000 до 1 000 000 ₽.
DiDi
Долгое время петербургскую галерею с панорамными окнами на Васильевском острове ассоциировали исключительно с художниками московского и ленинградского андеграунда, чьи имена уже вошли в историю искусства, например Евгения Михнова-Войтенко или Тимура Новикова. Но почти через 20 лет работы основатель Didi, Реваз Жвания, решил, что пришло время дать дорогу молодым. Среди его новых художников — стрит-артист Павел Плетнев, известный своими настенными объектами в виде постсоветских панелек, график, ученица Леонида Цхэ в Академии художеств Саша Кокачева, чьи работы появлялись в ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Маши Миногаровой, предметный дизайнер Саша Браулов с вышивками, в которых он обращается к воспоминаниям из детства, сюжетам кинематографа и архитектуре. Выставку Браулова галерея открыла недавно в Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани, показывая серьезные намерения в продвижении своих авторов.
Леонид Борисов, Евгений Михнов-Войтенко, Тимур Новиков, Оскар Рабин, Олег Целков, Михаил Шварцман и другие неофициальные художники. Среди современных художников галереи: Катерина Алимова, Саша Браулов, Данил Дэге, Артем Максимов, Влад Муханов, Павел Плетнев, Константин Решетников, Антонина Фатхуллина.
От 6 000 ₽ за работы молодых художников и до нескольких миллионов рублей за значимые работы нонконформистов.
fabula gallery
Speed Dating, 20.05-18.06.2023, ММОМА, Маресий Иващенко, Кристина Рожкова. Фото Михаил Новицкий
Основательницы Лена Фадеева и Алина Чичикова вместе учились в МАРХИ, а в 2018-м открыли в Москве галерею, которую можно описать как «немного постинтернета, немного дизайна и максимальная эстетическая выверенность». «Мы стараемся делать fābula чем‑то большим, чем просто галерея: устраиваем вечеринки, запустили новый сайд-проект маркетплейс молодых дизайнеров одежды и украшений, сделанных вручную. Там можно купить, например, панк-ожерелья с цепями, крышками от пива и жемчугом от demmiku jewelry. Также мы планируем открыть свое радио с микстейпами от художников и ярких представителей музыкальной сцены», — рассказывает Лена. Новое пространство галереи нетипично для Москвы — это огромный бывший гараж с 5‑метровыми потолками у метро «Бауманская», где можно показывать инсталляции. В планах — выставка в петербургском магазине IRNBY фотографий Кристины Рожковой, которая стала известна благодаря серии dacha: трогательные фото девичьего отдыха в старом доме, прогулок по заброшкам и вечеров в русской бане.
Саша Лемиш, Миша Гудвин, Дарья Денисова, Кристина Рожкова, Маша Колосовская и другие.
Большинство работ в диапазоне от 100 000 до 300 000 ₽, графика и тиражные работы — не дороже 50 000 ₽.
FUTURO Gallery
Даниил Антропов Queen 2022 керамика, глазурь, стекло 100х43х45
В XIX веке в доме, где расположилась Futuro Gallery, работала гостиница, в которой останавливался писатель Льюис Кэрролл, когда приехал в Нижний Новгород. Сейчас в огромном пространстве с кирпичными стенами и лепниной проходят выставки, впечатляющие не меньше, чем «Алиса в стране чудес». Например, инсталляция с огромным черным гудроновым бассейном прямо посреди роскошного выставочного зала от лэнд-арт-художника и графика Владимира Чернышева. Сергей Карев (не путать с петербургским тезкой, мастером по металлу!), исследующий возможности живописи как медиума, создал из огромных однотипных холстов, подвешенных в воздухе, подобие театральной декорации на выставке «Русский транс» — за транс отвечала многоканальная музыкальная композиция, написанная специально для выставки. Один из самых популярных авторов галереи — Даниил Антропов, учившийся керамическим техникам в Японии у местных мастеров. Его арт-объекты — это асимметричная и очень экспрессивная керамика, в которой переплавленные стеклянные пивные бутылки могут сочетаться с яркой глазурью — художнику нравится наблюдать за алхимической случайностью формообразования, которая происходит в процессе обжига. Курировать проекты Futuro приглашает профессионалов с именем. Например, для выставки «Низкий старт», в которой современные художники интерпретировали сюжеты из Библии, позвали Сергея Хачатурова — историка искусств, доцента кафедры истории русского искусства исторического факультета МГУ и большого специалиста по готическому вкусу в русской культуре XVIII века. Посещение галереи входит в must-see-маршрут по Нижнему Новгороду, наряду с выставками в «Арсенале» и посещением мастерской «Тихая».
Даниил Антропов, Сергей Карев, Александра Павловская.
Цены на авторскую графику начинаются от 5 000–7 000 ₽, живопись — от 60 000–70 000 ₽, скульптура и объекты — от 35 000–40 000 ₽.
