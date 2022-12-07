От русского авангарда (Малевич! Кандинский! Альтман!) до портретов художников: главные выставки декабря 2022-го в Петербурге

Русский авангард в Эрмитаже, персональный проект Александра Цикаришвили из арт-группы «Север-7», редко экспонируемая графика XVIII века, киноплакаты 1970–80-х и портреты художников от Пикассо до Георгия Гурьянова — рассказываем про главные выставки декабря в музеях и галереях Петербурга.
Юрий Анненков. Портрет поэта М.А. Кузмина. 1919.
«Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж», KGallery (16+)
Для себя галерея KGallery собозначает проект как «выставку года». Экспозиция посвящена сразу двум художникам-авангардистам — Юрию Анненкову и Борису Григорьеву. Оба писали в том числе портреты, иногда даже одни и тех же акторов начала 20 века. Например, фотографа Мирона Шерлинга, который, кстати, также прославился именно портретными снимками Репина, Шостаковича и многих других. На выставке показывают, как картины Григорьева и Анненкова (в том числе из частных коллекций!), так и кадры Шерлинга.
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До 12 февраля, KGallery
Sarma, Анастасия Лоншакова
Фестиваль «Видеоформа 9», Центр современного искусства им. Сергея Курехина (18+)
Вообще «Видеоформа» — это фестиваль видеоарта с обширной программой, который проходит уже в девятый раз, но у него есть и своя экспозиция в Центре им. Курехина. Там показывают, например, работы Павла Семченко из инженерного театра «АХЕ», хореографов Саши Кукина и Ольги Цветковой, режиссера Антона Адасинского и многих других. Темой этого года стал танец во всех его формах.
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С 1 по 30 декабря, Центр современного искусства им. Курехина
«Время летать: советский киноплакат 1970–80-х», Эрарта (16+)
В Эрарте собрали около 40 советских афиш. Это вольные фантазии художников по мотивам фильмов Андрея Тарковского, Киры Муратовой, Фрэнсиса Форда Копполы, Милоша Формана, Питера Файмана и многих других. «Для художников, создававших киноафиши в то время, сложилась уникальная ситуация. Канон соцреализма уже не являлся доминирующим, а голливудские маркетинговые стандарты еще не пришли. Образовался временной промежуток, в котором авторы имели относительно высокую степень творческой свободы», — так о проекте рассказывают в самом музее.
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С 1 декабря по 26 февраля
«4 сезона. Туристический Петербург», «Манеж» (0+)
У здания «Манежа» открылся уличный проект, сделанный ЦВЗ совместно с Комитетом по культуре города. Инсталляции — аллегории времен года — созданы художником Романом Ермаковым. Они расположены в Александровском саду. Проходя вдоль здания Адмиралтейства, зрители могут переместиться из осени в зиму, из зимы — в весну, а из весны — в лето. Правда, увы, только мысленно.
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С 1 декабря до 31 января, Александровский сад
София Азархи. Оскар Кокошка везет Альму Малер в Венскую оперу. 2022
«Портрет художника», Музей искусства Петербурга XX-XXI веков (16+)
В МИСПе показывают портреты художников (в широком смысле) из собраний 23 российских музеев и галерей. Это, например, вполне узнаваемые изображения Тициана, Эль Греко, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Владимира Маяковского, Сальвадора Дали, Оскара Кокошки, Исаака Бродского, Натана Альтмана и многих других. Есть портреты и современных живописцев — скажем, Георгий Гурьянов в образе «Строгого юноши» на картине Тимура Новикова (ее этим летом можно было увидеть в KGallery).
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С 6 декабря по 26 февраля, Музей искусства Петербурга XX-XXI веков
Подлянский А.Ю. Петербург. Наводнение 7 сентября 1977 года. 1984 г.
«Живопись 1950-х – 1980-х годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга», Музей истории Санкт-Петербурга (16+)
Путешествия во времени пока не изобрели, поэтому как портал в Ленинград 1950-х, 1960-х, 1970-х и 1980-х отлично работают, например, фильмы режиссеров «Ленфильма» той поры. А еще — живопись. Пейзажи тех годов собраны на выставке в Петропавловской крепости. Работы Евсея Моисеенко, Юрия Тулина, Людмилы Рончевской, Сергея Репина и других призваны показать, как наш город видели тогдашние его жители — при смене сезонов и в разные погодные условия. «Выставка дает возможность вспомнить об ушедшей эпохе, о прежнем Ленинграде, облик которого в течение четырех десятилетий изменился до неузнаваемости. Невский проспект с трамвайны линиями, Свято-Троицкая церковь на улице Марата, Успенский собор на Сенной площади — то, что было впоследствии безвозвратно утрачено, запечатлели на холстах ленинградские художники», — говорят в музее.
