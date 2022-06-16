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Искусство

«Демоны», «Шестикрылый серафим» и «Царевна-лебедь»: главные экспонаты выставки Врубеля в Русском музее

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В Корпусе Бенуа Русского музея до 2 августа идет одна из главных выставок-блокбастеров этого лета в Петербурге. К 165-летию Михаила Врубеля тут собрали почти все его хрестоматийные работы от «Царевны-лебедь», «Демона сидящего» и «Пана» до «Шестикрылого серафима», «Сирени» и графических штудий по запечатлению перламутровых переливов раковины. Рассказываем, на что в экспозиции стоит обратить особое внимание.

"Собака.ru"

Оговоримся сразу: московских масштабов от выставки в Русском музее ждать не стоит. Это в Третьяковской галерее в ноябре 2021-го встретились три демона Врубеля («Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный»), обе части «Пророка» висели, как и задумано, одна над другой, кураторами выступили Ирина Шуманова и Аркадий Ипполитов, а архитектурное решение придумывал Сергей Чобан. Та экспозиция стала одной из самых посещаемых в России в минувшем году, а попасть на нее смогли далеко не все желающие.

Для них (то есть многих из нас) более камерный вариант Русского музея — шанс увидеть вместе главные работы Михаила Врубеля. Зрителей не удивляют кураторскими решениями, разве что экспонаты размещены тематически: есть тревел-уголок («Испания», «Венеция», «Гадалка»), есть зал про демонов и их растительную предтечу «Сирень», есть сказочный период с «Царевной-лебедь» и многочисленными портретами музы-жены Врубеля Надежды Забелы.

В четырех залах Корпуса Бенуа, ставших ради выставки ядовитых сиреневых и лазоревых цветов, даже в будний день множество зрителей, но билеты еще можно купить — и на ближайшие даты. Правда, туры с экскурсиями расписаны до июля, но аудиогид (и наш краткий экскурс по хайлайтам) вполне может стать ликбезом ради главного: встречи с работами Врубеля.

Государственный Русский музей

«Шестикрылый серафим», 1904. Холст, масло. Государственный Русский музей

«Шестикрылый серафим», 1904

Последняя законченная работа Врубеля (выполненная маслом) была выбрана Русским музеем как «лицо» всей выставки. С ней и созданы цифровые баннера, и печатаются афиши-растяжки и открытки на память. Это и предмет гордости — она находится как раз в собственной коллекции Русского музея. Фирменные крупные мазки, будто имитирующие мозаику, выдают еще и сложное эмоциональное состояние Врубеля. С 1902 года и вплоть до смерти в 1910-м ментальные проблемы с редкими улучшениями стали вечным его спутником. Хотя состояние гомона, как при Вавилонском столпотворении, ангельских и не только голосов и спутанности сознания еще больше заметны в его оставшейся незавершенной картине «Видение пророка Иезекииля» 1906-го (она тоже есть на выставке — и советуем всмотреться в нее внимательнее). Любители мистических трактовок в искусствоведении говорят, что живописец проделал путь восхождения от демонического вновь к божественному и свету. Правда, скорее метафорически и метафизически — потому что в конце жизни Врубель ослеп.

Государственная Третьяковская галерея

«Жемчужина», 1904, Государственная Третьяковская галерея

"Собака.ru"

«Жемчужина», 1904

Впервые весь «жемчужный» цикл собрали как раз на выставке в Третьяковке в прошлом году. В Русском музее его повторили, поставив в центр композиции ту самую чудом уцелевшую раковину, чьи перламутровые переливы в графике и пытался передать Врубель. (Ее художнику подарили как пепельницу.) Вокруг нее собраны рисунки-штудии, а справа (если считать от входа в зал) висит сама картина. Ее современники Врубеля, в отличие от предшествовавшей угольно-карандашной графики, считали не совсем удачной — из-за нимф-царевен, что возлежат внизу. Хотя художник говорил, что они будто сами там возникли, когда он стал работать красками. По традиции черты одной из них напоминают образ его жены — оперной певицы Надежды Забелы, чьи портреты он писал всю жизнь.

