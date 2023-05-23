От Шаляпина до Хармса: главные выставки (и одна арт-ярмарка) мая в Петербурге

Личные вещи детей Николая II и Александры Федоровны, мистификация арт-группы Parazit по мотивам жизни и творчества Даниила Хармса, ярмарка Port Art Fair, а также масштабный проект-байопик в Шереметевском дворце к 150-летию Федора Шаляпина — рассказываем о главных экспозициях, стартовавших в музеях и галереях Петербурга в мае.
The Motherboard, Masters digital gallery (16+)
Междисциплинарная художница Маша Данцис, работающая с видео, концептуальной фотографией и инсталляциями, в своей практике исследует то, как цифровая среда и технологии сосуществуют с человеческой идентичностью. Проект в Masters digital рассказывает историю ее отношений с сыном: из-за пандемии они оказались вдали друг от друга и начали играть вместе в Minecraft. Вход на выставку свободный.
Подробнее здесь.
С 5 мая по 4 июля
Максим Матвеев
«Ольга Тупоногова-Волкова. Всплеск», Эрарта (12+)
Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова снимала для Vogue Portugal, Vogue Mexico, Condé Nast Traveler, Tatler, AD, GQ, Marie Claire и InStyle. На выставке в Эрарте показывают более 40 ее черно-белых портретов: от Виктории Исаковой и Максима Матвеева до Юлии Снигирь. Вот как о проекте рассказывает сама Ольга: ««Вода лично для меня — это символ чистоты, природы и жизни. Я хотела увидеть человека сквозь призму воды: как он меняется из-за нее, как он сопротивляется ей и насколько он красив — благодаря и вопреки ей».
Подробнее здесь.
С 12 мая по 16 августа
Владимир Козин. Из серии "Улыбка радуги", 2023 год
«Четыре комнаты. Игра в Хармса», «Шум» (18+)
В «Шуме» стартовала выставка-мистификация по жизни и творчеству Даниила Хармса. За художественную часть отвечает арт-группа Parazit. Они превратили пространство кабаре в место, где мог бы квартировать знаменитый обэриут. Или не мог — тут все так же парадоксально, как и в его текстах. Сайд-проектами экспозиции также будут аудиоэкскурсия-спектакль (запустится с 8 июня) и перформанс «Равновесие с небольшой погрешностью» (премьера 7 июня).
Подробнее здесь.
С 17 мая по 9 сентября
Георгий Татарников. "Исаакиевская площадь"
Выставки династии Татарниковых, МИСП (0+)
В Музее искусства Петербурга XX-XXI идут сразу три выставки, посвященные художественной династии Татарниковых. Георгий (1914 — 1971) был пейзажистом, писавшим виды блокадного и послевоенного Ленинграда. Живописцами стали и его сыновья. Работы Олега (1937 — 2022) впервые показывают в формате полномасштабной ретроспективы. А картины Петра (род. 1953) представлены проектом «Иносказание», который посвящен переосмыслению «Второзакония» — Пятой книги Моисея.
Подробнее здесь.
С 18 мая по 18 июня
Кукла в батистовом платье на белом шелковом чехле. Принадлежала великим княжнам.
«ОТМА и Алексей. Дети последнего Российского императора», Эрмитаж (6+)
Аббревиатурой ОТМА — по первым буквам их имен — царевны подписывали письма родителям Николаю II и Александре Федоровне. Экспозиция в Манеже Малого Эрмитажа получилась по-настоящему трогательной. Перед зрителями просто фарфоровая кукла великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, их расшитые шелком платьица, батистовые распашонки, связанные мамой сорочки, а также детские военные мундиры их младшего брата Алексея. Но контекст, что дальше случилось с этими девочками и мальчиком, придает выставке личных вещей особенную интонацию.
Подробнее здесь.
С 19 мая по 10 сентября
Борис Кустодиев. Портрет Шаляпина.