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С 6 декабря по 6 июня, Инженерный дом Петропавловской крепости
Новый Завет. Москва : Печатный двор, 1702.
«Книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого», Эрмитаж (6+)
В один и тот же день в Эрмитаже открываются сразу две выставки, посвященные старинным книгам. Первая из них — о тех изданиях, что были напечатаны в 1689–1725 годах, то есть во время самостоятельного царствования Петра I (его 350-летие отмечается весь 2022-й). Здесь покажут (наглядно!), как менялось содержание текстов, а с ним и их форма: как в книгах светского характера вместо кириллического шрифта начался использоваться новый гражданский. Также посетители смогут увидеть типографский станок и гравюры тех времен.
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С 7 декабря по 29 января, Арапский зал Зимнего дворца
Жан-Батист Морван де Бельгард (1648–1734). Истинной християнин и честной человек, или Соединение должностей жития християнскаго с должностьми жития гражданскаго.Санкт-Петербург, 1742 г.
«Для любителей отечественной учености и просвещения. Эрмитажная и Публичная библиотеки. 1762–1862 годы», Эрмитаж (6+)
Вторая эрмитажная выставка для библиофилов, также стартующая 7 декабря, примечательна тем, что тут можно увидеть редкие издания из фондов самого музея и Российской национальной библиотеки. Это, например, Четвероевангелие с толкованиями 1061 года, Коран 1076-го, а еще книги из личных библиотек просветителей Вольтера и Дидро, уникальных собраний сотрудника русского посольства в Париже в годы Великой Французской революции Дубровского, горного инженера Фролова и историка Погодина.
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С 7 декабря 2022 по 12 марта, Двенадцатиколонный зал
Экспозиция персональной выставки Александра Цикаришвили. 2022 г.
Александр и Лиза Цикаришвили. «Аллотриофагия», Marina Gisich Gallery (18+)
Проект в Marina Gisich Gallery — персональная выставка одного из основателей арт-группы «Север-7» Александра Цикаришвили, часть работ для которого была созданы в соавторстве с Лизой Цикаришвили. Вообще вынесенная в заглавие аллотриофагия — это расстройство пищевого поведения, при котором у человека возникает неконтролируемая тяга к поеданию несъедобного. Например, стекла, металла или пластика. Художники в своем проекте идут дальше и ставят вопрос, как быть, когда невозможно переварить реальность. И сразу дают ответ: ее надо поглотить — тем самым забыв ее.
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С 7 декабря по 18 февраля, Marina Gisich Gallery
Пейзаж Василий Васильевич Кандинский 1913 г.
«Русский авангард. Искусство для нового мира», Эрмитаж (6+)
Блокбастер летнего сезона — коллекцию Сергея Щукина — в Манеже Малого Эрмитажа сменит новый хедлайнер: обширная выставка русского авангарда. Тут собрали чуть ли не всех его апологетов (и точно тех, кто знаком самой широкой публике): от Каземира Малевича и Василия Кандинского до Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Родченко. При этом речь не только о самых хрестоматийных работах и одной лишь живописи (хотя «Черный квадрат», конечно, будет и в компании двух версий «Супрематизма», «Женского торса» и «Крестьянина в поле»). На выставке также покажут проекты росписей агитационного фарфора для Государственного фарфорового завода (тогдашнее название «ИФЗ»). Это работы Ивана Алексеева, Натана Альтмана, Вениамина Белкина, Льва Бруни, Ивана Пуни, Иосифа Школьника, Анны Лепорской и многих других. А еще — образцы тканей, посвященные новому миру и тому, как «жить стало лучше, жить стало веселее» (шерстянка «Индустрия», ситец «Электрификация», фланель «Тракторы»), и реконструкции костюмов по проектам Родченко и Степановой.
