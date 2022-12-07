«Пиноккио» Гильермо дель Торо и Селена Гомес: названы претенденты на «Оскар» в трех номинациях

Американская киноакадемия представила списки анимационных, документальных и фильмов на иностранном языке, которые могут войти в шорт-лист премии в этом году.
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший полнометражный анимационный фильм
- «Аполлон-10½: Приключение космического века» (Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood)
- «Плохие парни» (The Bad Guys)
- «Закусочная Боба» (The Bob’s Burgers Movie)
- «Шарлотта» (Charlotte)
- «Суперпитомцы» (DC League of Super-Pets)
- «Плавучий дом» (Drifting Home)
- «Вечная весна» (Eternal Spring)
- Goodbye, Don Glees!
- «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro’s Pinocchio)
- «Ину-о: Рождение легенды» (Inu-Oh)
- Lamya’s Poem
- «Базз Лайтер» (Lightyear)
- «Маленький Николя» (Little Nicholas, Happy as Can Be)
- «Удача» (Luck)
- «Безумный Бог» (Mad God)
- Marcel the Shell with Shoes On (Marcel the Shell with Shoes On)
- «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru)
- «Папин дракон» (My Father’s Dragon)
- «Новые боги: Ян Цзянь» (New Gods: Yang Jian)
- Oink
- «Пес-самурай и город кошек» (Paws of Fury: The Legend of Hank)
- «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish)
- «Беги, тигр, беги!» (Run, Tiger Run!)
- «Морской монстр» (The Sea Beast)
- «Странный мир» (Strange World)
- «Я краснею» (Turning Red)
- «Уэнделл и Уайлд» (Wendell & Wild)
«Посмотри на меня: XXXtentacion»
Лучший документальный фильм
Всего в списке 144 ленты. Претендентом на «Оскар» в этом году стал победитель Венецианского кинофестиваля «Вся красота и кровопролитие» о фотографе Нэн Голдин — фильм был удостоен «Золотого льва» и стал первой с 2013 года документальной лентой, отмеченной такой наградой. Также в списке ленты:
- «Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
- «Селена Гомес: Мой разум и я»
- «Фанни: Право на рок» (Fanny: The Right to Rock)
- «Аллилуйя: Леонард Коэн, путешествие, песня» (Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song)
- «Посмотри на меня: XXXtentacion» (Look at Me: XXXtentacion)
- Young Plato
Полный список претендентов можно посмотреть здесь.
«Бардо, ложная хроника горстки истин»
Лучший фильм на иностранном языке
В списке претендентов на попадание в шорт-лист фильмы из 92 стран — в том числе Албании, Аргентины, Армении, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Сербии, Великобритании и других. Среди лент — новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо, ложная хроника горстки истин», выдвинутый от Мексики. Главный герой фильма — журналист Сильверио Гама, который возвращается на родину и не узнает ее. Картина снята на 65-миллиметровую пленку номинантом на «Оскар» Дариусом Кхонджи. Сценарий Иньярриту написал вместе с Николасом Джакобоне, который также работал над фильмами «Бердмен» и «Бьютифул».
Полный список претендентов в данной категории можно посмотреть здесь.
Шорт-лист из 15 фильмов в каждой категории будет объявлен 21 декабря. 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.
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