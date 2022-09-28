В Петербурге появился стрит-арт для тех, кто ждал знака свыше. Это новая работа арт-группы «Явь»

Новая работа арт-группы «Явь» появилась в Кировском районе Петербурге — на фасаде дома №6 в Урюпином переулке. Она называется «Знак свыше». «Для тех, кто ждали знака», — говорят художники.

Неделю назад участники арт-группы «Явь» также послали «Сигнал» пришельцам. Работа появилась на малом радиотелескопе Пулковской обсерватории.