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С 8 декабря по 26 марта, Манеж Малого Эрмитажа
Работа Екатерины Ермолаевой
Екатерина Ермолаева. «[Не]совершенства», 3120 Gallery (6+)
Художница Екатерина Ермолаева принимала участие в создании эпизода Jibaro из третьего сезона хитовой анимационной антологии «Любовь, смерть + роботы» Netflix, фильма Ричарда Линклейтера «Аполлон-10½: Приключение космического века» (претендент на «Оскар»!) и концепт-арта для компьютерных игр Actvision. На персональной выставке Екатерины покажут ее живопись. Чаще всего это бытовые сюжеты вроде расставленных к чаепитию чашек, раковины в ванной или стульев с причудливыми ножками. Иными словами то обыденное, через что, если присмотреться, видна абсолютная красота мира вокруг.
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С 8 по 25 декабря, 3120 Gallery
Зимний ансамбль: кафтан и камзол. Кафтан «саксонский» с отделкой серебряным галуном и мехом бобра (новодел). Западная Европа; Россия. 1710–1720-е.
Камзол из шелковой ткани с узором «бизар» Россия. Ткань верха: Франция.1705–1720.
«Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого», Эрмитаж (6+)
Еще одно событие из линейки Года Петра I в Эрмитаже — выставка предметов его личного гардероба. Экспозиция покажет не только то, как разнообразно одевался первый российский император, но и развенчает миф, что он всегда ходил в военном мундире или одежде плотника. Это более 300 вещей от парадных костюмов и домашнего туалета до маскарадного платья, нижнего белья и обуви.
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С 9 декабря по 31 декабря 2023-го, Галерея костюма в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня»
Анна Красная. В ожидании чуда. 2020 г.
«Волшебный шатер», галерея Beriozka (6+)
Перед Новым годом и Рождеством хочется праздника, волшебства и прочих вещей, маркируемых одним словом: сказка. В проекте нового культурного центра Beriozka (он располагается на месте одноименного — и легендарного — советского магазина) собраны как раз работы современных авторов со сказочными сюжетами. Это, например, «Шар Птица» Алины Копейкиной, мечтательная «В ожидании чуда» Анны Красной и «Тортилла» Марины Икоку. Кроме того, тут покажут картины и советских художников по русским народным и литературным сказкам.
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С 9 декабря по 15 января, галерея Beriozka
Лемох К.В. Новое знакомство. 1885.
«Дом и семья. Картины мирной жизни», Русский музей (6+)
Осенью в Русском музее стартовала выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI – ХХ века». Новый проект «Дом и семья. Картины мирной жизни» идет с ним в своеобразном диптихе. Это живопись о повседневности, рассчитанная на самую широкую публику. Никакой абстракции — только реализм и все вариации понятия «семейный очаг» в работах Крамского, Кустодиева, Лемоха, Маковского и других.
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С 16 декабря по 6 марта, Корпус Бенуа Русского
Чудо Георгия о змие. Вологда. Конец XV – начало XVI в.
«Образ святого Георгия Победоносца в Древней Руси. Памяти Татьяны Борисовны Вилинбаховой», Русский музей (6+)
Татьяна Борисовна Вилинбахова в Русском музее заведовала отделом древнерусского искусства с 1981 года. Под ее руководством тут показывали нашумевшие в свое время проекты «Русские древности», «Из коллекций Н.П. Лихачева», «Искусство строгановских мастеров». А еще она написала книгу «Святой Георгий Победоносец». Не удивительно, что выставку икон и других предметов религиозного культа, объединенных его образом, посвятили именно ей.
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С 22 декабря по 13 февраля, Михайловский дворец
Ерменев И.А. Поющие слепцы-нищие. Середина 1760-х. Бумага, акварель, тушь, перо, кисть.
«Рисунки и акварели. XVIII век», Русский музей (6+)
Графику XVIII века из-за его хрупкости экспонируют редко. Выставка Михайловском замке — шанс увидеть натурные штудии, наброски и этюды к живописным полотнам Антона Лосенко и Петра Соколова, эскизы будущих барельефов Михаила Козловского, серию типажей нищих-слепцов Ивана Ерменева, а также видовые акварели Семена Щедрина и Михаила Иванова. Кроме того, тут покажут и работы иностранных мастеров – Жана-Батиста Лепренса, Франческо Фонтенбассо, Пьетро Гонзаги, Джакомо Кваренги, Тома де Томона и Иоганна-Фридриха Антинга: дружеские шаржи, эскизы театральных декораций и многое другое.
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С 23 декабря по 27 марта, Михайловский замок
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