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В Петербурге появился стрит-арт для тех, кто ждал знака свыше. Это новая работа арт-группы «Явь»

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Художники арт-группы «Явь» разместили новую работу в Петербурге. Это стрит-арт для тех, кто ждал знака свыше.

Фото: MV_picture

Новая работа арт-группы «Явь» появилась в Кировском районе Петербурге — на фасаде дома №6 в Урюпином переулке. Она называется «Знак свыше». «Для тех, кто ждали знака», — говорят художники.

Неделю назад участники арт-группы «Явь» также послали «Сигнал» пришельцам. Работа появилась на малом радиотелескопе Пулковской обсерватории.

Напомним, в конце августа на Старо-Петергофском проспекте должна была появиться новая работа от арт-группы «Явь» под названием Goolag — отсылка к Google с риторическим вопросом «Как выбраться?» в строке поискового запроса. Однако завершить работу художники не успели — участников группы задержала полиция.

Анастасия Владычкина (арт-группа «Явь»): «Стрит-арт помогает доносить мысль до широкой аудитории»

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