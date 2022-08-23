Сегодня утром на Старо-Петергофском проспекте, 9 должен был появиться новый стрит-арт от арт-группы «Явь» под названием Goolag — отсылка к Google с риторическим вопросом «Как выбраться?» в строке поискового запроса. Однако завершить работу художники не успели — участников группы задержала полиция.
Концепт стрит-арта Goolag
«Это макет, то, как должно было быть. Приехала полиция и забрала нашего Александра Воронина, Николая Стекольникова (помогал) и двух операторов (мы не знаем, можно ли указывать их ФИО). Всех везут, как сказали, в 77 отдел полиции. Интересно, что полицию явно вызвал не собственник забора, и забирать нас без заявления, зная, что их вызвал не собственник, они не должны», — поделились художники утром 23 августа.
То, что успели сделать художники до того, как их задержала полиция
«Печально, несмотря на цветовую гамму. Концептуально, что подтверждается задержаниями», — комментируют петербуржцы. Также горожане посоветовали художникам создавать свои работы в темное время суток: «Ребята, вы как всегда — очень талантливы. Надо только ночью было». Однако участники арт-группы уверяют: «Ночью еще опаснее, тогда каждый второй прохожий вызывает полицию или как минимум прицепляется».
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