«Царь Федор», Шереметевский дворец — Музей музыки (6+)
К 150-летию Федора Шаляпина в Шереметевском дворце открылась выставка-байопик оперного певца. Сюжет — классическая история успеха: как выходцу из бедной крестьянкой семьи удалось стать одним из самых известных басов в мире. За ее основу взята книга воспоминаний самого Шаляпина «Маска и душа». Мемориальные вещи и портреты работы Кустодиева, Бенуа и Серова идут в пандан с совриском. Например, в экспозиции — скульптура участника арт-группы «Север 7» Нестора Энгельке «Корни Шаляпина». Куратор выставки — Елена Грумад, дизайнер — Сергей Падалко.
Подробнее здесь.
С 19 мая по 22 октября
Подготовка экспонатов к развеске. 1946
«История Русского музея в архивных фотографиях. К 125-летию Русского музея», Строгановский дворец (6+)
Русский музей празднует свой юбилей показом фото по вехам его истории. Как здесь открывалась первая выставка, как собрание реорганизовывали после Октябрьской революции, как эксперименты с развеской привели к нынешнему виду постоянной экспозиции и как реставрировали все филиалы, находящиеся под единым брендом музея.
Подробнее здесь.
С 21 мая по 5 июля
Кульков Влад. Объект из серии "Гидроморфы". 2020
«Температура плавления», Arts Square Gallery (16+)
В совместной экспозиции Arts Square Gallery и кураторской группы STURM замиксованы работы 17 петербургских художников. Это, например, пятиметровое стальное панно Дмитрия Жукова «Завеса», трехметровая работа-чешуя Екатерины Веселовской «След», скульптурная композиция Вильгения Мельникова «Грации» и похожие на лапы хищного зверя «Гидроморфы» Влада Кулькова. Все арт-объекты сделаны из металла и их можно приобрести.
Подробнее здесь.
С 24 мая по 31 августа
Кувшин. Россия, Дятьковский хрустальный завод. По рисунку Е. М. Бем. Стекло, эмаль. 1890-е
«“Русский стиль” в искусстве. От Николая I до Николая II», Эрмитаж (6+)
В Малой церкви Зимнего дворца почти на год разместится выставка, исследующая, что же такое «русский стиль» в искусстве. К вопросу подходят через катафатическое: то, чем он точно является. Это, например, живопись — портрет фрейлины Софии Орловой-Денисовой в придворном платье (художник Пимен Орлов) и картина «Милый гость издалека» (художник Оскар Фрейвирт-Лютцов). Или ваза с росписью «Русская красавица в сарафане» с оригинала картины Константина Маковского, чернильный прибор «Руслан и волшебная голова», ларец-теремок по рисунку Сергея Малютина и кресло «Дуга, топоры и рукавицы». Всего — более ста экспонатов.
Подробнее здесь.
С 24 мая 2023-го по 13 мая 2024-го
Ярмарка Port Art Fair, «Севкабель Порт» (6+)
За пять лет «Севкабель Порт» закрепил за собой звание не только самого романтичного общественного пространства, но и важной арт-площадки. Появление своей ярмарки-выставки искусства было вопросом времени. Куратором Port Art Fair (PAF) стала Анна Заведий, экс-руководитель отдела специальных программ Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (в портфолио — Art Weekend, Art-А-Hack, Digital Makers Collective и Seminaria Sogninterra). Идем сюда за работами Алисы Спотс, Slava Ptrk, Ники Черняевой, Маши Лам, Якова Хомича и многих, многих, многих других.
Подробнее здесь.
С 26 по 28 мая
«Иван Чемакин. БШдкМ», ДК «Море» (ДК Моряков)
Фонд поддержки и развития современного российского искусства Limonov Art Foundation показывает в бывшем ДК моряков масштабный персональный проект Ивана Чемакина. Описание звучит более чем таинственно: «"БШдкМ"» – маршрут-путешествие с размытой картой, неясной целью и открытым финалом». Что неудивительно — Чемакин как раз из тех авторов, что любят загадывать зрителям загадки. Куратор проекта — Лиза Цикаришвили.
Подробнее здесь.
С 28 мая по 4 июня
Комментарии (0)