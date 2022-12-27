12 арт-подарков на любой вкус: книги, коллекционный фарфор и котики

Эстампы Аси Маракулиной

Серию эстампов одной из самых известных художниц поколения 30-летних Аси Маракулиной мы нашли в Masters Bookstore (и еще десяток плакатов, литрографий и шелкографий других современных акторов).

Минималистичные графические листы лишь на первый взгляд воздушные и девичьи — в них остались навсегда закодированы воспоминания о самых темных часах перед рассветом и борьбе с депрессией.

Где купить: Masters Bookstore

Сколько стоит: 21 000 рублей