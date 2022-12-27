12 арт-подарков на любой вкус: книги, коллекционный фарфор и котики

Покупать предметы искусства для старта (или продолжения) семейных собраний, конечно, лучше всего на арт-ярмарках. А с Новым годом продвинутых коллекционеров, неофитов или тех, кто только планирует ими стать, рекомендуем поздравлять подарками из нашей специальной подборки: от наивных чехлов с котиками в стиле Матисса до агитационного фарфора по эскизу Сергея Чехонина.
Новогодний шар «Икра»
Вместо «Черного квадрата» выбираем в подарок для юных (и не очень) апологетов авангарда и минимализма черный же шар. Во-первых, это красиво. Во-вторых, они оценят ироничную отсылку к некогда популярному в соцсетях арт-сообществу «Шар и крест». В-третьих, керамическое украшение-икринка по дизайну Андрея Смола для новогодней елки, сосны или пихты продается в магазине благотворительного фонда «Антон тут рядом». В него и направятся средства. А еще — шар продается сразу в подарочной упаковке.
Где купить: Магазин «Антон тут рядом»
Сколько стоит: 1500 рублей
Тарелка «Большая звезда со снопом»
Чашки, блюдца и сервизы «Императорского фарфорового завода» — всегда беспроигрышный вариант подарка на любые праздники: от юбилеев, свадеб и Дня взятия Бастилии до, конечно, Нового года. Любителям мира искусства и «Мира искусства» предлагаем сразу кликать на раздела сайта «ИФЗ» «Коллекционеру». Там среди фигурок «Милосердие», «Ночь» и «Матрос со знаменем» притаилась, как дракон в фильме Энга Ли, тарелка «Большая звезда со снопом». Это реплика, воссозданная по оригиналу 1921 года из коллекции Эрмитажа. Автором композиции для агитационного фарфора стал худрук завода с 1918-го Сергей Чехонин (ученик Репина, среди прочего помогавший Врубелю с майоликами).
Где купить: «ИФЗ»
Сколько стоит: 2 760 рублей
Мерч выставки «Балабанов»
Одна из главных выставок уходящего года в Петербурге отметилась не только точной и трогательной сценографией (иначе, кажется, и не назвать ее устройство), но и мерчем. Здесь хороши и носки со слоганом «Найти своих и успокоиться», и футболка, предвещающая в духе memento mori, что всех нас ждет «Конец». Но наш главный фаворит — это худи с постмодернистским многосмысловым мемом «Directed by Alexey O. Balabanov». Спешите купить — выставка продлится лишь до 15 января.
Где купить: сувенирный магазин выставки «Балабанов» в «Севкабель Порту»
Сколько стоит: 6500 рублей за худи
Мемуары Ай Вэйвэя
Обычно в арт-подарках мы рекомендуем красочные книги-альбомы, которые можно и не читать, залипая на форму (картинки), а не содержание. Книга Ай Вэйвэя «1000 лет радостей и печалей» — исключение: здесь гораздо важнее сам текст. Китайский художник, ставший одним из самых влиятельных людей в арт-мире, вспоминает детство в изгнании из-за репрессированного в годы «культурной революции» отца-поэта, первые впечатления от фильмов Феллини, поездки в США и работ Дюшана, а также процесс создания своих самых знаковых проектов. Это не только действительно увлекательно написанные мемуары (по крайней мере, в русском переводе), но и очень вдохновляющая история успеха, взлетов, падений, блогинга и спасения кошек (да-да!).
Где купить: сайт издательской группы «Альпина» или книжные магазины
Сколько стоит: 890 рублей
Арт-объект Алины Глазун
Работы искусствоведа и художницы Алины Глазун не имеют названий, но говорят сами за себя: леопардовый круг с пелевинским «Пустота», синий квадрат с усталыми игрушками и надписью «Все уснули» или овал с кисточками, как у гардин, и словами «Тоска». Для 2023-го же идеально подходит пушистый объект, намекающий на символ года, который не только кролик, но и кот: «Звуки, которые я издаю, называются мяуканьем».
Где купить: MYTH Gallery
Сколько стоит: цена по запросу
Книга «Михаил Врубель»
Не беспокойтесь — арт-книга с невероятной красоты иллюстрациями в нашей подборке подарков тоже есть. Это издание, посвященное Михаилу Врубелю, божественное и демоническое в творчество которого мы изучали этим летом на масштабной выставке в Русском музее. В книгу также вошел неизвестный вариант текста искусствоведа Михаила Алленова, в котором разбирается, как воспринимали модерниста Врубеля его современники.
Где купить: Masters Bookstore
Сколько стоит: 7400 рублей
Брошь «Природа Малевича»
Еще один маст-хэв для любителей супрематизма — внушительных размеров брошь «Природа Малевича» (12 сантиметров!). За натурализм и естество (то есть природу) отвечает фигура, взятая с картины «Женщина в зеленой юбке». Вообще же у «Брошечной им. Билла Трейлора» неплохой выбор арт-булавок: от кислотно-зеленого «Котика Уорхола» до портретов Фриды Кало, Эгона Шиле, Ван Гога и много кого еще.
Где купить: «Брошечная им. Билла Трейлора»
Сколько стоит: 800 рублей
Аркадий Ипполитов «Георгий Гурьянов. Последний денди Петербурга»
Монография искусствоведа Аркадия Ипполитова об одном из самых дорогих русских художников (а еще денди, джентльмене и экс-барабанщике группы «Кино») была выпущена в честь мемориальной выставки Гурьянова «Куда ж нам плыть?» в KGallery, но это не только и не столько ее каталог, а первое масштабное исследование творчества, где есть репродукции всех его работ — от ранних до так и не законченных. А для настоящих фанатов в KGallery Book Café также продается и специальная свечка в честь Гурьянова — со свежими нотами морского бриза.
Где купить: KGallery Book Café, «Подписные издания»
Сколько стоит: 8550 рублей
Эстампы Аси Маракулиной
Серию эстампов одной из самых известных художниц поколения 30-летних Аси Маракулиной мы нашли в Masters Bookstore (и еще десяток плакатов, литрографий и шелкографий других современных акторов).
Минималистичные графические листы лишь на первый взгляд воздушные и девичьи — в них остались навсегда закодированы воспоминания о самых темных часах перед рассветом и борьбе с депрессией.
Где купить: Masters Bookstore
Сколько стоит: 21 000 рублей
Сумка-чехол «Летающие коты»
Продолжая настаивать, что 2023-ый — год не только кролика, выбираем инфантильную сумку-чехол с парящими в синеве алыми котами. В ней и намек на Матисса считывается моментально, и эрмитажные символы, как и всегда, хороши, пушисты и безмятежны.
Где купить: Hermitage Shop
Сколько стоит: 490 рублей
Зонт-трость «Танец»
Для более консервативных фанатов Матисса в магазине Эрмитажа есть черно-белый двухкупольный зонт. Вещь в Петербурге (и не только) — первой необходимости. При чем тут Матисс можно узнать только оказавшись под самим зонтом, а значит в ближайшем круге (буквально!) его владельца.
Где купить: Hermitage Shop
Сколько стоит: 5490 рублей
Платье «Павильон Эрмитаж»
Платье-миди с принтом дизайнера Наталии Лесковой, созданное по ее же живописной работе, превращает его обладательницу в настоящий арт-объект, которым хочется любоваться и восхищаться. В зимнем сезоне примеряем на себя образ Эрмитажа вместе с водолазкой — так теплее.
Где купить: natalileskova.com
Сколько стоит: 25 000 рублей
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