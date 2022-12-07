От русского авангарда (Малевич! Кандинский! Альтман!) до портретов художников: главные выставки декабря 2022-го в Петербурге

Фестиваль «Видеоформа 9», Центр современного искусства им. Сергея Курехина (18+)

Вообще «Видеоформа» — это фестиваль видеоарта с обширной программой, который проходит уже в девятый раз, но у него есть и своя экспозиция в Центре им. Курехина. Там показывают, например, работы Павла Семченко из инженерного театра «АХЕ», хореографов Саши Кукина и Ольги Цветковой, режиссера Антона Адасинского и многих других. Темой этого года стал танец во всех его формах.

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С 1 по 30 декабря, Центр современного искусства им. Курехина