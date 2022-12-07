«Пиноккио» Гильермо дель Торо и Селена Гомес: названы претенденты на «Оскар» в трех номинациях

Лучший фильм на иностранном языке

В списке претендентов на попадание в шорт-лист фильмы из 92 стран — в том числе Албании, Аргентины, Армении, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Сербии, Великобритании и других. Среди лент — новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо, ложная хроника горстки истин», выдвинутый от Мексики. Главный герой фильма — журналист Сильверио Гама, который возвращается на родину и не узнает ее. Картина снята на 65-миллиметровую пленку номинантом на «Оскар» Дариусом Кхонджи. Сценарий Иньярриту написал вместе с Николасом Джакобоне, который также работал над фильмами «Бердмен» и «Бьютифул».

Полный список претендентов в данной категории можно посмотреть здесь.

Шорт-лист из 15 фильмов в каждой категории будет объявлен 21 декабря. 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.