Государственная Третьяковская галерея

«Демон сидящий» (1890), Государственная Третьяковская галерея

Государственный Русский музей

«Демон летящий», 1899. Государственный Русский музей

Государственный Русский музей

«Голова Демона». Майолика, 1894, Государственный Русский музей

«Демон сидящий», 1890, «Демон летящий», 1899, «Голова демона» (майолика), 1894

Выставка в Третьяковской галерее начиналась сразу с кульминации — появления вместе трех живописных врубелевских «Демонов». В версии Русского музея их два, то есть «встреча» не такая уж и историческая (но есть и акварель «Тамара и Демон» 1891 года). «Демона поверженного» (1902) Третьяковка не смогла передать из-за плохой сохранности. Зато есть и бонус — гипсовая «Голова Демона», которая на гастроли в Москву не ездила. Тоже из соображений безопасности для хрупкого экспоната — ее уже восстанавливали по кусочкам, когда в 1920-х майолику разбил страдающий ментальным расстройством посетитель. Рядом есть и набросок будущей «Головы». Говорят, современники угадывали в ней черты Эмилии Праховой — большой любви Врубеля (до встречи с Забелой) и жены его киевского заказчика и покровителя. Согласно апокрифу ее же лицо он ранее изображал ликом «Богоматери с младенцем» в иконостасе Кирилловской церкви.

Тайной «Демона летящего» долгое время было то, что к картине якобы не сохранилось эскизов. Как будто Врубель написал ее в едином устремлении (об этом же говорится в аудиогиде к выставке). Благодаря новым экспертизам перед выставкой выяснилось, что рисунок, считавшийся наброском к «Демону поверженному», был изначально штудиями к «Демону летящему». То есть сама картина стала как будто эскизом к новому переосмыслению.

Врубель вообще часто использовал одни и те же холсты, что придавало в итоге всему немного другой символизм — так, «Дама в лиловом» (Портрет Н.И. Забелы-Врубель, 1904-1905) совмещен с «Пророком», чьи очертания тоже ясно проступают на заднем фоне.

Государственная Третьяковская галерея

«Сирень», 1900, Государственная Третьяковская галерея

«Сирень», 1900

Картину считают предтечей врубелевских «Демонов». Биограф и друг художника Степан Яремич говорил, что благодаря работе над сиренью был найден тот самый цвет для Демона — «лиловый сумрак ночи». Плюс, в картине различается некий персонаж. Его трактуют и однозначно, как все того же Демона (например, на этом настаивал Розанов), так и более обтекаемо: как некий дух, то ли запутавшийся в кустах сирени, то ли застывший и ими завороженный.

Впоследствии, вполне по заветам Ланы Дель Рей, Врубель выбрал розы вместо фиолетовых цветов (хотя у Ланы — фиалок). На выставке есть его акварельный рисунок «Роза» 1904 года.

Государственная Третьяковская галерея

«Царевна-Лебедь», 1900, Государственная Третьяковская галерея

«Царевна-лебедь», 1900

Самый хрестоматийный образ, знакомый даже тем, кто о Врубеле почти ничего не слышал. На выставке в Русском музее сказочную царевну рифмуют с картиной «Лебедь» — изображением просто птицы. Это про двоичность и амбивалентность — божественного с демоническим и волшебного с прозаическим. Впрочем, и современники Врубеля видели в «Царевне-лебедь» тревожность и дионисийское начало, а не исключительно символ чистоты и невинности.

Отдельная игра — угадать, кто же в итоге изображен на картине. И нет, очевидный ответ «Надежда Забела» не всегда устраивал исследователей, хотя Надежда Ивановна и репетировала как раз в то время «Сказку о царе Салтане» Римского-Корсакова. Кто-то видит в ней собирательный образ с преломленными чертами все той же Эмилии Праховой.

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