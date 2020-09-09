Мониторинг воды дроном, лодка с 240 (!) петуниями и «гибридные сады Пангардении»: в Петербурге стартует фестиваль техноискусства Ars Electronica

Концепция Ars Electronica в 2020 году посвящена «садам Кеплера» — сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. Каждый из 120 городов-участников фестиваля раскроет тему по-своему, а Петербург — в рамках проекта «Пангардения», в котором задействовано более 40 российских и зарубежных художников. В своих работах они исследуют так называемые «гибридные сады Пангардении» — концептуальные связи между реальностью и виртуальной средой.

Как рассказали «Собака.ru» в университете ИТМО, являющимся генеральным партнером фестиваля, главным событием петербургской программы станут «Блуждающие сады» — трехчасовое водное путешествие художников, кураторов и ученых на фестивальном судне «Пангардения». Утром 11 сентября команда отправится в путь по городским рекам и каналам с необычным грузом — коллекцией из 240 петуний художницы Натальи Балабановой, выращенных в период ее художественного поиска в самоизоляции.

Исследователей будет сопровождать созданная учеными ИТМО лодка-дрон, задача которой — проводить экологический мониторинг воды. Технология водного дрона может стать частью системы «умного города», агентами которой будут не только машины, но также люди и природа. Кроме того, все работы участников фестиваля можно будет увидеть вживую — их представят в пространстве арт-резиденции ИТМО на Биржевой линии, 16. AIR станет единственной оффлайн-площадкой Ars Electronica в городе, доступной для свободного посещения.

Фестиваль Ars Electronica пройдет в Петербурге с 9 по 13 сентября. Работы участников и трансляции событий из всех городов можно будет смотреть онлайн на официальном сайте фестиваля.