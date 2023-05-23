От Шаляпина до Хармса: главные выставки (и одна арт-ярмарка) мая в Петербурге

«“Русский стиль” в искусстве. От Николая I до Николая II», Эрмитаж (6+)

В Малой церкви Зимнего дворца почти на год разместится выставка, исследующая, что же такое «русский стиль» в искусстве. К вопросу подходят через катафатическое: то, чем он точно является. Это, например, живопись — портрет фрейлины Софии Орловой-Денисовой в придворном платье (художник Пимен Орлов) и картина «Милый гость издалека» (художник Оскар Фрейвирт-Лютцов). Или ваза с росписью «Русская красавица в сарафане» с оригинала картины Константина Маковского, чернильный прибор «Руслан и волшебная голова», ларец-теремок по рисунку Сергея Малютина и кресло «Дуга, топоры и рукавицы». Всего — более ста экспонатов.

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С 24 мая 2023-го по 13 мая 2024-го