Петербург принимает европейский фестиваль техноискусства Ars Electronica. Главная концепция события в этом году — сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. «Блуждающие сады» можно будет увидеть плывущими по Неве с 240 петуниями на борту, в то время как воду в реке будет «мониторить» специальная лодка-дрон — часть будущей системы «умного города».
Мониторинг воды дроном, лодка с 240 (!) петуниями и «гибридные сады Пангардении»: в Петербурге стартует фестиваль техноискусства Ars Electronica
Концепция Ars Electronica в 2020 году посвящена «садам Кеплера» — сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. Каждый из 120 городов-участников фестиваля раскроет тему по-своему, а Петербург — в рамках проекта «Пангардения», в котором задействовано более 40 российских и зарубежных художников. В своих работах они исследуют так называемые «гибридные сады Пангардении» — концептуальные связи между реальностью и виртуальной средой.
Как рассказали «Собака.ru» в университете ИТМО, являющимся генеральным партнером фестиваля, главным событием петербургской программы станут «Блуждающие сады» — трехчасовое водное путешествие художников, кураторов и ученых на фестивальном судне «Пангардения». Утром 11 сентября команда отправится в путь по городским рекам и каналам с необычным грузом — коллекцией из 240 петуний художницы Натальи Балабановой, выращенных в период ее художественного поиска в самоизоляции.
Исследователей будет сопровождать созданная учеными ИТМО лодка-дрон, задача которой — проводить экологический мониторинг воды. Технология водного дрона может стать частью системы «умного города», агентами которой будут не только машины, но также люди и природа. Кроме того, все работы участников фестиваля можно будет увидеть вживую — их представят в пространстве арт-резиденции ИТМО на Биржевой линии, 16. AIR станет единственной оффлайн-площадкой Ars Electronica в городе, доступной для свободного посещения.
Фестиваль Ars Electronica пройдет в Петербурге с 9 по 13 сентября. Работы участников и трансляции событий из всех городов можно будет смотреть онлайн на официальном сайте фестиваля.
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