Iragui
Вид экспозиции выставки Никиты Алексеева «Кот на фреске», 2021 год
Основательница галереи Екатерина Ираги родилась в Петергофе, долгое время жила в Париже: получила искусствоведческое образование в Сорбонне, диплом музееведения в школе Лувра и занялась кураторской деятельностью еще во Франции. В начале 2000‑х Екатерина приехала в Москву, где в арт-тусовке ее никто не знал, освоилась и в 2011 году открыла галерею, куда коллекционеры идут за интеллектуальным и глубоким искусством. Один из первых современных российских художников, с которым Екатерина начала работать, — Павел Пепперштейн; его выставку в Париже она сделала еще в 2003 году — и сразу продала большую работу в Центр Помпиду. С Павлом галерея работает до сих пор. Из громких имен в пуле Iragui — представлявшая Россию на Венецианской биеннале 2001 года Ольга Чернышева, которая документирует повседневную жизнь обычных людей в живописи, графике и видео. Из художников нового поколения Екатерина оценила и взяла себе в галерею Родиона Китаева, который делает наивную живопись и вышивки на полотнах, отсылающих к «тряпочкам» Тимура Новикова, а также Ирину Петракову (экспрессивная живопись и нежная вышитая лилия на спортивных штанах) и Петра Кирюшу с его нежными акварелями на злобу дня.
Наследие Никиты Алексеева (умер в 2021 году), Ольга Божко, Ольга Чернышева, Петр Кирюша, Родион Китаев, Ирина Петракова, Линда Каррара, Карлос Норонья Фейо, Павел Пепперштейн и Аркадий Насонов.
Графика: от 50 000 ₽ (графика ирины петраковой) до 500 000 ₽ (графика ольги чернышевой), живопись: от 100 000 ₽ (малая живопись петра кирюши) до 4 500 000 ₽ (историческая живопись никиты алексеева).
JART Gallery
Мария Сафронова. «Вперед к вершинам». 2023.
Соосновательница галереи Jart (Москва) Елена Толченникова — кандидат технических наук: занималась наукой, затем развитием индустриальных активов, связанных с цветной металлургией, а в 2007 году совместно с партнерами основала одноименный арт-клуб, где проводили лекции и мастер-классы. Восемь лет назад клуб был переформатирован в галерею, и теперь Jart работает c художниками разных генераций. «Старшие» — соц-артист Александр Меламид, концептуалисты Игорь Макаревич и Елена Елагина. Следующее поколение — один из самых дорогих российских художников Валерий Кошляков, бурятский скульптор Даши Намдаков, наследник московских концептуалистов Дмитрий Гутов. За молодых в Jart отвечают мастерица остроумной керамики и живописи Екатерина Герасименко, график из студии «Тихая», изображающий простые вещи вроде флагов и стрелок, Антон Мороков. Одна из культовых выставок Jart — «ЧА ЩА» в Пирогово, где под кураторством Андрея Ерофеева зрители гуляли по лесу, рассматривая интегрированные арт-объекты: мангалы, паутины, красные столбы от Александра Бродского, Ирины Кориной, Павла Пепперштейна и еще десятка знаковых авторов. Сейчас галерея работает в pop-up-формате, и ее главным фокусом является гастролирующий всероссийский выставочный тур «Складки странствий», посвященный теме странничества и потерянности в складках времени и истории. Куратор Сергей Хачатуров собрал для проекта работы современных российских авторов от Дмитрия Гутова до Егора Федорычева и разбавил графикой старых мастеров — Дюрера и Рембрандта.
Арт-группа «ППСС», Мария Сафронова, Апанди Магомедов, Настя Миро, Егор Федоричев, Евгения Буравлева.
Работы представителей молодого искусства и середины карьеры стоят от 100 000 до 1 000 000 ₽, работы классиков — от 3 000 000 до 13 000 000 ₽ (стоимость определяется именем, размером, периодом создания, техникой).
KGallery
Л. Бакст Подсолнухи. 1906
Галерея искусствоведа Кристины Березовской KGallery (Петербург) создана в 2005 году на основе крупнейшей частной коллекции русского и советского искусства ее отца Владимира Березовского, которая начала формироваться в середине 1980‑х годов. Сначала галерея показывала и продавала вещи из своего собрания русского искусства XIX–XX веков, затем начала привлекать другие частные и музейные коллекции для выставок Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Бориса Кустодиева, Льва Бакста и других мастеров.
