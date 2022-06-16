«Демоны», «Шестикрылый серафим» и «Царевна-лебедь»: главные экспонаты выставки Врубеля в Русском музее

Оговоримся сразу: московских масштабов от выставки в Русском музее ждать не стоит. Это в Третьяковской галерее в ноябре 2021-го встретились три демона Врубеля («Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный»), обе части «Пророка» висели, как и задумано, одна над другой, кураторами выступили Ирина Шуманова и Аркадий Ипполитов, а архитектурное решение придумывал Сергей Чобан. Та экспозиция стала одной из самых посещаемых в России в минувшем году, а попасть на нее смогли далеко не все желающие.

Для них (то есть многих из нас) более камерный вариант Русского музея — шанс увидеть вместе главные работы Михаила Врубеля. Зрителей не удивляют кураторскими решениями, разве что экспонаты размещены тематически: есть тревел-уголок («Испания», «Венеция», «Гадалка»), есть зал про демонов и их растительную предтечу «Сирень», есть сказочный период с «Царевной-лебедь» и многочисленными портретами музы-жены Врубеля Надежды Забелы.

В четырех залах Корпуса Бенуа, ставших ради выставки ядовитых сиреневых и лазоревых цветов, даже в будний день множество зрителей, но билеты еще можно купить — и на ближайшие даты. Правда, туры с экскурсиями расписаны до июля, но аудиогид (и наш краткий экскурс по хайлайтам) вполне может стать ликбезом ради главного: встречи с работами Врубеля.