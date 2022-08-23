«Это макет, то, как должно было быть. Приехала полиция и забрала нашего Александра Воронина, Николая Стекольникова (помогал) и двух операторов (мы не знаем, можно ли указывать их ФИО). Всех везут, как сказали, в 77 отдел полиции. Интересно, что полицию явно вызвал не собственник забора, и забирать нас без заявления, зная, что их вызвал не собственник, они не должны», — поделились художники утром 23 августа.