Но антикварной галерею назвать нельзя: там оказываются и проект о Викторе Цое, и живопись неоакадемиста и денди Георгия Гурьянова, и летопись российского андеграунда в фотографиях Сергея Борисова, и посвященная памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова выставка «Меланхолия». В конце весны 2024-го KGallery откроет выставку петербургского андеграундного художника и поэта Гавриила Лубнина (рисунок со стишком «бобры-добры» — это его), а чуть позже — ретроспективу исследователя Древней Руси, Востока и эзотерики Николая Рериха (среди работ будет обнаруженный в Новгороде эскиз к опере «Псковитянка», который искали много лет). Осенний сезон начнут с большой выставки Кузьмы Петрова-Водкина и его последователей из частных коллекций, в том числе собрания основателей холдинга Unident Иветы и Тамаза Манашеровых. Кроме того, KGallery продвигает моду на коллекционирование недорогой живописи и графики с помощью «ламповой» ярмарки «Из профессорской квартиры», которая проходит дважды в год в необычных локациях. В пространстве галереи работают кофейня (в которой почти никогда нет мест) и магазин с книгами и альбомами по искусству, второй такой же работает на Новой сцене Александринского театра.
От 20 000 ₽ за небольшие литографии Бориса Ермолаева до 150 000 $ за холст
Александра Гауша «В парке».
Masters Digital
Первая и пока единственная полноценная галерея цифрового искусства в Петербурге расположилась по соседству с флагманским книжным магазином Masters bookstore в комплексе зданий отреставрированного памятника конструктивизма — Левашовского хлебозавода. Основательница Полина Бондарева серьезно загорелась digital-проектами во время NFT-хайпа 2021 года и, слава богу, не погасла — за 1,5 года в галерее открылось 9 разноплановых выставок. Среди них — 3D-видео и керамические объекты от дуэта Facultative works: воображаемые природные ландшафты, артефакты, живые существа, которые могли бы населять Землю, если бы эволюция свернула не туда. Выставка цифрового иллюстратора Вари Щуки — про частную жизнь девушки-кондитера, которая готовит лимонные тарталетки, а ее место силы — уютный розовый диван. Цифровое искусство Masters digital продвигает на ярмарках 1703, Blazar, а также с помощью спецпроектов — например, вместе с VK была создана NFT-коллекция, каждая работа которой — часть генеративной карты города. На фестиваль «Архстояние» Masters digital привезла аудиовизуальную и интерактивную инсталляцию, имитирующую попадание человека в цифровой мир. Для купола инфопавильона в парке «Зарядье» художница галереи Дарья Захарова создала генеративное видео «Соцветие» с распускающимися бутонами. Особенно успешным был стенд Masters digital на Blazar — цифровых статуэток из проекта «Маша no name» Дениса Давыдова на всех желающих не хватило (Светлане Бондарчук повезло, рэперу Soda Luv — нет), пришлось распродавать запасы из собственной коллекции.
Степан Терещенко, Варя Щука, Денис Давыдов, Маша Данцис.
Принты 63 000–590 000 ₽, видео 50 000–916 000 ₽, цифровые коллажи 30 000–300 000 ₽, диджитал-работы 50 000–1 780 000 ₽.
MYTH Gallery
Петр Кирюша. «Мне не интересно, что ты скажешь, мне интересно, что я подумаю о том, что ты скажешь». 2023
Галерею основали подруги и однокурсницы по факультету международного арт-бизнеса в Университете профсоюзов Ольга Профатило и Юлия Вяткина — дело было пять лет назад в Петербурге. Ольга к тому моменту прошла почти 10‑летнюю школу работы у Марины Гисич — столпа галерейного бизнеса, а Юлия решила вернуться в профессию после рождения трех дочерей. Семьи Ольги и Юлии помогли приобрести пространство с лепниной и дореволюционной печью в центре Петербурга, где девушки начали показывать молодых художников и тех, кто находится в середине карьеры. В разные годы Myth Gallery показала персональные скульптурные проекты Никиты Селезнева, чья работа сейчас хранится в коллекции Метрополитен-музея, и Лизы Бобковой (которая сейчас сама пробует себя в качестве галеристки в Москве и Лондоне), а также познакомили петербургского зрителя с графикой Петра Кирюши и огромными полотнами-занавесами Егора Федоричева. Суперсила галеристок Ольги Профатило и Юлии Вяткиной — выстраивать связи с партнерскими галереями. Например, в марте в Myth Gallery прошла выставка художницы и сценографа Ольги Божко и «художника года» Cosmoscow 2021 Ирины Кориной под названием «Притча», созданная в партнерстве с галереями XL и Iragui — мобили над детcкой кроваткой, маски с мордочками животных и прочие ностальгические детали, отсылающие к детству. В планах — масштабное празднование пятилетия с несколькими проектами, посвященными художникам и коллекционерам. Проекты охватят не только пространство галереи, но и выйдут за ее пределы. Одна из локаций — исторические интерьеры Дома Кочневой на Фонтанке.
Алина Глазун, Петр Кирюша, Вадим Михайлов, Ульяна Подкорытова, Никита Селезнев, Егор Федоричев.
От 30 000 ₽ за небольшую графику до 2 000 000 ₽ за инсталляции.
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