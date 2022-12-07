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«Пиноккио» Гильермо дель Торо и Селена Гомес: названы претенденты на «Оскар» в трех номинациях

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Американская киноакадемия представила списки анимационных, документальных и фильмов на иностранном языке, которые могут войти в шорт-лист премии в этом году.

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший полнометражный анимационный фильм

  • «Аполлон-10½: Приключение космического века» (Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood)
  • «Плохие парни» (The Bad Guys)
  • «Закусочная Боба» (The Bob’s Burgers Movie)
  • «Шарлотта» (Charlotte)
  • «Суперпитомцы» (DC League of Super-Pets)
  • «Плавучий дом» (Drifting Home)
  • «Вечная весна» (Eternal Spring)
  • Goodbye, Don Glees!
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro’s Pinocchio)
  • «Ину-о: Рождение легенды» (Inu-Oh)
  • Lamya’s Poem
  • «Базз Лайтер» (Lightyear)
  • «Маленький Николя» (Little Nicholas, Happy as Can Be)
  • «Удача» (Luck)
  • «Безумный Бог» (Mad God)
  • Marcel the Shell with Shoes On (Marcel the Shell with Shoes On)
  • «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru)
  • «Папин дракон» (My Father’s Dragon)
  • «Новые боги: Ян Цзянь» (New Gods: Yang Jian)
  • Oink
  • «Пес-самурай и город кошек» (Paws of Fury: The Legend of Hank)
  • «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish)
  • «Беги, тигр, беги!» (Run, Tiger Run!)
  • «Морской монстр» (The Sea Beast)
  • «Странный мир» (Strange World)
  • «Я краснею» (Turning Red)
  • «Уэнделл и Уайлд» (Wendell & Wild)

«Посмотри на меня: XXXtentacion»

Лучший документальный фильм

Всего в списке 144 ленты. Претендентом на «Оскар» в этом году стал победитель Венецианского кинофестиваля «Вся красота и кровопролитие» о фотографе Нэн Голдин — фильм был удостоен «Золотого льва» и стал первой с 2013 года документальной лентой, отмеченной такой наградой. Также в списке ленты:

  • «Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
  • «Селена Гомес: Мой разум и я»
  • «Фанни: Право на рок» (Fanny: The Right to Rock)
  • «Аллилуйя: Леонард Коэн, путешествие, песня» (Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song)
  • «Посмотри на меня: XXXtentacion» (Look at Me: XXXtentacion)
  • Young Plato

Полный список претендентов можно посмотреть здесь

«Бардо, ложная хроника горстки истин»

Лучший фильм на иностранном языке

В списке претендентов на попадание в шорт-лист фильмы из 92 стран — в том числе Албании, Аргентины, Армении, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Сербии, Великобритании и других. Среди лент — новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо, ложная хроника горстки истин», выдвинутый от Мексики. Главный герой фильма — журналист Сильверио Гама, который возвращается на родину и не узнает ее. Картина снята на 65-миллиметровую пленку номинантом на «Оскар» Дариусом Кхонджи. Сценарий Иньярриту написал вместе с Николасом Джакобоне, который также работал над фильмами «Бердмен» и «Бьютифул».

Полный список претендентов в данной категории можно посмотреть здесь

Шорт-лист из 15 фильмов в каждой категории будет объявлен 21 декабря. 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

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